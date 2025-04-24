Я расскажу не только об исторических событиях, связанных с этим многовековым сооружением, но и об устройстве быта и обычной жизни его не совсем обычных обитателей.
Описание экскурсии
Путешествие по древним улочкам
С крепости мы неспешно спустимся на старинные улочки магалов, которые приведут нас к самой древней мечети России – Джума мечеть. Это место не только обладает исторической значимостью, но и наполняет атмосферу духовностью и умиротворением.
Чайная церемония
После посещения мечети нас ждет чайная церемония с восточной выпечкой. Это отличный способ насладиться местной культурой и попробовать традиционные угощения, которые подаются с ароматным чаем.
Прогулка по красивым улицам
Далее мы прогуляемся по местному Новому Арбату, а также по красивой улице Мамедбекова и Казем бека. Эти улицы полны жизни и очарования, и каждая из них рассказывает свою уникальную историю.
Почему стоит выбрать этот маршрут?
Вы можете подумать, что такой маршрут можно проделать и с помощью Яндекс карт. Да, это правда – карты приведут вас туда, куда нужно. Однако, они не расскажут вам интересные истории о быте и нравах местных жителей. Вы не узнаете, где можно попробовать самую вкусную пахлаву и не получите наводки на самые интересные локации.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, чтобы открыть для себя не только красивые места, но и душу города!
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Нарын-Кала
- Магалы - древняя часть города
- Джума мечеть
- Улица Мамедбекова
- Переулок Казем бека
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты в крепость Нарын-Кала (взрослый/200 руб., школьный/ 100 руб., дошкольники бесплатно).
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Правила возврата:
- В случае отказа от экскурсии за 24 часа возвращается 50% от полной стоимости экскурсии
- 100% возврат возможен в случае болезни с предоставлением медицинской справки
- Погодные условия не являются причиной для возврата денежных средств