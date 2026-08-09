Отправьтесь от святынь Брянска к легендарной «Партизанской поляне».
Увидите монастыри, площадь Партизан и парк скульптур, а затем погрузитесь в историю подвига: Стена памяти, землянки, музей с диорамой и масштабная выставка военной техники в лесу.
Увидите монастыри, площадь Партизан и парк скульптур, а затем погрузитесь в историю подвига: Стена памяти, землянки, музей с диорамой и масштабная выставка военной техники в лесу.
Описание экскурсии
Путь к мемориалу «Партизанская поляна»Эта экскурсия ведёт от городских памятников в сердце Брянского леса, к месту народного подвига. Вы увидите, как тема партизанской славы, запечатлённая в монументах Брянска, находит полное воплощение на легендарном мемориале.
От городских святынь к лесной памяти
Маршрут начинается с осмотра духовных символов города: Петропавловского монастыря, Спасо-Гробовского храма и Свято-Троицкого собора. Ключевой точкой станет Площадь Партизан, связующая город с историей леса. Контрастом выступит посещение парка деревянных скульптур им. А. К. Толстого, напоминающего о поэтической стороне края.
Погружение в историю на Партизанской поляне
В мемориальном комплексе вас встретит Стена памяти с тысячами имён и Вечный огонь. Вы посетите подлинные партизанские землянки и Музей партизанской славы с диорамой «Взрыв Голубого моста». На открытой площадке представлена крупная коллекция военной техники от «Катюш» до танков. Завершится экскурсия прогулкой по Аллее Партизанской Славы к берегу реки.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петропавловский монастырь
- Спасо-Гробовской храм
- Свято-Троицкий кафедральный собор
- Площадь Партизан
- Парк деревянных скульптур ИМ.А.К. Толстого
- Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» (Стена памяти, Вечный огонь)
- Музей партизанской славы
- Партизанские землянки
- Экспозиция военной техники под открытым небом
- Аллея Партизанской Славы
Что включено
- Обзорная экскурсия по Брянску
- Тематическая экскурсия о партизанском движении на Брянщине
- Посещение мемориала «Партизанская поляна»
Что не входит в цену
- Транспортные услуги до мемориала - около 2000 рублей
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 100
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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