Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру

Вы пройдете по старинным кварталам Магалам, посетите древнюю крепость Нарын-Кала и заглянете в Джума-мечеть, старейшую мечеть в России. А еще побываете в Ханской канцелярии, где ныне располагается Краеведческий музей, и полюбуетесь 700-летними платанами. Раскроете историю Девичьих бань и узнаете, действительно ли за их посещение выкалывали глаза и почему девушкам запрещали купаться с замужними женщинами.

Знакомство с дагестанской жизнью

Дагестан покорит вас не только обилием исторических достопримечательностей, но и колоритными традициями и обычаями. Вы научитесь танцевать лезгинку, пообедаете в гостях у местных жителей, сделаете горское фото в бурке и папахе с кинжалом. Кроме того, посмотрите на «каспийского монстра» — советский ракетный экраноплан Лунь. Завершится день прогулкой по набережной и чаем с пях-пяхом.

Организационные детали