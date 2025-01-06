1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Яркие фотографии на Красной площади
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
5500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, пройдя по его уютным улочкам и площадям, исследуя богатую историю и культуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам с дегустацией в Музее пива
Исследуйте культурное наследие Чебоксар и вкусите историю пивоварения в увлекательной экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 6200₽ за всё до 5 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
5000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 января 2025Экскурсия нам очень понравилась. Очень много информации о городе и достопримечаниях. Спасибо нашему экскурсоводу Инне👍
- ММарина29 сентября 2024Прекрасный душевный экскурсовод Инна! Даже жаль, что было так мало времени. Классно. Нам все понравилось. Будем брать ещё
- ААлина15 августа 2024Прекрасная насыщенная и в тоже время не утомительная обзорная экскурсия! Спасибо гиду! Музей пива тоже очень интересная познавательная экскурсия! Пиво очень вкусное! Единственное место, где понравилось темное пиво! Рекомендую.
- ЕЕкатерина22 июля 2024Огромное спасибо экскурсоводу Елена за впечатляющую прогулку по Чебоксарам! Не смотря на плохую погоду, все прошло замечательно. Было очень интересно, не нудно и остались только хороште впечатления о городе! Обязательно приедем еще
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
- ККсения27 февраля 2024Обзорная экскурсия по городу с гидом Инной очень понравилась, интересно Музей пива тоже понравился Дегустации у нас не было(тк банкетный зал был занят, не расстроились, конечно, но ощущение, что получили только 99%
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Световой мост»
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