Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам

Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги

Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги.

Пешеходная прогулка позволит почувствовать всё его очарование.
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам

Что вы увидите 🤩

  • Красная площадь
  • Чебоксарский залив
  • Монумент «Мать-Покровительница»
  • Дом Федора Ефремова
  • Храм Михаила Архангела
  • Памятник Екатерине II
  • Сквер К. В. Иванова
  • Смотровая площадка
  • Набережная
  • Световой мост
  • Аллея Влюблённых
  • Нулевой километр
  • Свято-Троицкий мужской монастырь и другие

Что вас ожидает:

  • Мы побываем на местном Арбате с его купеческими традициями и арт-объектами, Красной площади с видом на Чебоксарский залив. Неизменно впечатляет гостей 46-метровый монумент «Мать-Покровительница». Фигура женщины с разведенными по сторонам руками в национальном чувашском костюме — символ безмерной любви к людям из разных уголков планеты.
  • А ещё познакомимся с местными старинными улочками, небанальным домом Федора Ефремова, храмом Михаила Архангела, созданным в XVII веке в стиле русского барокко, памятником Екатерине II, сквером К. В. Иванова, где расположена, возможно, лучшая городская смотровая площадка. Также среди объектов на нашем пути — набережная, Световой мост, Аллея Влюблённых, нулевой километр, Свято-Троицкий мужской монастырь и многие другие места.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
    Место начала и завершения
    по согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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    Ежедневно

    Гиды В.
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