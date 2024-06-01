1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Дербент с высоты: полет на параплане
Взлетите над Дербентом и морем на параплане. Насладитесь видами крепости Нарын-Кала и огоньками вечернего города. Подходит для всех старше 18 лет
Начало: Определяется пилотом исходя из фактических погодны...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940₽ за человека
Мини-группа
7.5 часов
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
- ААнастасия20 мая 2024Это действительно получилось путешествие мечты! С гидом Ахмедом мечты исполняются 😂 уверенная езда, пунктуальность, насыщенная различными локациями поездка, увлекательное сопровождение
- ААндрей14 мая 2024Сказочные водопады, завораживает вид. Гид рассказывает историю региона и мест, весьма познавательно. Обязательно стоит посетить данные локации
- ССветлана14 мая 2024Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏 а так быть в Дагестане этот маршрут рекомендую 👍🔥
- ЮЮлия11 мая 2024Ездили на экскурсию в Хунзах с гидом Романом, всё очень понравилось, Роман рассказал многое интересное, про историю Дагестана, очень ему благодарны и всей группе Кавказ Тур!!!
- ЮЮлия27 апреля 2024Экскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявлено в программе. Рекомендую, выбирайте гида Ахмада и ваш день пройдёт в прекрасной компании с потрясающими видами!
- ЛЛидия28 марта 2024Полет был отличный, новые эмоции и впечатления. Рекомендую всем попробовать
- ААнастасия8 ноября 2023Спасибо за классные впечатления, супер полёт!!!! За безопасность!!!!! Обязательно буду рекомендовать вас друзьям!!!
- ГГалушкины31 октября 2023Прекрасная экскурсия, очень хороший гид! Действительно получился очень душевный день, нам понравились люди, у которых мы гостили, очень вкусная еда, мастер/класс, а уж природа, локации, смотровая площадка! Выше всяких похвал!
- ННаталья26 сентября 2023Сегодня совершили полет с Рафиком на параплане. Просто восторг! Какой же это кайф - ощущение свободного полета, виды с высоты!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Активности»
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