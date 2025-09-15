-
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком в историю Черняховска
Прогулка по Черняховску подарит встречу с его символами и историей. Узнайте о Петре I и русской армии 1914 года, посетив знаковые места
Начало: На площади Ленина
15 сен в 14:00
16 сен в 08:30
4750 ₽
5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Познакомьтесь с историей Черняховска через призму веков: от немецкого наследия до советских времён. Увлекательное путешествие по городу
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
15 сен в 08:30
16 сен в 08:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест «По следам вора»
Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений
Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
