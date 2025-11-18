Селение Ахты, расположенное на границе с Азербайджаном, является родиной эпоса лезгинского народа Шарвили. Это место славится своими термальными источниками, минеральными водами, величественными арочными мостами, старинной крепостью и краеведческим музеем с крупнейшей среди сельских музеев экспозицией. Путешествие в Ахты — это уникальная возможность насладиться исцеляющими свойствами сероводородных и минеральных бассейнов, а также погрузиться в атмосферу древнего села. МАРШРУТ: - прогулка по старой части села - мосты через реку Ахты-чай - термальные бани - этнографический музей Важная информация:

Необходимо иметь при себе паспорт, удобную обувь и наличные деньги

Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии необходимо произвести предоплату в офисе организатора или онлайн. Подробная информация при бронировании. В поездке обязательно соблюдение следующих правил: - необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно); - плечи, живот и колени должны быть прикрыты; - категорически запрещено распитие спиртных напитков. На экскурсию с собой рекомендуется взять удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду. Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. денежные средства.