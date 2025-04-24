Откуда может начаться экскурсия в Дербенте? Конечно, с его визитной карточки – цитадели Нарын-Кала. Я расскажу не только об исторических событиях, связанных с этим многовековым сооружением, но и об устройстве быта и обычной жизни его не совсем обычных обитателей.

Описание экскурсии

Путешествие по древним улочкам

С крепости мы неспешно спустимся на старинные улочки магалов, которые приведут нас к самой древней мечети России – Джума мечеть. Это место не только обладает исторической значимостью, но и наполняет атмосферу духовностью и умиротворением.

Чайная церемония

После посещения мечети нас ждет чайная церемония с восточной выпечкой. Это отличный способ насладиться местной культурой и попробовать традиционные угощения, которые подаются с ароматным чаем.

Прогулка по красивым улицам

Далее мы прогуляемся по местному Новому Арбату, а также по красивой улице Мамедбекова и Казем бека. Эти улицы полны жизни и очарования, и каждая из них рассказывает свою уникальную историю.

Почему стоит выбрать этот маршрут?

Вы можете подумать, что такой маршрут можно проделать и с помощью Яндекс карт. Да, это правда – карты приведут вас туда, куда нужно. Однако, они не расскажут вам интересные истории о быте и нравах местных жителей. Вы не узнаете, где можно попробовать самую вкусную пахлаву и не получите наводки на самые интересные локации.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, чтобы открыть для себя не только красивые места, но и душу города!