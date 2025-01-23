читать дальше не менее Михаил сумел интересно рассказать об истории города, нарисовать целостную картину города в исторической перспективе. Глубокое знание истории и литературы - бальзам на мою душу. Жаль, что по причине дефицита времени мы не успели услышать много подготовленных историй, посетить все места, посмотреть репродукции и фото. Спасибо большое, рекомендую!

Большое спасибо Михаилу за проведенную экскурсию! Уже было темно и часть нашей компании, к сожалению, хотела сократить длительность, но тем