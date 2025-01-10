Е Елена Чебоксары вчера и сегодня Все понравилось и взрослым и детям

Я Яна Чебоксары вчера и сегодня Нашим гидом была Марина. Прекрасный рассказчик, любит свой город! Очень доброжелательная женщина и просто профессионал!) Подарила нам праздничную новогоднюю экскурсию, а также порекомендовала отличный магазин с этническими товарами

О Ольга Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения У нас был прекрасный гид-Ирина, местный журналист. Очень интересный рассказчик, узнали много о городе, людях и истории. Все четко по времени, давала полезные советы, фотографировала. Мы остались довольны. Рекомендуем!

О Ольга Чебоксары вчера и сегодня Экскурсия «Чебоксары вчера и сегодня» замечательная! Экскурсовод Татьяна с душевной теплотой рассказала об истории родного города. Настоящий подарок в первый день нового 2025 года!

Н Наталья Чебоксары: прогулка с фотографом Спасибо большое за экскурсию и красивые фотографии нашей семьи.

s sasha_chobanyan Чебоксары: прогулка с фотографом Спасибо за прекрасную поездку и времяпрепровождение! Отличный гид, дорога, виды и супер настроение!