Аул Гдым - выше только звезды

Гдым — это уютное высокогорное село в Ахтынском районе, расположенное в живописной долине среди величественных гор Дагестана.

Прогулки по узким улочкам села, вдыхание свежего горного воздуха и наслаждение видами природы делают пребывание в Гдыме незабываемым.
Аул Гдым - выше только звезды
Аул Гдым - выше только звезды
Аул Гдым - выше только звезды
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает:Старинные каменные дома, утопающие в зелени садов и огородов, создают неповторимую атмосферу старого дагестанского поселения. Возвышающиеся над селом горные вершины кажутся охранниками его мирного уединения. Это место, где можно найти умиротворение и вдохновение, почувствовать близость к природе и погрузиться в атмосферу древних традиций и культуры Дагестана.

Выезд в 06:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 900 ₽
Детский3 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть XIX века
  • Мосты через реку Ахты-чай
  • Этнографический музей
  • Старинная горская архитектура
  • Водопады и горные ландшафты
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
  • Входные билеты в Музей
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
  • Брюки вместо шорт
  • Либо любая другая одежда закрывающая плечи
  • Живот
  • Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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