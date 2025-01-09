4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть Черняховск с коренным жителем
Прогулка по сердцу Восточной Пруссии, рыцарским руинам, древнему святилищу и аутентичным дворам
Начало: В Черняховске, на пл. Ленина
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
5000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Инстербург - Черняховск: прошлое и настоящее
Индивидуальная экскурсия по Черняховску. Увидите замок Инстербург, памятники и исторические здания. Узнайте о прошлом города и его известных жителях
Начало: У замка Инстербург
Завтра в 10:00
24 янв в 12:00
4000₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Квест «По следам вора»
Глава Черняховска просит вас остановить вора, который планирует украсть древнюю реликвию. Разгадайте тайны города и спасите его от потрясений
Начало: На перекрёстке Пионерской и Крупской улиц
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья9 января 2025Максим- гид от Бога! Однозначно только его, он знает все обо всем, не кичится этим! Обожает, сильно любит Калининградскую область.
- ЮЮрий5 января 2025Огромное спасибо Максиму за экскурсию. Формат возможно не для всех, но мы в восторге. Обсуждение продолжалось еще 3 дня. Этим все сказано.
- ААнна4 января 2025Алина хороший рассказчик! Увлекательно и непринужденно прошла наша экскурсия. Спасибо! 😀
- ППреображенцева2 января 2025Благодарим Максима за уделённое время, экскурсию по Черняховску и общение! Интересное повествование и подача информации с огромной любовью и трепетным отношением к городу. Максим очень чуткий, эрудированный и внимательный человек. Впечатления только положительные, рекомендую!
- TTатьяна1 января 2025Добрый день. Большая благодарность Алине, историк, знающий свой край.
- ААрина22 сентября 2024Алина - прекрасный экскурсовод. Подробно рассказала историю города. Уделила достаточно времени. Остались с мамой очень довольны!
Ответы на вопросы от путешественников по Черняховску в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Черняховске
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Черняховску в январе 2025
Сейчас в Черняховске в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Черняховске на 2025 год по теме «Самое главное», 44 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март