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Т Татьяна Отличная экскурсия, особенно потому, что экскурсоводом была журналист, всю жизнь проработавшая в Чебоксарах - Ирина Евгеньевна, которая знает кроме древней истории всю современную подноготную происходящего в республике и в городе)) Очень увлекательный рассказ!!!

Хочу лишь предупредить - нужна какая-то панама или зонтик от солнца, т. к. практически все 2 часа находишься на открытом месте, тень есть только изредка!)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Кежватова Добрый день. Были на экскурсии 2 мая 2026. Все очень понравилось. Были на инвалидном кресле, учли наши пожелания и отнеслись с пониманием. Спасибо большое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Экскурсовод Елена провела для нас незабываемую пешую экскурсию по городу Чебоксары, где мы узнали много нового и интересного. Город, в который мы приехали только на выходные, открыл перед нами свои гостеприимные ворота Спасибо Елене и всем, кто помог в организации этой экскурсии Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Экскурсовод оказался не профессиональным экскурсоводом, а журналистом. Когда платишь деньги за индивидуальную экскурсию, хочется быть уверенным в профессионализме и компетентности гида. Но тем не менее экскурсия была достаточно интересной и живой. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Гид Елена - знающий материал, добрый, эмоциональный, отзывчивый, внимательный человек. Экскурсия была очень увлекательной, интересной, познавательной. Узнали много о городе Чебоксары, его истории и современности. Большое спасибо от всей нашей компании. Надеемся вернуться!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет