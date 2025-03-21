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всего мира.



В рамках индивидуальной экскурсии из Челябинска можно не только насладиться видами, но и испытать себя в экстрим-парке «Сатка-грифон».



Здесь доступны качели над пропастью, висячие мостики и прыжки с веревкой для тех, кто ищет адреналин. Это идеальный выбор для любителей активного отдыха и тех, кто хочет испытать новые ощущения. Не упустите шанс посетить одну из самых красивых рек Урала и насладиться её природными сокровищами