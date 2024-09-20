Дагестан – это и огромные водопады, и невероятные каньоны, скальные пейзажи и добрейшие люди, которые нас встретят. А ещё будут прогулки на катере, джиппинг, традиционные обеды и мастер-классы!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Бархан Сары-Кум, Сулакский каньон, прогулка на катерах, Чиркейское водохранилище
10:00 Встречаемся в аэропорту г. Махачкалы. Тех, кто прилетел заранее, мы заберем в 10:00 от музея «Россия – моя история».
Дагестан – это не только море и скалы, но и самая высокая песчаная гора в Европе.
Таинственный бархан Сары-Кум полностью оправдывает свое название. Мы познакомим вас с этим удивительным заповедником и явлением природы, а потом поедем к форелевому хозяйству.
После песчаной стихии самое время поехать к глубоким водам Сулакского каньона. Его максимальная глубина – 1920 метров. В Европе он такой один.
В погожий день крайне сложно провести границу между небом и водой каньона. С видом на такую красоту мы попьем чай со сладостями.
После насыщенной экскурсии поднимаем паруса в сторону Старого Зубутли. Прокатимся на катерах и отправимся к Чиркейскому водохранилищу.
После водохранилища отправляемся в Махачкалу, расселяемся в гостинице и отдыхаем, ожидая новый день.
Гимринская башня, храм Датуна, село Кахиб, Старый Гоор
Позавтракав в отеле, мы отправляемся в Шамильский район. Проехав Гимринский тоннель – самый длинный в России – мы попадаем в совсем другой Дагестан, величественный, горный.
Первая локация в горах – Гимринская башня. Место, где разворачивались исторические события времен Кавказской войны.
Следующая остановка – смотровая площадка Ирганайского водохранилища – второго по величине в Дагестане. Изумрудная гладь ирганайских вод покорила каждого, кто хоть раз видел это чудо.
Перекусив, следуем по нашему маршруту к уникальному памятнику средневекового зодчества – храму Датуна. В конце 10 века эта церковь была возведена в горах Дагестана грузинскими миссионерами.
Над рекой Кахибтляр, на крутом склоне горы нас встретят каменные развалины старого села каменщиков – Кахиб. Быль и небыль сплетаются в древнем Кахибе и увлекают путников за собой.
После прогулки по старому селу мы перемещаемся в Старый Гоор – край башен и легенд. Местный хранитель горских легенд проведет для нас экскурсию, рассказав об истории села, расположенного у самой пропасти.
Желающие смогут сделать потрясающие фотографии на языке тролля – выступе, названном по аналогии с норвежской достопримечательностью.
По традиции завершим экскурсию вкусным обедом из ассорти дагестанских блюд.
Ночевать мы будем в горах в с. Чалда.
Хунзах, водопад Тобот, плато Матлас
Позавтракав в гостевом доме, мы отправляемся в Хунзахский район.
Заезжаем в Хунзах и сразу же едем к легендарному водопаду Тобот – одному из самых высоких на Северном Кавказе. Большая смотровая площадка позволяет рассмотреть его лучше.
После Тобота поднимаемся выше – на величественное плато Матлас на высоте 1800 метров над уровнем моря.
Один раз побывав на этом плато, забыть его будет сложно. Удивительная природа, водопады и открывающиеся виды стоят того, чтобы хоть раз сюда приехать.
В пяти минутах от Матласа находится Каменная чаша – уникальный памятник природы, где извилистые скалы соединены между собой пещерами и узкими проходами.
В этих каменных залах можно обрести спокойствие и почувствовать дух горного Дагестана.
Обедать будем у берега живописного озера Мочох, расположенного между двумя хребтами.
Летом озеро привлекает туристов своей прозрачностью, а зимой замерзает и становится настоящим катком!
Отправляемся на нашу базу в селении Чалда.
Салтинский водопад, аул-призрак Гамсутль
Позавтракав в гостевом доме, отправляемся в следующее путешествие.
Настоящее дагестанское чудо – так называют в народе Салтинский водопад. Еще бы! Где вы встретите водопад под землей? Его разлетающиеся брызги создают на солнце удивительные блики, становясь с Салтинской тесниной единым ансамблем.
Далее нас ждет аул-призрак, кавказский Мачу Пикчу… у дагестанского Гамсутля много имен. Он, некогда многолюдный аул, стал теперь настоящим отшельником.
Дорога к аулу-призраку петлистая, но пройденный путь стоит открывающейся картины перед взором каждого путника. Каменные арки, надписи на арабском, высеченные на камнях, и бесконечные горы вокруг – таков Гамсутль сегодня.
Прогулявшись по заброшенному аулу, необходимо подкрепиться. Для этого мы отправляемся в Гуниб, где нас ждут блюда национальной кухни.
Дербент: цитадель Нарын-кала, Джума-мечеть, прогулка по набережной. Окончание программы
Караваны великого Шелкового пути, миндаль, храмы и мечети… Это всё про один из самых древних городов в России – Дербент.
Первая точка нашего путешествия – единственный ракетоносный корабль-экраноплан «Лунь». Всего их должно было быть 8, но построили только один. Долгое время он находился в Каспийске, но нашел свой последний причал в Дербентском районе.
После осмотра военного корабля едем в центр Дербента – смотреть на крепость Нарын-Калу, с которой когда-то и начинался город.
Нарын-кала – древняя цитадель, возведенная еще до прихода арабов. Ее длинные стены по обе стороны соединяются с Каспийским морем. Когда-то здесь бурлила жизнь: располагался шахский дворец, работали уникальные для того времени бани.
Нарын-кала таит в себе много тайн и историй. Мы с вами детально рассмотрим цитадель, со смотровой площадки которой открывается прекрасный вид на город.
С крепости мы с вами спустимся к старейшей мечети Дагестана – дербентской Джума-мечети. В тени ее вековых платанов всегда приятно подумать о вечном. Чуть ниже Джума-мечети – армянский храм, построенный писателем Сундукяном еще в 1880 году.
После храма спускаемся к набережной города. Отреставрированная несколько лет назад, она является центром притяжения всех горожан.
Национальную южную кухню пробуем в уютном гостевом доме.
После обеда мы отправляемся в аэропорт прощаться с гостями. Если же гости остаются, то отвезем в Махачкалу.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Marwa Resort г. Махачкала и в гостевом доме Сафар с. Чалда.
Варианты проживания
Marwa Resort 4
Комфортабельное двухместное проживание в номерах с собственным санузлом, спутниковым телевидением, кондиционером с индивидуальным управлением.
Сафар
Двухместные номера с 2 отдельными кроватями, видом на горы и собственным санузлом. Предоставляются комплекты полотенец, фен, утюг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- 4 завтрака в дороге (Сулакский каньон, Гоор, Хунзах, Гамсутль)
- 5 обедов (Сулакский каньон, Гоор, Хунзах, Гамсутль, Дербент)
- 4 ужина
- Прогулка на катерах
- Джиппинг к стоянке в Старом Зубутли
- Все входные билеты в музеи
- Все экосборы
- Мастер-классы
- Проживание по программе тура
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Личные траты на сувениры
- Проживание в гостинице до начала и после окончания тура
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору