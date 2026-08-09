Путь к мемориалу «Партизанская поляна»Эта экскурсия ведёт от городских памятников в сердце Брянского леса, к месту народного подвига. Вы увидите, как тема партизанской славы, запечатлённая в монументах Брянска, находит полное воплощение на легендарном мемориале.

От городских святынь к лесной памяти

Маршрут начинается с осмотра духовных символов города: Петропавловского монастыря, Спасо-Гробовского храма и Свято-Троицкого собора. Ключевой точкой станет Площадь Партизан, связующая город с историей леса. Контрастом выступит посещение парка деревянных скульптур им. А. К. Толстого, напоминающего о поэтической стороне края.

Погружение в историю на Партизанской поляне

В мемориальном комплексе вас встретит Стена памяти с тысячами имён и Вечный огонь. Вы посетите подлинные партизанские землянки и Музей партизанской славы с диорамой «Взрыв Голубого моста». На открытой площадке представлена крупная коллекция военной техники от «Катюш» до танков. Завершится экскурсия прогулкой по Аллее Партизанской Славы к берегу реки.