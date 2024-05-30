1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Бирюзовый Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум из Дербента
Поездка в самые живописные уголки Дагестана: Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сарыкум. Впечатления на всю жизнь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Сулакский каньон с обедом в Дагестане
Вас ждет незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с фотосессией на Бархане Сарыкум и обедом в Глав Рыбе
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Гоор и Кахиб: путеводитель по забытым селениям горного Дагестана
Вас ждет погружение в историю древних селений Дагестана, где каждый камень хранит легенды горцев
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
9 часов
Джунгли Дагестана: Экскурсия в Самурский Лес - Купальный Тур
Приключение в Дагестане: тайны Самурского леса и купание в живых озерах ждут вас на уникальной экскурсии
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по забытым местам Дагестана
Погрузитесь в атмосферу забытого мира аула Гамсутль и величественной Салтинской теснины в компании единомышленников
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: вторник,четверг,суббота
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Город контрастов: древность и современность Дербента
Путешествие по Дербенту откроет вам древнюю крепость, магалы и Джума-мечеть. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: Г. Дербент, Цитадель «Нарын-Кала»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
Групповая
13 часов
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2 ГИС ул. Приморская 16/...
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
7 часов
Экзотический вкус Дагестана: уникальный гастротур по Дербенту
Погрузитесь в мир дагестанской кухни и культуры с экскурсией, которая откроет вам все традиции и историю Дербента
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, ср, пт и вс в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за человека
Групповая
1 час
Цитадель Нарын-кала: вчера, сегодня и завтра
Начало: Цитадель "Нарын-Кала", ворота "Кала-капы"
Расписание: ежедневно с 9:00 до 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200₽ за человека
Групповая
7 часов
Черный пляж, золотые пески и лианы Самурского леса
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: пн, чт и сб в 8:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Древний Дербент: музей под открытым небом
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
"Цитадель"Нарын-кала " и магия старого города". Обзорная экскурсия
Начало: Дербент, улица Богатырёва 9
Расписание: Каждый день, в удобное вам время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дербент: средневековое приключение
Начало: По договоренности (Махачкала-Каспийск)
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Хунзах и Каменная чаща из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
Завтра в 06:30
14 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Гуниб и Салта
Начало: Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
Расписание: Согласно календарю
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Красоты Южного Дагестана
Начало: Г. Дербент, ул. Буйнакского, 19
Расписание: В субботу в 8:00
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 мая 202428 мая ездили с активным и позитивным гидом Умаром от Кавказ- тур на замечательную экскурсию. Наша группа почти везде была
- BBiglily30 мая 2024Все очень понравилось
- ООльга29 мая 2024Очень интересная экскурсия, не было скучно ни на минуту! Особенно понравился экскурсовод который легко и доступно рассказал о Дербенте, за это отдельное спасибо! Всей семье очень зашло! Рекомендую смело знакомым и друзьям Процветания Вам!
- РРыжков28 мая 2024Очень интересно, красиво, шикарные виды, отличный сервис, хороший гид и опытный водитель. Всем огромное спасибо. Наши рекомендации. Остались в абсолютном восторге
- ААнна28 мая 2024Незабываемый пейзаж удалось запечатлеть на данной экскурсии. Дорога из Дербента и обратно пролетела незаметно благодаря общительному году, который очень нескучно
- ННаталья28 мая 2024В Дербенте впервые)) Полный восторг🥰🥰🥰! Спасибо за обзорную насыщенную экскурсию, узнали много нового о городе, о его истории, о становлении,
- ААнна28 мая 2024Хорошая интересная экскурсия! Экскурсовод Наталья увлекательно рассказала о крепости,прогулялялась с нами по Старому городу. Спасибо большое!
- KKalinin.28 мая 2024Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.
- ДДмитрий27 мая 2024Профессиональная команда организаторов экскурсий, замечательный путеводитель и водитель Мурад, хороший человек.
- ТТатьяна26 мая 2024Спасибо вам большое за чудесную экскурсию! Отличного водителя Юрика и гида Тамирлана!! Все было комфорт, по домашнему ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Дагестан»
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