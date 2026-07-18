Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги. Пешеходная прогулка позволит почувствовать всё его очарование.
Описание экскурсииМы побываем на местном Арбате с его купеческими традициями и арт-объектами, Красной площади с видом на Чебоксарский залив. Неизменно впечатляет гостей 46-метровый монумент «Мать-Покровительница». Фигура женщины с разведенными по сторонам руками в национальном чувашском костюме — символ безмерной любви к людям из разных уголков планеты. А ещё познакомимся с местными старинными улочками, небанальным домом Федора Ефремова, храмом Михаила Архангела, созданным в XVII веке в стиле русского барокко, памятником Екатерине II, сквером К. В. Иванова, где расположена, возможно, лучшая городская смотровая площадка. Также среди объектов на нашем пути — набережная, Световой мост, Аллея Влюблённых, нулевой километр, Свято-Троицкий мужской монастырь и многие другие места. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Чебоксарский залив
- Монумент «Мать-Покровительница»
- Дом Федора Ефремова
- Храм Михаила Архангела
- Памятник Екатерине II
- Сквер К.В. Иванова
- Смотровая площадка
- Набережная
- Световой мост
- Аллея Влюблённых
- Нулевой километр
- Свято-Троицкий мужской монастырь и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Отличная экскурсия, особенно потому, что экскурсоводом была журналист, всю жизнь проработавшая в Чебоксарах - Ирина Евгеньевна, которая знает кроме древней истории всю современную подноготную происходящего в республике и в городе)) Очень увлекательный рассказ!!!
Хочу лишь предупредить - нужна какая-то панама или зонтик от солнца, т. к. практически все 2 часа находишься на открытом месте, тень есть только изредка!))
Хочу лишь предупредить - нужна какая-то панама или зонтик от солнца, т. к. практически все 2 часа находишься на открытом месте, тень есть только изредка!))
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К
Добрый день. Были на экскурсии 2 мая 2026. Все очень понравилось. Были на инвалидном кресле, учли наши пожелания и отнеслись с пониманием. Спасибо большое.
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Н
Экскурсовод Елена провела для нас незабываемую пешую экскурсию по городу Чебоксары, где мы узнали много нового и интересного. Город, в который мы приехали только на выходные, открыл перед нами свои гостеприимные ворота Спасибо Елене и всем, кто помог в организации этой экскурсии
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Т
Экскурсовод оказался не профессиональным экскурсоводом, а журналистом. Когда платишь деньги за индивидуальную экскурсию, хочется быть уверенным в профессионализме и компетентности гида. Но тем не менее экскурсия была достаточно интересной и живой.
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Т
Гид Елена - знающий материал, добрый, эмоциональный, отзывчивый, внимательный человек. Экскурсия была очень увлекательной, интересной, познавательной. Узнали много о городе Чебоксары, его истории и современности. Большое спасибо от всей нашей компании. Надеемся вернуться!!!
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Е
Огромное спасибо экскурсоводу Елена за впечатляющую прогулку по Чебоксарам! Не смотря на плохую погоду, все прошло замечательно. Было очень интересно, не нудно и остались только хороште впечатления о городе! Обязательно приедем еще
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