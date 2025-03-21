Большие Айские Притёсы - это место, где природа демонстрирует свою мощь и красоту. Высокие скалы, протянувшиеся почти на километр, создают захватывающую панораму реки Ай. Это уникальное место привлекает туристов со
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды на реку Ай
- 🧗♂️ Возможность активного отдыха
- 🎢 Экстрим-парк «Сатка-грифон»
- 📸 Отличные фото-локации
- 🌿 Единение с природой
Что можно увидеть
- Айские Притёсы
- Экстрим-парк «Сатка-грифон»
Описание экскурсииОткройте для себя одну из самых живописных достопримечательностей Урала — Большие Айские Притёсы, главную визитную карточку реки Ай. Эта захватывающая дух скальная стена высотой до 100 метров и длиной почти в километр подарит вам уникальные виды и мощную энергию природы. Что вас ждёт?
- Айские Притёсы — скалы, уносящие ввысь, над которыми возвышается потрясающая панорама реки Ай. Насладитесь невероятным видом с высоты, ощутите простор и силу уральской природы.
- Экстрим-парк «Сатка-грифон» — для любителей активного отдыха мы предлагаем прокатиться на качелях над пропастью, пройти по висячему мостику и ощутить полёт на прыжке с веревкой! Наш тур идеально подходит для тех, кто любит активный отдых и хочет открыть новые горизонты.
Ежедневно в 10:00 и 13:30.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Сатка
- Уральский диснейленд
- Айские притёсы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортировка
Что не входит в цену
- Еда вода
- Аттракционы
Место начала и завершения?
Челябинск, Площадь революции, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 13:30.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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