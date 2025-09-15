Сейчас в Черняховске в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5