Ороктойский мост – экскурсии в Чемале

Найдено 3 экскурсии в категории «Ороктойский мост» в Чемале, цены от 8000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лучшие пейзажи Чемала
На машине
7 часов
-
5%
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописной Чемальской долине
Исследуйте Чемал с гидом: от мощи Катуни до древних штолен. Погрузитесь в природу и историю Алтая, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Чемальский район
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
18 430 ₽19 400 ₽ за всё до 2 чел.
Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
На машине
8 часов
-
5%
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Чемалу: древние рисунки, курганы и водопад
Путешествие по живописным местам Чемальского района, где вы увидите петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк. Узнайте о жизни и культуре древних людей
Начало: В Чемальском районе
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
23 750 ₽25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»
На машине
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»
Индивидуальный трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в Чемал на комфортабельных авто. Встреча с табличкой, помощь с багажом и возможность остановок
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    17 ноября 2025
    Лучшие пейзажи Чемала
    Светлана провела для нас отличную экскурсию. Заранее посоветовала, что уже посмотреть самостоятельно перед её экскурсией в Чемале. Мы прислушались и
    читать дальше

    правильно сделали, её экскурсия была отличным продолжением для знакомства с Чемалом.
    Из-за пробок немного сдвинулось время начала, но это общая проблема на Алтае в сезон. Учитывайте этот момент, если время критически важно и нет возможности его сдвигать.

  • Е
    Елена
    28 сентября 2025
    Лучшие пейзажи Чемала
    Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям, которые пишут отзывы. Тем
    читать дальше

    самым помогая другим. О Светлане читала только самое хорошее. Сама всегда пишу отзывы и бывает, что приукрашиваю или, наоборот, умалчиваю, стараясь не обидеть)))
    В случае со Светланой - все хорошие отзывы о ней: правда и ничего, кроме правды! 👍😀
    Накануне связались. Я попросила заменить пару пеших локаций на что-то альтернативное по красоте, но более лёгкое для проблемных ног.
    Светлана предложила, мы согласились.
    Какая невероятная красота на Чемальском тракте! Невероятное пейзажи. Дух захватывает. А воздух, а звуки…
    Светлана очень душевный человек, позволяла нам гулять столько, сколько хотели. Рассказы о крае, о нравах и обычаях, об истории, археологии… легенды… да много чего и очень увлекательно! Нашли и цветущий маральник (это в конце сентября-то!) Это к удаче 💪😀
    Замечательный экскурсовод и отличный водитель.
    И просто стройная, энергичная и красивая женщина!
    Рекомендую!
    Нам очень понравилось общение 👍🌹🌹🌹

    Выбирали на сайте гида, который покажет нам Чемальский тракт во всей его красе. Спасибо тем людям
  • Л
    Людмила
    24 августа 2025
    Лучшие пейзажи Чемала
    Очень понравилась поедка в Чемал со Светланой. Понравилась четкость организации поездки, надежность связи со Светланой (встретились в аэропорту сразу после
    читать дальше

    прилета из Петербурга), интересый, обстоятельный рассказ о Чемале и местах, которые проезжали. Светлана помогла выбрать лучшие локации для фотографирования, показала объекты по моему запросу. Экскурсовод спокойна, уверена в ситуации. Искренне благодарю!

  • Н
    Наталья
    5 августа 2025
    Лучшие пейзажи Чемала
    Замечательная экскурсия. Узнали много нового, увидели красивейшие места, пообщались с духами. Спасибо Светлане за интересную экскурсию!
    Замечательная экскурсия. Узнали много нового, увидели красивейшие места, пообщались с духами. Спасибо Светлане за интересную экскурсию!
  • Ж
    Жанна
    2 июля 2025
    Лучшие пейзажи Чемала
    Экскурсия «Лучшие пейзажи Чемала» — настоящее путешествие в мир природы Алтая! Прекрасная возможность увидеть живописные места, насладиться чистым горным воздухом
    читать дальше

    и зарядиться энергией природных красот.
    Со Светланой мы чувствовали себя комфортно и безопасно. С индивидуальным гидом можно получить максимальное удовольствие от экскурсии, свободу выбора и удобство. индивидуальный гид максимум уделяет внимание на потребности туриста.
    Большая благодарность за это нашему гиду Светлане, желаем ей успехов и удачи!

