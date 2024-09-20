5 чудес Дагестана. Все включено

Групповой тур в Дербенте
Что можно посмотреть в Дагестане за 5 дней? Всё самое лучшее! Старейший город Дербент, край башен Старый Гоор и заброшенный аул-призрак Гамсутль, суровые горы в Хунзахском районе.

Дагестан – это и огромные водопады, и невероятные каньоны, скальные пейзажи и добрейшие люди, которые нас встретят. А ещё будут прогулки на катере, джиппинг, традиционные обеды и мастер-классы!
5 чудес Дагестана. Все включено
5 чудес Дагестана. Все включено
5 чудес Дагестана. Все включено
5 чудес Дагестана. Все включено
5 чудес Дагестана. Все включено
5 чудес Дагестана. Все включено
5 чудес Дагестана. Все включено
5 чудес Дагестана. Все включено
5 чудес Дагестана. Все включено
Ближайшие даты:
20
сен
27
сен
4
окт
11
окт
18
окт
25
окт

Что вас ожидает:

Традиционные обеды на лоне природы
Традиционные обеды на лоне природы
Насладимся блюдами, любуясь великолепием природы
Легенды и истории древних аулов
Легенды и истории древних аулов
Проникнемся атмосферой таинственных горных поселений
Захватывающие дух пейзажи
Захватывающие дух пейзажи
Нас ждут каньоны, барханы, крепости – увидим всё, чем знаменит Дагестан
Мощь водопадов Дагестана
Мощь водопадов Дагестана
Восхитимся красотой водопадов, один из которых является подземным
Джиппинг и прогулки на катерах
Джиппинг и прогулки на катерах
Ощутим прилив адреналина и восторг от открывающихся видов!
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
Научимся готовить национальные дагестанские блюда

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сары-Кум, Сулакский каньон, прогулка на катерах, Чиркейское водохранилище

10:00 Встречаемся в аэропорту г. Махачкалы. Тех, кто прилетел заранее, мы заберем в 10:00 от музея «Россия – моя история».

Дагестан – это не только море и скалы, но и самая высокая песчаная гора в Европе.

Таинственный бархан Сары-Кум полностью оправдывает свое название. Мы познакомим вас с этим удивительным заповедником и явлением природы, а потом поедем к форелевому хозяйству.

После песчаной стихии самое время поехать к глубоким водам Сулакского каньона. Его максимальная глубина – 1920 метров. В Европе он такой один.

В погожий день крайне сложно провести границу между небом и водой каньона. С видом на такую красоту мы попьем чай со сладостями.

После насыщенной экскурсии поднимаем паруса в сторону Старого Зубутли. Прокатимся на катерах и отправимся к Чиркейскому водохранилищу.

После водохранилища отправляемся в Махачкалу, расселяемся в гостинице и отдыхаем, ожидая новый день.

Бархан Сары-Кум, Сулакский каньон, прогулка на катерах, Чиркейское водохранилищеБархан Сары-Кум, Сулакский каньон, прогулка на катерах, Чиркейское водохранилищеБархан Сары-Кум, Сулакский каньон, прогулка на катерах, Чиркейское водохранилище
2 день

Гимринская башня, храм Датуна, село Кахиб, Старый Гоор

Позавтракав в отеле, мы отправляемся в Шамильский район. Проехав Гимринский тоннель – самый длинный в России – мы попадаем в совсем другой Дагестан, величественный, горный.

Первая локация в горах – Гимринская башня. Место, где разворачивались исторические события времен Кавказской войны.

Следующая остановка – смотровая площадка Ирганайского водохранилища – второго по величине в Дагестане. Изумрудная гладь ирганайских вод покорила каждого, кто хоть раз видел это чудо.

Перекусив, следуем по нашему маршруту к уникальному памятнику средневекового зодчества – храму Датуна. В конце 10 века эта церковь была возведена в горах Дагестана грузинскими миссионерами.

Над рекой Кахибтляр, на крутом склоне горы нас встретят каменные развалины старого села каменщиков – Кахиб. Быль и небыль сплетаются в древнем Кахибе и увлекают путников за собой.

После прогулки по старому селу мы перемещаемся в Старый Гоор – край башен и легенд. Местный хранитель горских легенд проведет для нас экскурсию, рассказав об истории села, расположенного у самой пропасти.

Желающие смогут сделать потрясающие фотографии на языке тролля – выступе, названном по аналогии с норвежской достопримечательностью.

По традиции завершим экскурсию вкусным обедом из ассорти дагестанских блюд.

Ночевать мы будем в горах в с. Чалда.

Гимринская башня, храм Датуна, село Кахиб, Старый ГоорГимринская башня, храм Датуна, село Кахиб, Старый ГоорГимринская башня, храм Датуна, село Кахиб, Старый ГоорГимринская башня, храм Датуна, село Кахиб, Старый Гоор
3 день

Хунзах, водопад Тобот, плато Матлас

Позавтракав в гостевом доме, мы отправляемся в Хунзахский район.

Заезжаем в Хунзах и сразу же едем к легендарному водопаду Тобот – одному из самых высоких на Северном Кавказе. Большая смотровая площадка позволяет рассмотреть его лучше.

После Тобота поднимаемся выше – на величественное плато Матлас на высоте 1800 метров над уровнем моря.

