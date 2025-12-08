Мои заказы

Марсианские горы – туры в Чемале

Найдено 3 тура в категории «Марсианские горы» в Чемале, цены от 66 700 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы. Зимний отдых
Начало: Г. Белокуриха
19 янв в 10:00
16 фев в 10:00
от 66 700 ₽ за человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
На автобусе
7 дней
-
13%
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: Г. Белокуриха
8 июн в 10:00
6 июл в 10:00
от 102 050 ₽117 000 ₽ за человека
Алтай. Большой семейный тур без рюкзаков 6+
Пешая
Конные прогулки
9 дней
-
15%
Алтай. Большой семейный тур без рюкзаков 6+
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
1 авг в 10:00
135 500 ₽159 000 ₽ за человека