  • Д
    Денис
    2 мая 2025
    Лучшие пейзажи Чемала
    Мы первый раз были с супругой на Алтае и очень рады, что один из дней полностью провели в замечательном путешествии
    читать дальше

    по Чемальскому району! Это действительно была не обычная экскурсия, а настоящее путешествие с дружеской атмосферой! Многократно рекомендуем обратиться к Светлане, чтобы получить незабываемые впечатления, насладиться природой, узнать много интересного и сделать крутецкие фотографии с панорамными завораживающими видами! Однозначно приедем на Алтай снова и встретимся со Светланой для новых путешествий, эмоций и впечатлений! 🤍

    Мы первый раз были с супругой на Алтае и очень рады, что один из дней полностью
  • М
    Марина
    1 сентября 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    С самой Светланой не удалось совершить данную поездку, так как накануне сломалась машина, однако Светлана предложила нам на замену другого
    читать дальше

    гида - это оказался алтаец - образованный, начитанный и много знающий гид, который подавал нам информацию сквозь призму местного жителя и это было очень интересно и познавательно. Ответил на всю нашу кучу вопросов, был внимателен, на локациях не торопил и мы как-то всё прекрасно успели. Рекомендовал фильмы, книги, музыку про Алтай, чтобы мы вернулись к воспоминаниям об Алтае после поездки и лучше поняли этот край.
    Так что всё сложилось наилучшим образом! Как и было запланировано в нашем туре, мы доехали только до Ороктойского моста, так как нельзя объять необъятное за один день, но очень хочется вернуться на Алтай и доехать еще и до Куюсского грота с петроглифами и водопада Бельтертуюк, так что, может, мы еще услышим и версию Светланы об этих невероятных местах!
    Наша благодарность Светлане за экскурсию и организацию!

  • Я
    Яна
    11 августа 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Хочу выразить благодарность Светлане! Это было прекрасное путешествие в котором я испытала слёзы счастья от увиденной красоты и осознала, как
    читать дальше

    прекрасна эта жизнь! Прогулка дала внутреннюю энергию и новый глоток мотивации для свершения планов.
    Очень переживала как пройдёт такая длительная поездка т. к у меня хронический цистит и мне нужно часто посещать место для «уединения». Но прошло все замечательно! Светлана полностью подстроилась под наш темп, очень спокойно реагировала на все мои походы «уединится», относилась с пониманием. Помимо этого всего, у нас с мужем не оказалось налички и Светлана войдя в положение взяла все расходы в которых требовался наличный расчет на себя. А после экскурсии мы спокойно все потраченные средства за нас перевели. И самое главное, сама экскурсия: потрясающие виды, которые меняют твое восприятие мира, мировоззрение, открывают глаза и ты понимаешь КАК ПРЕКРАСЕН АЛТАЙ!
    Отдельная благодарность за то, что завезли в магазин с сувенирами! Приобрели для себя память об этом замечательном дне!
    Светлана, вы лучик, который заряжает нас. Без вас эта прогулка была бы абсолютно бесполезной. Важно именно осознавать историю и происхождение всего, что встречается на твоем пути.
    На следующий год обязательно обратимся снова. Всех Благ! 🙏🏼

  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!
    Спасибо Светлане за приятный день в красивых уголках Алтая!
  • N
    Natalia
    23 июля 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Замечательная экскурсия!
    Заботливый предусмотрительный экскурсовод, интересная беседа - и в смысле новой информации, и в плане чисто человеческом, - и конечно,
    читать дальше

    красивейшие места!
    Светлана проводила по максимально комфортным немноголюдным маршрутам, показала настоящую Алтайскую сказку.
    Подача материала приятная, душевная, без чрезмерности в чём-либо. Мёд вкусный, чай полезный, дорога комфортная, собеседник интересный и приятный, места ошеломительные!
    Вот и отличная экскурсия сложилась ⭐️

    Замечательная экскурсия!
  • В
    Влад
    14 июля 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Наша экскурсионная активность в Республике Алтай началась с экскурсии по Чемалу и с экскурсовода Светланы. Мы - под большим приятным
    читать дальше

    впечатлением и от завораживающих видов Алтая и от замечательного экскурсовода Светланы.
    Светлана подстроилась под наш ритм, особенно в процессе посещения ущелья, очень много и интересно рассказывала, была очень приятным и эрудированным собеседником.
    Всем рекомендуем экскурсию!

