В этом путешествии будет много красивой природы: крутые перевалы Семинский и Чике-Таман, контрастное слияние Чуи и Катуни, невероятного цвета Гейзерное озеро, вечные льды Курайской степи. В финале пути прибудем на другую планету — в красочное урочище Кызыл-Чин с марсианскими ландшафтами. А по дороге побеседуем об истории, культуре и традициях Алтая.
Описание экскурсии
6:00 — выезд
7:30 — Семинский перевал — высочайшая точка Чуйского тракта
9:00 — перевал Чике-Таман с крутыми извилистыми поворотами, вырубленными в скалах
10:30 — слияние Чуи и Катуни, где резко контрастируют мутные глинистые и зеленовато-голубые воды двух рек
13:30 — Гейзерное озеро, на дне которого глина образует причудливые узоры
14:00 —вечные льды Курайской степи, панорама Северо-Чуйского хребта, каменное изваяние Кезер-таш, обед
15:00 — Марс-1 — урочище Кызыл-Чин с инопланетными пейзажами в красных, жёлтых, оранжевых, синих и других оттенках
16:30 — возвращение в Чемал
Организационные детали
- В зависимости от размера группы едем на микроавтобусе или минивэне. Из села Чаган-Узун до Марса-1 — заброска на внедорожнике
- Дополнительно оплачиваются (с чел.): заброска на джипе — 1200 ₽, входные билеты — 550 ₽, питание — средний чек 600–700 ₽
в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Пчёлкина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Чемале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу на Алтае с рождения. Постепенно стал узнавать о своей родине много интересной информации. Так и решил пройти курсы повышения квалификации, став гидом. С удовольствием познакомлю и вас с нашим прекрасным краем!
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