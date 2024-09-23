Экскурсии с детьми

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии с детьми» в Дербенте, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Самый древний город - Дневная и Вечерняя обзорная экскурсия по Дербенту
На автобусе
151 отзыв
3 часа
Групповая
до 19 чел.
Самый древний город - Дневная и Вечерняя обзорная экскурсия по Дербенту
Познакомьтесь с Дербентом, самым старым городом России! Прогулка по магалам, улицам Мамедбекова и Казем-бека, посещение древней мечети и крепости Нарын-кала
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Каждый день
Завтра в 12:00
3 окт в 12:00
1 500 за человека
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Пешая
На автобусе
96 отзывов
3 часа
Групповая
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
На автобусе
110 отзывов
12 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Гамсутль и Салтинскую теснину - дагестанский Мачу-Пикчу
Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину. Узнайте историю дагестанского Мачу-Пикчу и насладитесь великолепными видами гор
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
Расписание: пн, ср, пт, сб, вс в 6:00
Завтра в 06:00
4 окт в 06:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 сентября 2024
    Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
    Понравился гид Заур, было не занудно, легко и приятно, при этом на все вопросы наши ответил. За данную цену отличная экскурсия, рекомендую
  • О
    Оксана
    22 сентября 2024
    Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
    Отличный гид, комфортабельный автомобиль, захватывающие виды. Спасибо, отлично провели время!
  • Д
    Дмитрий
    17 сентября 2024
    Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
    Отличная экскурсия! Масса впечатлений и фотографий. Но надо быть готовым к долгом подъему и спуску пешком, и ко времени пребытия
    читать дальше

    обратно позднее запланированное. Все было комфортно, без громкой музыки и с запланированные остановками, за это спасибо нашему водителю. А гиду Алиму просто респект, на все вопросы ответил, все показал, с юмором, оказывал ве возможную помощь во время экскурсии. Большое спасибо.

  • И
    Ирина
    17 сентября 2024
    Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
    Все понравилось, гид супер! Теперь будем брать туры только у вас!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Экскурсии с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самый древний город - Дневная и Вечерняя обзорная экскурсия по Дербенту
  2. Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
  3. Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Девичьи бани
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в октябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Экскурсии с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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