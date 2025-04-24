Дербент - город историй

Откуда может начаться экскурсия в Дербенте? Конечно, с его визитной карточки – цитадели Нарын-Кала.

Я расскажу не только об исторических событиях, связанных с этим многовековым сооружением, но и об устройстве быта и обычной жизни его не совсем обычных обитателей.
Дербент - город историй
Дербент - город историй
Дербент - город историй
Ближайшие даты:
24
апр25
апр26
апр27
апр28
апр29
апр30
апр
Время начала: 09:00, 16:00

Описание экскурсии

Путешествие по древним улочкам

С крепости мы неспешно спустимся на старинные улочки магалов, которые приведут нас к самой древней мечети России – Джума мечеть. Это место не только обладает исторической значимостью, но и наполняет атмосферу духовностью и умиротворением.

Чайная церемония

После посещения мечети нас ждет чайная церемония с восточной выпечкой. Это отличный способ насладиться местной культурой и попробовать традиционные угощения, которые подаются с ароматным чаем.

Прогулка по красивым улицам

Далее мы прогуляемся по местному Новому Арбату, а также по красивой улице Мамедбекова и Казем бека. Эти улицы полны жизни и очарования, и каждая из них рассказывает свою уникальную историю.

Почему стоит выбрать этот маршрут?

Вы можете подумать, что такой маршрут можно проделать и с помощью Яндекс карт. Да, это правда – карты приведут вас туда, куда нужно. Однако, они не расскажут вам интересные истории о быте и нравах местных жителей. Вы не узнаете, где можно попробовать самую вкусную пахлаву и не получите наводки на самые интересные локации.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, чтобы открыть для себя не только красивые места, но и душу города!

По согласованию с гидом

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Нарын-Кала
  • Магалы - древняя часть города
  • Джума мечеть
  • Улица Мамедбекова
  • Переулок Казем бека
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты в крепость Нарын-Кала (взрослый/200 руб., школьный/ 100 руб., дошкольники бесплатно).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дербент, ул. Ленина, 53
Завершение: Улица Мамедбекова
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Правила возврата:
  • В случае отказа от экскурсии за 24 часа возвращается 50% от полной стоимости экскурсии
  • 100% возврат возможен в случае болезни с предоставлением медицинской справки
  • Погодные условия не являются причиной для возврата денежных средств
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Дербента

Дербент: один из древнейших в мире
Пешая
3 часа
58 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:30
Завтра в 09:00
26 апр в 09:00
2000 ₽ за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
Пешая
3.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
Завтра в 09:00
25 апр в 09:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Дербент - город контрастов
Пешая
3 часа
-
25%
88 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент - город контрастов
Прикоснуться к местной истории и легендам на экскурсии в мини-группе
Начало: У цитадели Нарын-кала
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
1500 ₽2000 ₽ за человека