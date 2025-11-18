Ахты — древний горный поселок в Дахадаевском районе Дагестана, знаменитый своим историческим наследием, традициями, архитектурой и удивительной природой.
Посещение Ахтов — это погружение в атмосферу настоящего Кавказа, возможность прикоснуться к культуре народов, живших здесь веками.
Описание экскурсии
Селение Ахты, расположенное на границе с Азербайджаном, является родиной эпоса лезгинского народа Шарвили. Это место славится своими термальными источниками, минеральными водами, величественными арочными мостами, старинной крепостью и краеведческим музеем с крупнейшей среди сельских музеев экспозицией. Путешествие в Ахты — это уникальная возможность насладиться исцеляющими свойствами сероводородных и минеральных бассейнов, а также погрузиться в атмосферу древнего села. МАРШРУТ: - прогулка по старой части села - мосты через реку Ахты-чай - термальные бани - этнографический музей Важная информация:
Необходимо иметь при себе паспорт, удобную обувь и наличные деньги
Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии необходимо произвести предоплату в офисе организатора или онлайн. Подробная информация при бронировании. В поездке обязательно соблюдение следующих правил: - необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно); - плечи, живот и колени должны быть прикрыты; - категорически запрещено распитие спиртных напитков. На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. денежные средства.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Ахты
- Мосты через реку Ахты-чай
- Термальные бани
- Этнографический музей
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед
- Билеты в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 07.00Суббота в 07.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
