Мы побываем на местном Арбате с его купеческими традициями и арт-объектами, Красной площади с видом на Чебоксарский залив. Неизменно впечатляет гостей 46-метровый монумент «Мать-Покровительница». Фигура женщины с разведенными по сторонам руками в национальном чувашском костюме — символ безмерной любви к людям из разных уголков планеты.
А ещё познакомимся с местными старинными улочками, небанальным домом Федора Ефремова, храмом Михаила Архангела, созданным в XVII веке в стиле русского барокко, памятником Екатерине II, сквером К. В. Иванова, где расположена, возможно, лучшая городская смотровая площадка. Также среди объектов на нашем пути — набережная, Световой мост, Аллея Влюблённых, нулевой километр, Свято-Троицкий мужской монастырь и многие другие места.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Групповой билет до 10 человек
4 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.