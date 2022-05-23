Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»

Бессмертному подвигу защитников Родины, храбро дравшихся с врагом, посвящён мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

Бессмертному подвигу защитников Родины, храбро дравшихся с врагом, посвящён мемориальный комплекс «Партизанская поляна».

Партизанская поляна — это красивейший тихий уголок Брянской земли! В составе мемориала: Стена памяти с 8 тысячами имён погибших партизан и символическими бронзовыми скульптурами, Вечный огонь.
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»
Шумел сурово Брянский лес - на мемориал «Партизанская поляна»

Что вас ожидает 🤩

  • В Брянске:
  • Петропавловский монастырь
  • Спасо-Гробовской храм
  • Кафедральный Свято-Троицкий монастырь
  • Площадь Партизан
  • Уникальный парк деревянных скульптур им. А. К. Толстого.
  • На «Партизанской поляне»:
  • Музей партизанской славы
  • Партизанские землянки
  • Стену памяти
  • Вечный огонь
  • Музей оружия под открытым небом

Что вас ждет

Когда услышишь — «город Брянск», в памяти сразу встают ассоциации: брянский лес, брянские партизаны. Ведь именно здесь, в брянских лесах во время войны шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. А вели их наши мужественные партизаны, о которых сложена знаменитая песня «Шумел сурово брянский лес». Помните эти строки:

В лесах врагам спасенья нет.
Летят советские гранаты.

И командир кричит им вслед:

«Громи захватчиков, ребята! »

Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,

Как шли с победой партизаны.

Бессмертному подвигу защитников Родины, храбро дравшихся с врагом, посвящён мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Партизанская поляна — это красивейший тихий уголок Брянской земли! В составе мемориала: Стена памяти с 8 тысячами имён погибших партизан и символическими бронзовыми скульптурами (1980-е годы), Вечный огонь.
Здесь же вы сможете прогуляться по ухоженной территории и своими глазами увидеть огромное количество военной техники, бронетранспортёры, вертолёт, самолёт, комплекс «Катюша», танки, БТР, боевая машина «Град», и многое другое. Вы зайдете в настоящие землянки, в которых жили партизаны, посетить музей партизанской славы, в котором множество ценных экспонатов, документов, фотографий. В музее вы можете посмотреть знаменитую диораму «Взрыв голубого моста», а потом прогуляться по Аллее Партизанской Славы и спуститься к берегу реки.
На обзорной экскурсии вы увидите: Петропавловский монастырь, Спасо-Гробовской храм,кафедральный Свято-Троицкий монастырь, Площадь Партизан, уникальный парк деревянных скульптур им. А. К. Толстого.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обзорная по Брянску
  • Трассовая тематическая экскурсия о партизанском движении на Брянщине
  • Посещение мемориала «Партизанская поляна»
Что не входит
  • Отдельно оплачиваются транспортные услуги по доставке на «Партизанская поляна»
  • Около 2000 рублей
Место начала и завершения?
г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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