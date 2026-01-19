Водная прогулка
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
23 янв в 12:30
24 янв в 12:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
По Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Начало: Экскурсии от вашей гостинице, если она расположена...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Добро пожаловать в Чебоксары
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Национального музея
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Вкусные истории о Чебоксарах
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, наслаждаясь панорамными видами и вкусными угощениями. Узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях
Начало: Чувашский национальный музей, Красная площадь, 5/2
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4500 ₽ за человека
