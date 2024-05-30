Экскурсии в Дагестан из Дербента

Найдено 22 экскурсии в категории «Дагестан» в Дербенте, цены от 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
13 часов
338 отзывов
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека
Легендарный Сулакский каньон
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
29 отзывов
Групповая экскурсия в Сулакский каньон с обедом в Дагестане
Вас ждет незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с фотосессией на Бархане Сарыкум и обедом в Глав Рыбе
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
65 отзывов
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
58 отзывов
Джунгли Дагестана: Экскурсия в Самурский Лес - Купальный Тур
Приключение в Дагестане: тайны Самурского леса и купание в живых озерах ждут вас на уникальной экскурсии
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
128 отзывов
Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по забытым местам Дагестана
Погрузитесь в атмосферу забытого мира аула Гамсутль и величественной Салтинской теснины в компании единомышленников
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300 за человека
Город контрастов: древность и современность Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
45 отзывов
Город контрастов: древность и современность Дербента
Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
97 отзывов
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
3 500 за человека
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
93 отзыва
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
233 отзыва
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300 за человека
Экзотический вкус Дагестана: гастротур по Дербенту
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
Экзотический вкус Дагестана: уникальный гастротур по Дербенту
Погрузитесь в мир дагестанской кухни и культуры с экскурсией, которая откроет вам все традиции и историю Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, ср, пт и вс в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за человека
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Групповая
1 час
10 отзывов
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Начало: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Кала-капы"
Расписание: ежедневно с 9:00 до 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за человека
Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, чт и сб в 8:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000 за человека
Древний Дербент: музей под открытым небом
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Хунзах, водопад Тобот
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
4 000 за человека
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900 за человека
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400 за человека
Дербент: средневековое приключение
Индивидуальная
8 часов
Дербент: средневековое приключение
Начало: По договоренности (Махачкала-Каспийск)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Завтра в 06:30
14 июня в 06:30
3 400 за человека
Гуниб и Салта
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
3 500 за человека
Красоты Южного Дагестана
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Красоты Южного Дагестана
Начало: Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Расписание: В субботу в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
    28 мая ездили с активным и позитивным гидом Умаром от Кавказ- тур на замечательную экскурсию. Наша группа почти везде была
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    первой, смотрели без толп народа. Город Гамсутль хорошо сохранился, прекрасные виды. Салтинская теснина- уникальное место, мы в восторге. Останавливались и в других интересных местах. Большое спасибо команде Кавказ- тур за хорошую организацию экскурсий!

  • B
    Biglily
    30 мая 2024
    СУЛАКСКИЙ КАНЬОН С КАТАНИЕМ НА КАТЕРАХ И БАРХАН САРЫКУМ, ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
    Все очень понравилось
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
    Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
  • Р
    Рыжков
    28 мая 2024
    СУЛАКСКИЙ КАНЬОН С КАТАНИЕМ НА КАТЕРАХ И БАРХАН САРЫКУМ, ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
    Очень интересно, красиво, шикарные виды, отличный сервис, хороший гид и опытный водитель. Всем огромное спасибо. Наши рекомендации. Остались в абсолютном восторге
  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Легендарный Сулакский каньон
    Незабываемый пейзаж удалось запечатлеть на данной экскурсии. Дорога из Дербента и обратно пролетела незаметно благодаря общительному году, который очень нескучно
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    обо всем рассказывал, поддерживал бодрый настрой шутками, а самое приятное, был максимально лоялен ко всем хотелкам во время катаний. Как итог горящие глаза, классные фотки и огромное желание вернуться! Спасибо ❤️

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    "Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
    В Дербенте впервые)) Полный восторг🥰🥰🥰! Спасибо за обзорную насыщенную экскурсию, узнали много нового о городе, о его истории, о становлении,
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    о достопримечательностях. Замечательный гид Али легко, познавательно и с юмором сопроводил нас, рассказал о памятниках культуры, о разных эпохах, о предполагаемых перспективах развития Дербента, порекомендовал места к посещению. Спасибо за такую чудесную прогулку по Вашему замечательному городу!!! 😍😍

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Город контрастов: древность и современность Дербента
    Хорошая интересная экскурсия! Экскурсовод Наталья увлекательно рассказала о крепости,прогулялялась с нами по Старому городу. Спасибо большое!
  • K
    Kalinin.
    28 мая 2024
    Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
    Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
    Профессиональная команда организаторов экскурсий, замечательный путеводитель и водитель Мурад, хороший человек.
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
    Спасибо вам большое за чудесную экскурсию! Отличного водителя Юрика и гида Тамирлана!! Все было комфорт, по домашнему ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Дагестан»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
  2. Легендарный Сулакский каньон
  3. Гоор и Кахиб и язык Тролля из Дербента
  4. Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес» Купальный Тур
  5. Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Дербента
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Дагестан" можно забронировать 22 экскурсии от 200 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 1199 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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