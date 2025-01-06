И Ирина Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам Экскурсия нам очень понравилась. Очень много информации о городе и достопримечаниях. Спасибо нашему экскурсоводу Инне👍

М Марина Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам Прекрасный душевный экскурсовод Инна! Даже жаль, что было так мало времени. Классно. Нам все понравилось. Будем брать ещё

А Алина Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией Прекрасная насыщенная и в тоже время не утомительная обзорная экскурсия! Спасибо гиду! Музей пива тоже очень интересная познавательная экскурсия! Пиво очень вкусное! Единственное место, где понравилось темное пиво! Рекомендую.

Е Екатерина Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам Огромное спасибо экскурсоводу Елена за впечатляющую прогулку по Чебоксарам! Не смотря на плохую погоду, все прошло замечательно. Было очень интересно, не нудно и остались только хороште впечатления о городе! Обязательно приедем еще

Е Елена Фотоэкскурсия по центру Чебоксар При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!