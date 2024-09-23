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обратно позднее запланированное. Все было комфортно, без громкой музыки и с запланированные остановками, за это спасибо нашему водителю. А гиду Алиму просто респект, на все вопросы ответил, все показал, с юмором, оказывал ве возможную помощь во время экскурсии. Большое спасибо.