Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Черняховске, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Пешком в историю Черняховска
Пешая
2.5 часа
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком в историю Черняховска
Прогулка по Черняховску подарит встречу с его символами и историей. Узнайте о Петре I и русской армии 1914 года, посетив знаковые места
Начало: На площади Ленина
15 сен в 14:00
16 сен в 08:30
4750 ₽5000 ₽ за всё до 8 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
На машине
4 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Познакомьтесь с историей Черняховска через призму веков: от немецкого наследия до советских времён. Увлекательное путешествие по городу
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
15 сен в 08:30
16 сен в 08:30
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Квест «По следам вора»
Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений
Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