  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Не скрою, волновалась, делая заказ экскурсии. И зря. Светлана забрала прямо из дома и с первых минут появилась непринуждённость. Очень
    читать дальше

    позитивная, знает свое дело. Ненавязчиво рассказывает, но очень интересно. Учитывает, хотя нет, умело угадывает все пожелания и действует на опережение. Экскурсия незабываема. В следующем году обязательно буду путешествовать со Светланой. Спасибо за эти эмоции!

  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
    Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию. Прикоснуться к исчезающей истории
    читать дальше

    и задуматься, что останется после нас. Проехать до конца Чемальского тракта и попасть в прекрасную долину Катунь с суетливыми сусликами, не торопливыми стадами и потрясающими видами. Водопад Бельтертуюк скромно шумит вдали от массового туризма и ждёт только своего пытливого туриста. Светлана осуществит вам эту возможность и не торопливо даст вам насладиться этими местами.

    Если вы хотите узнать, что такое петроглиф и еще его увидеть, то вам на эту экскурсию
  • К
    Кристина
    28 мая 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Очень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всё проходило в том темпе, в котором нам комфортно, было время немного прогуляться вдвоём с молодым человеком на едине с природой. Поездкой полностью довольны.
    Очень понравилась экскурсия, приятная женщина экскурсовод, красивые места, забрали недалеко от Чемала и отвезли обратно, всё
  • D
    Dmitriy
    6 апреля 2024
    Лучшие пейзажи Чемала
    Поездка была чудесная и познавательная. Спасибо экскурсоводу!
  • О
    Оксана
    29 октября 2023
    Лучшие пейзажи Чемала
    Экскурсией остались довольны! Гид Светлана увлекательно рассказывает по ходу программы! Доступно и не перегруженно. Советуем тем, кто будет в Чемале!
    Экскурсией остались довольны! Гид Светлана увлекательно рассказывает по ходу программы! Доступно и не перегруженно. Советуем тем, кто будет в Чемале!
  • М
    Мария
    24 сентября 2023
    Лучшие пейзажи Чемала
    Благодаря Светлане мы смогли за один день увидеть множество прекрасных мест Алтая. Было очень интересно слушать ее рассказы про Алтай
    читать дальше

    и местные поверья, и вообще с первых минут мы чувствовали себя, как в компании старой знакомой. В спокойном темпе, в обход толп туристов, мы прикоснулись к красотам и тайнам Алтая. Так что всем рекомендуем и обязательно еще вернемся.
    Светлана, еще раз спасибо за чудесный день и уютный день рождения! ❤️

    Благодаря Светлане мы смогли за один день увидеть множество прекрасных мест Алтая. Было очень интересно слушать
  • А
    Артур
    17 сентября 2023
    Лучшие пейзажи Чемала
    Замечательная экскурсия для начала знакомства с Алтаем! Огромное спасибо Светлане за увлекательное погружение в прекрасный край!
    Замечательная экскурсия для начала знакомства с Алтаем! Огромное спасибо Светлане за увлекательное погружение в прекрасный край!
  • М
    Медведева
    19 августа 2023
    Лучшие пейзажи Чемала
    Нам всё очень понравилось… Мы просто восторге!!!!! Отличная была экскурсия… Светла вам большое спасибо🙏💕
  • Л
    Людмила
    16 августа 2023
    Лучшие пейзажи Чемала
    Прекрасная экскурсия! Я была в восторге не только от увиденного но и от эмоций которые были внутри меня, потом даже были слезы. Это было что-то конечно. Рекомендую всем такое прочувствовать! Светлана вам отдельное спасибо, мы остались довольны!
    Прекрасная экскурсия! Я была в восторге не только от увиденного но и от эмоций которые были

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чемале
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лучшие пейзажи Чемала
  2. Аутентичный Алтай: петроглифы, курганы и водопад Бельтертуюк
  3. Трансфер «Аэропорт Горно-Алтайска ⇄ Чемал»
Какие места ещё посмотреть в Чемале
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чемальская ГЭС
  2. Водопад Бельтертуюк
  3. Ороктойский мост
  4. Гейзерное озеро
  5. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Чемалу в декабре 2025
Сейчас в Чемале в категории "Ороктойский мост" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 23 750 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Чемале на 2025 год по теме «Ороктойский мост», 45 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль