Златоуст — город-наследник традиций «Русского булата», родина «Уральской молнии» и мастерская гравюр на стали. Здесь вы пройдёте по парку и набережной, узнаете о легендах Хозяйки Медной горы и бажовских чудесах.
А ещё окажетесь в национальном парке «Таганай», где горы, кажется, касаются луны, а каменные реки и густые леса хранят тайны древнего Урала.
Описание экскурсии
8:00 — отправление из Челябинска
10:30 — национальный парк «Таганай». Вы прогуляетесь по экотропе Чёрная скала — она несложная, справится каждый. С вершины откроется панорама Уральских гор — самых древних на планете
12:30 — обед
14:00 — Златоустовская оружейная фабрика. Вы заглянете на легендарное производство, где сталь встречается с искусством. Здесь понаблюдаете за мастерством гравёров и созданием настоящих шедевров, сможете приобрести сувениры
16:00–18:30 — Златоуст. Вы прогуляетесь по парку им. П. П. Бажова, увидите набережную и гору Косотур. Узнаете, почему город носит имя святого, и какие пять сказов Бажов посвятил именно ему
~ 21:00 — прибытие в Челябинск
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты, страховка
- Оплачивается дополнительно: обед — от 600 ₽, сувениры в оружейной фабрике — от 1500 ₽
- Едем на комфортабельных минивэнах Hyundai (до 6 чел.), микроавтобусах Mercedes, Ford (до 18 чел.), автобусах Hyundai (до 43 чел.) и Yutong (до 51 чел.)
- С вами будет один из гидов нашей команды
в субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Малахит»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Челябинске
Наша команда знает Урал как свои пять пальцев, и мы готовы показать его вам с самых неожиданных сторон. Что мы умеем: •знакомить с историей и культурой Урала так, чтобы вы сказали: «Вау,
