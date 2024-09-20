1 день

Бархан Сары-Кум, Сулакский каньон, прогулка на катерах, Чиркейское водохранилище

10:00 Встречаемся в аэропорту г. Махачкалы. Тех, кто прилетел заранее, мы заберем в 10:00 от музея «Россия – моя история».

Дагестан – это не только море и скалы, но и самая высокая песчаная гора в Европе.

Таинственный бархан Сары-Кум полностью оправдывает свое название. Мы познакомим вас с этим удивительным заповедником и явлением природы, а потом поедем к форелевому хозяйству.

После песчаной стихии самое время поехать к глубоким водам Сулакского каньона. Его максимальная глубина – 1920 метров. В Европе он такой один.

В погожий день крайне сложно провести границу между небом и водой каньона. С видом на такую красоту мы попьем чай со сладостями.

После насыщенной экскурсии поднимаем паруса в сторону Старого Зубутли. Прокатимся на катерах и отправимся к Чиркейскому водохранилищу.

После водохранилища отправляемся в Махачкалу, расселяемся в гостинице и отдыхаем, ожидая новый день.