-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописной Чемальской долине
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
18 430 ₽
19 400 ₽ за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чемалу: древние рисунки, курганы и водопад
Путешествие по живописным местам Чемальского района, где вы увидите петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк. Узнайте о жизни и культуре древних людей
Начало: В Чемальском районе
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
23 750 ₽
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»
Индивидуальный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в Чемал на комфортабельных авто. Встреча с табличкой, помощь с багажом и возможность остановок
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 ноября 2025Светлана провела для нас отличную экскурсию. Заранее посоветовала, что уже посмотреть самостоятельно перед её экскурсией в Чемале. Мы прислушались и
- ЕЕлена28 сентября 2025Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям, которые пишут отзывы. Тем
- ЛЛюдмила24 августа 2025Очень понравилась поедка в Чемал со Светланой. Понравилась четкость организации поездки, надежность связи со Светланой (встретились в аэропорту сразу после
- ННаталья5 августа 2025Замечательная экскурсия. Узнали много нового, увидели красивейшие места, пообщались с духами. Спасибо Светлане за интересную экскурсию!
- ЖЖанна2 июля 2025Экскурсия «Лучшие пейзажи Чемала» — настоящее путешествие в мир природы Алтая! Прекрасная возможность увидеть живописные места, насладиться чистым горным воздухом
- ДДенис2 мая 2025Мы первый раз были с супругой на Алтае и очень рады, что один из дней полностью провели в замечательном путешествии
- ММарина1 сентября 2024С самой Светланой не удалось совершить данную поездку, так как накануне сломалась машина, однако Светлана предложила нам на замену другого
- ЯЯна11 августа 2024Хочу выразить благодарность Светлане! Это было прекрасное путешествие в котором я испытала слёзы счастья от увиденной красоты и осознала, как
- ННаталья8 августа 2024Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!
- NNatalia23 июля 2024Замечательная экскурсия!
Заботливый предусмотрительный экскурсовод, интересная беседа - и в смысле новой информации, и в плане чисто человеческом, - и конечно,
- ВВлад14 июля 2024Наша экскурсионная активность в Республике Алтай началась с экскурсии по Чемалу и с экскурсовода Светланы. Мы - под большим приятным
- ООльга17 июня 2024Не скрою, волновалась, делая заказ экскурсии. И зря. Светлана забрала прямо из дома и с первых минут появилась непринуждённость. Очень
- ООльга2 июня 2024Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию. Прикоснуться к исчезающей истории
- ККристина28 мая 2024Очень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всё проходило в том темпе, в котором нам комфортно, было время немного прогуляться вдвоём с молодым человеком на едине с природой. Поездкой полностью довольны.
- DDmitriy6 апреля 2024Поездка была чудесная и познавательная. Спасибо экскурсоводу!
- ООксана29 октября 2023Экскурсией остались довольны! Гид Светлана увлекательно рассказывает по ходу программы! Доступно и не перегруженно. Советуем тем, кто будет в Чемале!
- ММария24 сентября 2023Благодаря Светлане мы смогли за один день увидеть множество прекрасных мест Алтая. Было очень интересно слушать ее рассказы про Алтай
- ААртур17 сентября 2023Замечательная экскурсия для начала знакомства с Алтаем! Огромное спасибо Светлане за увлекательное погружение в прекрасный край!
- ММедведева19 августа 2023Нам всё очень понравилось… Мы просто восторге!!!!! Отличная была экскурсия… Светла вам большое спасибо🙏💕
- ЛЛюдмила16 августа 2023Прекрасная экскурсия! Я была в восторге не только от увиденного но и от эмоций которые были внутри меня, потом даже были слезы. Это было что-то конечно. Рекомендую всем такое прочувствовать! Светлана вам отдельное спасибо, мы остались довольны!
