Увидеть самое главное в Черняховске

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Черняховске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Открыть Черняховск с коренным жителем
На машине
12 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
5000 за всё до 4 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Пешая
32 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия по Черняховску. Увидите замок Инстербург, памятники и исторические здания. Узнайте о прошлом города и его известных жителях
Начало: У замка Инстербург
Завтра в 10:00
24 янв в 12:00
4000 за всё до 6 чел.
Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «По следам вора»
Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений
Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    9 января 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Максим- гид от Бога! Однозначно только его, он знает все обо всем, не кичится этим! Обожает, сильно любит Калининградскую область.
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    И щедро делится с нами! Провели два дня с ним, по Черняховску и по Советску! Показал и парадную этих город, и изнанку- что конечно контрастно)) Были в июле 2024, повезло с погодой! Максим- однозначно только с ним по Калининградской области!!! Отдельный респект- завез в музей, мммм, я бы музей назвала « домашним», с очень добрым хозяином, мы побывали словно у дальних родственников!!!

  • Ю
    Юрий
    5 января 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Огромное спасибо Максиму за экскурсию. Формат возможно не для всех, но мы в восторге. Обсуждение продолжалось еще 3 дня. Этим все сказано.
  • А
    Анна
    4 января 2025
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Алина хороший рассказчик! Увлекательно и непринужденно прошла наша экскурсия. Спасибо! 😀
  • П
    Преображенцева
    2 января 2025
    Открыть Черняховск с коренным жителем
    Благодарим Максима за уделённое время, экскурсию по Черняховску и общение! Интересное повествование и подача информации с огромной любовью и трепетным отношением к городу. Максим очень чуткий, эрудированный и внимательный человек. Впечатления только положительные, рекомендую!
  • T
    Tатьяна
    1 января 2025
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Добрый день. Большая благодарность Алине, историк, знающий свой край.
  • А
    Арина
    22 сентября 2024
    Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
    Алина - прекрасный экскурсовод. Подробно рассказала историю города. Уделила достаточно времени. Остались с мамой очень довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Самое главное»

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  3. Мобильный квест в Черняховске «По следам вора»
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в январе 2025
Сейчас в Черняховске в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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