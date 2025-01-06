Световой мост – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 4 экскурсии в категории «Световой мост» в Чебоксарах, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Пешая
9 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Яркие фотографии на Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
5500 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, пройдя по его уютным улочкам и площадям, исследуя богатую историю и культуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Пешая
7 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам с дегустацией в Музее пива
Исследуйте культурное наследие Чебоксар и вкусите историю пивоварения в увлекательной экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 6200 за всё до 5 чел.
Чебоксары: прогулка с фотографом
Пешая
4 отзыва
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
    Экскурсия нам очень понравилась. Очень много информации о городе и достопримечаниях. Спасибо нашему экскурсоводу Инне👍
  • М
    Марина
    29 сентября 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
    Прекрасный душевный экскурсовод Инна! Даже жаль, что было так мало времени. Классно. Нам все понравилось. Будем брать ещё
  • А
    Алина
    15 августа 2024
    Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
    Прекрасная насыщенная и в тоже время не утомительная обзорная экскурсия! Спасибо гиду! Музей пива тоже очень интересная познавательная экскурсия! Пиво очень вкусное! Единственное место, где понравилось темное пиво! Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    22 июля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
    Огромное спасибо экскурсоводу Елена за впечатляющую прогулку по Чебоксарам! Не смотря на плохую погоду, все прошло замечательно. Было очень интересно, не нудно и остались только хороште впечатления о городе! Обязательно приедем еще
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
  • К
    Ксения
    27 февраля 2024
    Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
    Обзорная экскурсия по городу с гидом Инной очень понравилась, интересно Музей пива тоже понравился Дегустации у нас не было(тк банкетный зал был занят, не расстроились, конечно, но ощущение, что получили только 99%

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Световой мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  3. Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
  4. Чебоксары: прогулка с фотографом
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Монумент Матери
  2. Самое главное
  3. Красная площадь
  4. Введенский Собор
  5. Площадь Республики
  6. Музей пива
  7. Чебоксарский залив
  8. Набережная
  9. Парк Амазония
  10. Свято-Троицкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в феврале 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Световой мост" можно забронировать 4 экскурсии от 4500 до 6200. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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