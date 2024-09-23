3 часа
Групповая
до 19 чел.
Самый древний город - Дневная и Вечерняя обзорная экскурсия по Дербенту
Познакомьтесь с Дербентом, самым старым городом России! Прогулка по магалам, улицам Мамедбекова и Казем-бека, посещение древней мечети и крепости Нарын-кала
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Каждый день
Завтра в 12:00
3 окт в 12:00
1 500₽ за человека
3 часа
Групповая
Знакомство с Дербентом - обзорная экскурсия по городу
Начало: Г. Дербент, у ворот «Цитадель Нарын-кала»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 13:00,
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
12 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Гамсутль и Салтинскую теснину - дагестанский Мачу-Пикчу
Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину. Узнайте историю дагестанского Мачу-Пикчу и насладитесь великолепными видами гор
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
Расписание: пн, ср, пт, сб, вс в 6:00
Завтра в 06:00
4 окт в 06:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 сентября 2024Понравился гид Заур, было не занудно, легко и приятно, при этом на все вопросы наши ответил. За данную цену отличная экскурсия, рекомендую
- ООксана22 сентября 2024Отличный гид, комфортабельный автомобиль, захватывающие виды. Спасибо, отлично провели время!
- ДДмитрий17 сентября 2024Отличная экскурсия! Масса впечатлений и фотографий. Но надо быть готовым к долгом подъему и спуску пешком, и ко времени пребытия
- ИИрина17 сентября 2024Все понравилось, гид супер! Теперь будем брать туры только у вас!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Экскурсии с детьми»
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