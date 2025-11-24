Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана «- экскурсия в Самурский Лес и к экраноплану» Лунь
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Согласно календарю
2900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
2900 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Южный Дагестан: водопад Хучни, экраноплан «Лунь» и мастер-класс
Путешествие в Дербенте: кавказская семья, экраноплан Лунь и водопад Хучни. Узнайте о традициях и насладитесь природой
Начало: Город Дербент, ул. Гагарина, 27
3700 ₽ за человека
Групповая
Самурский лес и экраноплан «Лунь»
Начало: Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Расписание: В нечетные дни в 09.00
3300 ₽ за человека
Водная прогулка
Золотые пески, черные пляжи и лианы Самура - индивидуальный тур
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Расписание: Ежедневно
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Красоты горного аула - путешествие в село Ахты
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4Я (Примоская 16/5 2ГИС)
Расписание: Пятница в 8:00
3900 ₽ за человека
Групповая
Хучни и экраноплан «Лунь»
Начало: Г. Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Расписание: По понедельникам в 09.00По средам в 09.00По пятницам в 09.00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Южный Дагестан: путешествие в Ахты и купание в термальных источниках
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Каждую среду и субботу в 06:30
5500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Ханагский водопад и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Улица Гагарина 27
Расписание: Сбор и выезд осуществляется из города Дербента в 8:00.
4000 ₽ за человека
Водная прогулка
Черный пляж, золотые пески, экраноплан «Лунь» и лианы Самурского леса
Начало: Улица Х. Тагиева, 4Я, Дербент
Расписание: Четверг в 8:00
5 фев в 08:00
12 фев в 08:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дагестан: село златокузнецов Кубачи из Дербента
Начало: Улица Х. Тагиева, 4Я
Расписание: Вторник в 8:00
3900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Скрытые сокровища Южного Дагестана: водопады Келе и каньон Мерки
Начало: Дербент, ул. Ленина, 41
Расписание: Выезд каждую пятницу
6 фев в 08:00
5500 ₽ за человека
Групповая
Ахты - прикосновение к Кавказской легенде
Начало: Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
Расписание: Среда в 07.00Суббота в 07.00
4500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Агул - Жемчужина Южного Дагестана
Начало: Г. Дербент, ул. Ленина, д. 41
Расписание: Понедельник, пятница и воскресенье в 07:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Кубачи - аул златокузнецов, спрятанный в горах. Все включено
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Каждое воскресенье в 06:30
6000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Агул - сердце горного Дагестана. Все включено
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Каждый день: в 06:30
6500 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в Ахты
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
3400 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Ахты: термальные источники из Дербента
Начало: Город Дербент, проспект Агасиева 22 «И»
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Золото Кубачи - погружение в мир настоящего Дагестана (индивидуальный тур)
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Расписание: Ежедневно в 8:00
21 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектурные красоты села Ахты - индивидуальный тур
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Расписание: Ежедневно в 8:00
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопад, крепость и экраноплан «Лунь» - индивидуальный тур
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
Расписание: Ежедневно 11:00
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Арочные мосты селения Ахты
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: Ежедневно
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ММарина24 ноября 2025Отдельное спасибо нашему гиду Мергену! Он так интересно рассказывал про историю села, про традиции, про легенды – слушал его, затаив
- ААнна19 октября 2025Потрясающая экскурсия! Ездили с ребенком 7 лет. Просто удивительно, как гид Тарлан сумел провести ее так, что было интересно всем.
- ООльга14 октября 2025Экскурсия прошла великолепно. Места интересные и атмосферные. Большое спасибо гиду-водителю Тарлану. Исключительно приятный, лёгкий в общении человек, отличный рассказчик. Сделал несколько дополнительных остановок в очень красивых местах, помог сделать отличные фото. Только приятные впечатления! Большое спасибо! Успехов Вам и процветания!
- ООльга12 октября 2025Посетили даже больше локаций, чем было изначально заявлено. Несмотря на это, не было какого-то кипиша, какой обычно бывает на групповых экскурсиях, никаких "бегом-бегом", все размеренно и спокойно. Все успели и насладиться, и пофотографировать все, что хотели. Терлан рассказал много интересного!
- ММанина10 октября 2025Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Мергену за прекрасно проведённую экскурсию. Его профессионализм, увлечённость и внимательное отношение к группе сделали наше путешествие познавательным и приятным. Спасибо за интересные рассказы и комфортную атмосферу!
- ТТатьяна10 октября 2025Посетили мини парк Патриот дагестанский, экраноплан Лунь, водопад и крепость. Подобралась очень душевная компания. Отличный экскурсовод Тимур рассказал все подробно
- РРоман9 октября 2025Было замечательно!)
Хорошие локации, отличные обеды, классные ведущие!)
