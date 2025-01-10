2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3200₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
Завтра в 09:00
26 фев в 09:00
4400₽ за всё до 5 чел.
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 января 2025Все понравилось и взрослым и детям
- ЯЯна8 января 2025Нашим гидом была Марина. Прекрасный рассказчик, любит свой город! Очень доброжелательная женщина и просто профессионал!) Подарила нам праздничную новогоднюю экскурсию, а также порекомендовала отличный магазин с этническими товарами
- ООльга8 января 2025У нас был прекрасный гид-Ирина, местный журналист. Очень интересный рассказчик, узнали много о городе, людях и истории. Все четко по времени, давала полезные советы, фотографировала. Мы остались довольны. Рекомендуем!
- ООльга1 января 2025Экскурсия «Чебоксары вчера и сегодня» замечательная! Экскурсовод Татьяна с душевной теплотой рассказала об истории родного города. Настоящий подарок в первый день нового 2025 года!
- ННаталья2 июня 2024Спасибо большое за экскурсию и красивые фотографии нашей семьи.
- ssasha_chobanyan25 мая 2024Спасибо за прекрасную поездку и времяпрепровождение! Отличный гид, дорога, виды и супер настроение!
- ССаша13 мая 2024Очень понравились фотографии, живые, яркие, настоящие! Огромное спасибо за такой классный формат) узнала много нового и зарядилась хорошим настроением!
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Чебоксарский залив»
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