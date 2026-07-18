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Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам

Индивидуальная обзорная экскурсия по Чебоксарам: увидеть все важные места
Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги. Пешеходная прогулка позволит почувствовать всё его очарование.
4.6
20 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам

Описание экскурсии

Мы побываем на местном Арбате с его купеческими традициями и арт-объектами, Красной площади с видом на Чебоксарский залив. Неизменно впечатляет гостей 46-метровый монумент «Мать-Покровительница». Фигура женщины с разведенными по сторонам руками в национальном чувашском костюме — символ безмерной любви к людям из разных уголков планеты. А ещё познакомимся с местными старинными улочками, небанальным домом Федора Ефремова, храмом Михаила Архангела, созданным в XVII веке в стиле русского барокко, памятником Екатерине II, сквером К. В. Иванова, где расположена, возможно, лучшая городская смотровая площадка. Также среди объектов на нашем пути — набережная, Световой мост, Аллея Влюблённых, нулевой километр, Свято-Троицкий мужской монастырь и многие другие места. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красная площадь
  • Чебоксарский залив
  • Монумент «Мать-Покровительница»
  • Дом Федора Ефремова
  • Храм Михаила Архангела
  • Памятник Екатерине II
  • Сквер К.В. Иванова
  • Смотровая площадка
  • Набережная
  • Световой мост
  • Аллея Влюблённых
  • Нулевой километр
  • Свято-Троицкий мужской монастырь и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Т
Отличная экскурсия, особенно потому, что экскурсоводом была журналист, всю жизнь проработавшая в Чебоксарах - Ирина Евгеньевна, которая знает кроме древней истории всю современную подноготную происходящего в республике и в городе)) Очень увлекательный рассказ!!!
Хочу лишь предупредить - нужна какая-то панама или зонтик от солнца, т. к. практически все 2 часа находишься на открытом месте, тень есть только изредка!))
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К
Добрый день. Были на экскурсии 2 мая 2026. Все очень понравилось. Были на инвалидном кресле, учли наши пожелания и отнеслись с пониманием. Спасибо большое.
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Н
Экскурсовод Елена провела для нас незабываемую пешую экскурсию по городу Чебоксары, где мы узнали много нового и интересного. Город, в который мы приехали только на выходные, открыл перед нами свои гостеприимные ворота Спасибо Елене и всем, кто помог в организации этой экскурсии
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Т
Экскурсовод оказался не профессиональным экскурсоводом, а журналистом. Когда платишь деньги за индивидуальную экскурсию, хочется быть уверенным в профессионализме и компетентности гида. Но тем не менее экскурсия была достаточно интересной и живой.
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Т
Гид Елена - знающий материал, добрый, эмоциональный, отзывчивый, внимательный человек. Экскурсия была очень увлекательной, интересной, познавательной. Узнали много о городе Чебоксары, его истории и современности. Большое спасибо от всей нашей компании. Надеемся вернуться!!!
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Е
Огромное спасибо экскурсоводу Елена за впечатляющую прогулку по Чебоксарам! Не смотря на плохую погоду, все прошло замечательно. Было очень интересно, не нудно и остались только хороште впечатления о городе! Обязательно приедем еще
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