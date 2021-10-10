Погулять по Старому городу, станцевать лезгинку, погостить у местных и увидеть экраноплан Лунь

4.3
9 отзывов
Приглашаю провести яркий, веселый, познавательный день в Дербенте и окрестностях! Вы оцените все главные достопримечательности города: крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть, Девичьи бани и Ханскую канцелярию.

А еще научитесь танцевать лезгинку, раскроете тайны советского экраноплана, зайдете на обед к местным жителям и узнаете, что такое «пях-пях».
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!
Дербент с огоньком!

Что вас ожидает

Прогулка по историческому центру

Вы пройдете по старинным кварталам Магалам, посетите древнюю крепость Нарын-Кала и заглянете в Джума-мечеть, старейшую мечеть в России. А еще побываете в Ханской канцелярии, где ныне располагается Краеведческий музей, и полюбуетесь 700-летними платанами. Раскроете историю Девичьих бань и узнаете, действительно ли за их посещение выкалывали глаза и почему девушкам запрещали купаться с замужними женщинами.

Знакомство с дагестанской жизнью

Дагестан покорит вас не только обилием исторических достопримечательностей, но и колоритными традициями и обычаями. Вы научитесь танцевать лезгинку, пообедаете в гостях у местных жителей, сделаете горское фото в бурке и папахе с кинжалом. Кроме того, посмотрите на «каспийского монстра» — советский ракетный экраноплан Лунь. Завершится день прогулкой по набережной и чаем с пях-пяхом.

Организационные детали

  • Транспорт не включен в стоимость. Экскурсия может проходить на вашем автомобиле или на моем. Во втором случае доплата составит 2000 р.
  • Входные билеты и обед оплачиваются дополнительно: крепость Нарын-Кала — 150 р. с человека, музей Девичьи бани — 100 р. с человека, обед — 600 р. с человека

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у крепости Нарын-Кала
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Джэма
Джэма
Привет ребята, меня зовут Джамиля. Провожу экскурсии совместно с супругом — Тамерланом. Я родилась и выросла в Дербенте. С радостью покажу вам город, расскажу его историю и познакомлю с местными традициями. С нетерпением жду нашей встречи!
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9 реальных отзывов от туристов

Юлия
10 окт 2021
Ребята отлично провели экскурсию🙏 Ввели нас в курс исторических событий. Возможно немного не хватало истории Дагестана в контексте истории России, но зато мы много узнали о традициях и обычаях местных жителей! Экскурсия действительно была с огоньком - мы танцевали традиционные танцы, было весело))
А
5 окт 2021
Джэма, замечательный гид. Все понравилось. Экскурсия удалась. Джэма порекомендовала трансфер, ресторан, все лучшие места. Всегда была на связи. Очень отзывчивый человек. Рекомендуем.
Ф
24 авг 2021
Здравствуйте!Спасибо огромное за Экскурсию Тамерлану и Джамиле. 👍😊Нам все очень понравилось 👌 Очень интересная Экскурсия и чувствуется, что Тамерлан и Джема очень любят свой город и очень много о нем знают и с удовольствием знакомят нас-туристов с достопримечательностями Дербента. Всем рекомендуем👍
А
22 авг 2021
На экскурсии побывали в крепости, прогулялись по старому городу, зашли в мечеть, пообедали традиционной местной кухней и всё завершили прогулкой по набережной.
Джема и Тамерлан встретили нас с душой, спасибо ❤️
А
22 авг 2021
Не понравилось. Было очень некомфортно. Слушать неинтересно. Монотонно и скучно. Ничего нового я не узнала. Брали именно эту экскурсию из-за того, что в программу входил экраноплан. В итоге экскурсовод сказал: «ну, сами съездите и посмотрите»), за что переплачивали непонятно. Кстати, экскурсию ведет не Джэма, а ее муж, Джэма участия в экскурсии почти не принимает. Экскурсия по крепости проходила не в частном формате, а в большой группе с другим экскурсоводом
Обедать отказались, после этого с нами попрощались. Экскурсия шла не заявленные 5 часов, а 2, 5
Вообщем, не советую. Денег своих не стоит
Т
10 авг 2021
Был заявлен изначально гид Джамиля, однако Экскурсию проводил ее муж. Оценить как гида Джамилю не представилось возможным. Цена не соответствует качеству экскурсии. Знание истории отсутствует, рассказ гида на уровне начальной школы. Маршрут экскурсии не продуман, мы не успели посетить сувенирную лавку, долго ждали национальный обед. Стоимость обеда завышена.
Джэма
Ответ гида:
Здравствуйте, Татьяна! В описании указано, что экскурсию веду я с супругом.
Цену за обед устанавливаю, к сожалению, не я. У вас была возможность заранее отказаться от обеда. Цена указана заранее: 3 вида блюд + компот, овощная нарезка, национальные танцы и колорит. Информация была предоставлена на должном уровне. Сувенирная лавка была внутри крепости, у вас такжде была возможность её посетить.
Е
6 авг 2021
В экскурсии было все заявленное: и крепость, и кварталы старого города, и чудесный обед из национальных блюд у местных жителей с мастер-классом лезгинки. Но хочется отметить заботу гида о нас и буквально индивидуальный подход. Мы были семьёй с пятилетним ребёнком. Гиды решили этот вопрос, чтобы и взрослым все показать и ребёнка занять, не напрягая длительными походами. Спасибо вам, ребята!
Максим
9 июля 2021
Прекрасно встретили, вкусно накормили, провели по крепости и по старым улочкам Дербента. Очень дружелюбно и весело)
С
14 июня 2021
Экскурсию проводит очень талантливый гид Джамиля, умная, красивая, с большим чувством юмора. В ходе экскурсии вы побываете в крепости, погуляете по старому городу, посетите мечети. А самое главное, вас научат танцевать лезгинку, вы побываете в гостях в настоящей дагестанской семье, поедите национальные блюда, приготовленные заботливыми руками тети экскурсовода.
Прекрасная семья, прекрасные люди,, дарящие вам своё сердце и душу.
Джамиля, прекрасный организатор, покажет, расскажет, поделится всей информацией о красотах Дагестана.

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