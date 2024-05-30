28 мая ездили с активным и позитивным гидом Умаром от Кавказ- тур на замечательную экскурсию. Наша группа почти везде была

первой, смотрели без толп народа. Город Гамсутль хорошо сохранился, прекрасные виды. Салтинская теснина- уникальное место, мы в восторге. Останавливались и в других интересных местах. Большое спасибо команде Кавказ- тур за хорошую организацию экскурсий!

О Ольга

Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!