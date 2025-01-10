Чебоксарский залив – экскурсии в Чебоксарах

Найдено 3 экскурсии в категории «Чебоксарский залив» в Чебоксарах, цены от 3200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Чебоксары вчера и сегодня
Пешая
84 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
3200 за всё до 7 чел.
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
Завтра в 09:00
26 фев в 09:00
4400 за всё до 5 чел.
Чебоксары: прогулка с фотографом
Пешая
4 отзыва
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 января 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Все понравилось и взрослым и детям
  • Я
    Яна
    8 января 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Нашим гидом была Марина. Прекрасный рассказчик, любит свой город! Очень доброжелательная женщина и просто профессионал!) Подарила нам праздничную новогоднюю экскурсию, а также порекомендовала отличный магазин с этническими товарами
    Нашим гидом была Марина. Прекрасный рассказчик, любит свой город!Нашим гидом была Марина. Прекрасный рассказчик, любит свой город!Нашим гидом была Марина. Прекрасный рассказчик, любит свой город!Нашим гидом была Марина. Прекрасный рассказчик, любит свой город!
  • О
    Ольга
    8 января 2025
    Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
    У нас был прекрасный гид-Ирина, местный журналист. Очень интересный рассказчик, узнали много о городе, людях и истории. Все четко по времени, давала полезные советы, фотографировала. Мы остались довольны. Рекомендуем!
    У нас был прекрасный гид-Ирина, местный журналист. Очень интересный рассказчик, узнали много о городе, людях иУ нас был прекрасный гид-Ирина, местный журналист. Очень интересный рассказчик, узнали много о городе, людях иУ нас был прекрасный гид-Ирина, местный журналист. Очень интересный рассказчик, узнали много о городе, людях иУ нас был прекрасный гид-Ирина, местный журналист. Очень интересный рассказчик, узнали много о городе, людях иУ нас был прекрасный гид-Ирина, местный журналист. Очень интересный рассказчик, узнали много о городе, людях и
  • О
    Ольга
    1 января 2025
    Чебоксары вчера и сегодня
    Экскурсия «Чебоксары вчера и сегодня» замечательная! Экскурсовод Татьяна с душевной теплотой рассказала об истории родного города. Настоящий подарок в первый день нового 2025 года!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Чебоксары: прогулка с фотографом
    Спасибо большое за экскурсию и красивые фотографии нашей семьи.
  • s
    sasha_chobanyan
    25 мая 2024
    Чебоксары: прогулка с фотографом
    Спасибо за прекрасную поездку и времяпрепровождение! Отличный гид, дорога, виды и супер настроение!
  • С
    Саша
    13 мая 2024
    Чебоксары: прогулка с фотографом
    Очень понравились фотографии, живые, яркие, настоящие! Огромное спасибо за такой классный формат) узнала много нового и зарядилась хорошим настроением!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Чебоксарский залив»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чебоксары вчера и сегодня
  2. Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
  3. Чебоксары: прогулка с фотографом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Введенский Собор
  5. Набережная
  6. Площадь Республики
  7. Парк Амазония
  8. Чебоксарский залив
  9. Свято-Троицкий монастырь
  10. Парк Победы
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в феврале 2025
Сейчас в Чебоксарах в категории "Чебоксарский залив" можно забронировать 3 экскурсии от 3200 до 5000. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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