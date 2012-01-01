Дербент с высоты: полет на параплане

На закате или рассвете полюбоваться городом, увидеть древнюю крепость и насладиться красками моря

Ранним утром или под лучами закатного солнца вы воспарите над городом и морем — в эти часы вид, открывающийся с высоты, особенно прекрасен.

Перед вами предстанет тысячелетняя крепость Нарын-Кала, огоньки вечернего Дербента, пляж и набережная и, конечно, бескрайнее море.
Дербент с высоты: полет на параплане
Дербент с высоты: полет на параплане
Дербент с высоты: полет на параплане
Дербент с высоты: полет на параплане
Дербент с высоты: полет на параплане
Дербент с высоты: полет на параплане
Дербент с высоты: полет на параплане

Для полетов очень важна хорошая погода, поэтому возможны переносы или отмены.

Что вас ожидает

Поле для старта находится в самом городе, поэтому вам не нужно тратить время на дорогу.
Летаете вы в тандеме: инструктор расскажет о правилах поведения в полете — положитесь на его опыт и ни о чем не беспокойтесь.
В небе у вас будет около 10 минут: за это время вы успеете окинуть взглядом город и рассмотреть его постройки, кажущиеся крохотными с высоты. По желанию за доплату мы организуем видеосъемку, чтобы все эмоции запечатлеть на память.

Организационные детали

Для полетов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и скорость ветра. Из-за плохой погоды возможны отмены или перенос на другой день. Поэтому советуем бронировать полет на первый или второй день вашего пребывания в Дербенте.

Детали полета на параплане

  • К полету допускаются участники старше 18 лет (при себе нужно иметь паспорт) и весом от 30 до 90 кг
  • Полет длится 10 минут и проходит с инструктором
  • При желании можно организовать видеосъемку полета (уточняйте в переписке с гидом)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Фермерская
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 06:00 и 15:00

Константин
Константин
Привет! С 2012 года наша команда проводит экскурсии с полётами на параплане. Наши пилоты-инструкторы имеют за плечами сотни полётов и сотни часов проведённых в небе. Наши гиды прекрасно знают историю этих удивительных мест, а места, которые входят в наши маршруты, приведут вас в детский восторг от новых впечатлений.
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