Экскурсии по воде в Чебоксарах

Найдено 5 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Чебоксарах, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Пешая
2 часа
39 отзывов
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
23 янв в 12:30
24 янв в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
На машине
2.5 часа
141 отзыв
По Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары
На машине
2 часа
39 отзывов
Добро пожаловать в Чебоксары
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Пешая
2 часа
18 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Вкусные истории о Чебоксарах
2 часа
Вкусные истории о Чебоксарах
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, наслаждаясь панорамными видами и вкусными угощениями. Узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях
Начало: Чувашский национальный музей, Красная площадь, 5/2
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4500 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в январе 2026
Сейчас в Чебоксарах в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 6400. Туристы уже оставили гидам 237 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
