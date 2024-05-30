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Индивидуальная
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Таганай в одно касание: Путешествие на Чёрную скалу и визит в Златоуст
Откройте для себя красоту Южного Урала с экскурсией на Чёрную скалу и посещением Златоуста. Погрузитесь в мир природы и мастерства гравировки на стали
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Челябинска: ледяной фонтан Зюраткуль, лосиная ферма и старейшая ГЭС России ждут вас
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
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Таганай и Тургояк: горы и «море» за 1 день (в группе)
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Начало: В районе отеля «Малахит»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 545₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 мая 2024Огромная благодарность Алексею за интереснейшую поездку и экскурсии. Прекрасные виды Уральских гор, Златоуст с его оружейным заводом, природные парки, это все оставило массу незабываемых впечатлений
- ММаргарита11 мая 2024В целом, экскурсия очень познавательная, наш гид, Наталья, прекрасный рассказчик и влюбленный в свой город, регион и Уральскую природу человек,
- РРодион10 мая 2024Отлично организованная экскурсия, очень насыщенная и интересная. За один день можно увидеть очень много достопримечательностей. Рекомендую!
- ГГалина6 мая 2024Экскурсия понравилась, была полезной и увлекательной, в связи с плохой погодой Алексей смог быстро и качественно без ущерба для впечатлений перестроить план маршрута, все супер!
- ЮЮлия12 марта 2024Экскурсия очень понравилась! Алексей очень интересно рассказывал об истории и природе Южного Урала, показывал наиболее интересные моменты, на которые следует
- ГГеннадий16 января 202414/01/24 при морозе -24 С и сильном ветре мыс женой поехали на эту эксурсию и не пожалели. В первую очередь
Ответы на вопросы от путешественников по Челябинску в категории «Экскурсии в Златоуст»
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