Один раз побывав на этом плато, забыть его будет сложно. Удивительная природа, водопады и открывающиеся виды стоят того, чтобы хоть раз сюда приехать.

В пяти минутах от Матласа находится Каменная чаша – уникальный памятник природы, где извилистые скалы соединены между собой пещерами и узкими проходами.

В этих каменных залах можно обрести спокойствие и почувствовать дух горного Дагестана.

Обедать будем у берега живописного озера Мочох, расположенного между двумя хребтами.

Летом озеро привлекает туристов своей прозрачностью, а зимой замерзает и становится настоящим катком!

Отправляемся на нашу базу в селении Чалда.

Хунзах, водопад Тобот, плато МатласХунзах, водопад Тобот, плато МатласХунзах, водопад Тобот, плато МатласХунзах, водопад Тобот, плато МатласХунзах, водопад Тобот, плато Матлас
4 день

Салтинский водопад, аул-призрак Гамсутль

Позавтракав в гостевом доме, отправляемся в следующее путешествие.

Настоящее дагестанское чудо – так называют в народе Салтинский водопад. Еще бы! Где вы встретите водопад под землей? Его разлетающиеся брызги создают на солнце удивительные блики, становясь с Салтинской тесниной единым ансамблем.

Далее нас ждет аул-призрак, кавказский Мачу Пикчу… у дагестанского Гамсутля много имен. Он, некогда многолюдный аул, стал теперь настоящим отшельником.

Дорога к аулу-призраку петлистая, но пройденный путь стоит открывающейся картины перед взором каждого путника. Каменные арки, надписи на арабском, высеченные на камнях, и бесконечные горы вокруг – таков Гамсутль сегодня.

Прогулявшись по заброшенному аулу, необходимо подкрепиться. Для этого мы отправляемся в Гуниб, где нас ждут блюда национальной кухни.

Салтинский водопад, аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, аул-призрак ГамсутльСалтинский водопад, аул-призрак Гамсутль
5 день

Дербент: цитадель Нарын-кала, Джума-мечеть, прогулка по набережной. Окончание программы

Караваны великого Шелкового пути, миндаль, храмы и мечети… Это всё про один из самых древних городов в России – Дербент.

Первая точка нашего путешествия – единственный ракетоносный корабль-экраноплан «Лунь». Всего их должно было быть 8, но построили только один. Долгое время он находился в Каспийске, но нашел свой последний причал в Дербентском районе.

После осмотра военного корабля едем в центр Дербента – смотреть на крепость Нарын-Калу, с которой когда-то и начинался город.

Нарын-кала – древняя цитадель, возведенная еще до прихода арабов. Ее длинные стены по обе стороны соединяются с Каспийским морем. Когда-то здесь бурлила жизнь: располагался шахский дворец, работали уникальные для того времени бани.

Нарын-кала таит в себе много тайн и историй. Мы с вами детально рассмотрим цитадель, со смотровой площадки которой открывается прекрасный вид на город.

С крепости мы с вами спустимся к старейшей мечети Дагестана – дербентской Джума-мечети. В тени ее вековых платанов всегда приятно подумать о вечном. Чуть ниже Джума-мечети – армянский храм, построенный писателем Сундукяном еще в 1880 году.

После храма спускаемся к набережной города. Отреставрированная несколько лет назад, она является центром притяжения всех горожан.

Национальную южную кухню пробуем в уютном гостевом доме.

После обеда мы отправляемся в аэропорт прощаться с гостями. Если же гости остаются, то отвезем в Махачкалу.

Дербент: цитадель Нарын-кала, Джума-мечеть, прогулка по набережной. Окончание программыДербент: цитадель Нарын-кала, Джума-мечеть, прогулка по набережной. Окончание программыДербент: цитадель Нарын-кала, Джума-мечеть, прогулка по набережной. Окончание программыДербент: цитадель Нарын-кала, Джума-мечеть, прогулка по набережной. Окончание программыДербент: цитадель Нарын-кала, Джума-мечеть, прогулка по набережной. Окончание программыДербент: цитадель Нарын-кала, Джума-мечеть, прогулка по набережной. Окончание программыДербент: цитадель Нарын-кала, Джума-мечеть, прогулка по набережной. Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Marwa Resort г. Махачкала и в гостевом доме Сафар с. Чалда.

Варианты проживания

Marwa Resort 4

2 ночи

Комфортабельное двухместное проживание в номерах с собственным санузлом, спутниковым телевидением, кондиционером с индивидуальным управлением.

Marwa Resort 4Marwa Resort 4Marwa Resort 4Marwa Resort 4

Сафар

2 ночи

Двухместные номера с 2 отдельными кроватями, видом на горы и собственным санузлом. Предоставляются комплекты полотенец, фен, утюг.

СафарСафар

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 4 завтрака в дороге (Сулакский каньон, Гоор, Хунзах, Гамсутль)
  • 5 обедов (Сулакский каньон, Гоор, Хунзах, Гамсутль, Дербент)
  • 4 ужина
  • Прогулка на катерах
  • Джиппинг к стоянке в Старом Зубутли
  • Все входные билеты в музеи
  • Все экосборы
  • Мастер-классы
  • Проживание по программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Личные траты на сувениры
  • Проживание в гостинице до начала и после окончания тура
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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