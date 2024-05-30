Экскурсии в Златоуст

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии в Златоуст» в Челябинске, цены от 6 545 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
14 900 за всё до 6 чел.
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
Путешествие по Южному Уралу: национальный парк Таганай, озеро Тургояк и исторический Златоуст. Уникальные виды и увлекательные истории за один день
Начало: В районе отеля «Малахит»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 545 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным заводом, природные парки, это все оставило массу незабываемых впечатлений
    Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейнымОгромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным
  • М
    Маргарита
    11 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
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    что делало ее рассказ еще более красочным. Тем не менее, снимаю звезду исключительно за то, что немного не наш формат экскурсионной программы. Очень много времени уходит на дорогу и проходит в автомобиле. В основном, экскурсия информационная. Не хватило активности, возможности побольше прогуляться (особенно, по природным достопримечательностям). Несмотря на количество времени, проведенного в рамках поездки, охватывается не так много мест. Отдельное спасибо сопровождающему водителю.

    В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регионВ целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион
  • Р
    Родион
    10 мая 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
  • Г
    Галина
    6 мая 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно без ущерба для впечатлений перестроить план маршрута, все супер!
    Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно
  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
    Экскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересные моменты, на которые следует
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    обратить внимание, сделал для меня много красивых фотографий в тех местах, где проходил маршрут экскурсии. Море ярких впечатлений и множество красивых фотографий!

    Экскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересныеЭкскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересные
  • Г
    Геннадий
    16 января 2024
    Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
    14/01/24 при морозе -24 С и сильном ветре мыс женой поехали на эту эксурсию и не пожалели. В первую очередь
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    благодаря гиду - Светлане Геннадьевне и водителю Виктору. Очень доброжелательные люди, мы чувствовали себя с ними, как со старыми друзьями. Светлана очень интересно и доступно для восприятия рассказывала об истории и природе тех мест, которые мы посетили. Хорошее сочетание природных и культурно-исторических обектов, делает экскурсию очень привлекательной. Машина шикарная, водитель ночью прогревал её дважды, в результате ещё ранним утром мы сели в тёплую машину, водит прекрасно. Обедали в ресторане "Счастливый кузюк", который нам посоветовала Светлана. Отличное место, прекрасные блюда уральской кухни, включая знаменитые заячьи почки верчёные и варенники с редькой. Спасибо Светлане и Виктору!

Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Экскурсии в Златоуст»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Челябинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таганай в одно касание, или Путешествие на Чёрную скалу
  2. Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
  3. Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
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  1. Парк Таганай
  2. озеро Тургояк
  3. Кировка
Сколько стоит экскурсия по Челябинску в июне 2024
Сейчас в Челябинске в категории "Экскурсии в Златоуст" можно забронировать 3 экскурсии от 6 545 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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