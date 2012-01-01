ежедневно в 06:00 и 15:00

Для полетов очень важна хорошая погода, поэтому возможны переносы или отмены.

Что вас ожидает

Поле для старта находится в самом городе, поэтому вам не нужно тратить время на дорогу.

Летаете вы в тандеме: инструктор расскажет о правилах поведения в полете — положитесь на его опыт и ни о чем не беспокойтесь.

В небе у вас будет около 10 минут: за это время вы успеете окинуть взглядом город и рассмотреть его постройки, кажущиеся крохотными с высоты. По желанию за доплату мы организуем видеосъемку, чтобы все эмоции запечатлеть на память.

Организационные детали

Для полетов очень важны благоприятные погодные условия: отсутствие осадков и скорость ветра. Из-за плохой погоды возможны отмены или перенос на другой день. Поэтому советуем бронировать полет на первый или второй день вашего пребывания в Дербенте.

Детали полета на параплане