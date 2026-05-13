Златоуст — город-наследник традиций «Русского булата», родина «Уральской молнии» и мастерская гравюр на стали. Здесь вы пройдёте по парку и набережной, узнаете о легендах Хозяйки Медной горы и бажовских чудесах. А ещё окажетесь в национальном парке «Таганай», где горы, кажется, касаются луны, а каменные реки и густые леса хранят тайны древнего Урала.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:00 — отправление из Челябинска

10:30 — национальный парк «Таганай». Вы прогуляетесь по экотропе Чёрная скала — она несложная, справится каждый. С вершины откроется панорама Уральских гор — самых древних на планете

12:30 — обед

14:00 — Златоустовская оружейная фабрика. Вы заглянете на легендарное производство, где сталь встречается с искусством. Здесь понаблюдаете за мастерством гравёров и созданием настоящих шедевров, сможете приобрести сувениры

16:00–18:30 — Златоуст. Вы прогуляетесь по парку им. П. П. Бажова, увидите набережную и гору Косотур. Узнаете, почему город носит имя святого, и какие пять сказов Бажов посвятил именно ему

~ 21:00 — прибытие в Челябинск

