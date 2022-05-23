Что вас ждет

Когда услышишь — «город Брянск», в памяти сразу встают ассоциации: брянский лес, брянские партизаны. Ведь именно здесь, в брянских лесах во время войны шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. А вели их наши мужественные партизаны, о которых сложена знаменитая песня «Шумел сурово брянский лес». Помните эти строки:

В лесах врагам спасенья нет.

Летят советские гранаты.

И командир кричит им вслед:

«Громи захватчиков, ребята! »

Шумел сурово Брянский лес,

Спускались синие туманы,

И сосны слышали окрест,

Как шли с победой партизаны.

Бессмертному подвигу защитников Родины, храбро дравшихся с врагом, посвящён мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Партизанская поляна — это красивейший тихий уголок Брянской земли! В составе мемориала: Стена памяти с 8 тысячами имён погибших партизан и символическими бронзовыми скульптурами (1980-е годы), Вечный огонь.

Здесь же вы сможете прогуляться по ухоженной территории и своими глазами увидеть огромное количество военной техники, бронетранспортёры, вертолёт, самолёт, комплекс «Катюша», танки, БТР, боевая машина «Град», и многое другое. Вы зайдете в настоящие землянки, в которых жили партизаны, посетить музей партизанской славы, в котором множество ценных экспонатов, документов, фотографий. В музее вы можете посмотреть знаменитую диораму «Взрыв голубого моста», а потом прогуляться по Аллее Партизанской Славы и спуститься к берегу реки.

На обзорной экскурсии вы увидите: Петропавловский монастырь, Спасо-Гробовской храм,кафедральный Свято-Троицкий монастырь, Площадь Партизан, уникальный парк деревянных скульптур им. А. К. Толстого.