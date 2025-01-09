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И щедро делится с нами! Провели два дня с ним, по Черняховску и по Советску! Показал и парадную этих город, и изнанку- что конечно контрастно)) Были в июле 2024, повезло с погодой! Максим- однозначно только с ним по Калининградской области!!! Отдельный респект- завез в музей, мммм, я бы музей назвала « домашним», с очень добрым хозяином, мы побывали словно у дальних родственников!!!