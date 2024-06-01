Активности – экскурсии в Дербенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Активности» в Дербенте, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Путешествие мечты в Дербенте: Сулакский каньон и Сарыкум
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Дагестана с комфортом и новыми впечатлениями
Начало: В Дербенте, Избербаше или Махачкале
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
19 500 за всё до 5 чел.
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
8 отзывов
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 300 за человека
Дербент с высоты: полет на параплане
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Дербент с высоты: полет на параплане
Взлетите над Дербентом и морем на параплане. Насладитесь видами крепости Нарын-Кала и огоньками вечернего города. Подходит для всех старше 18 лет
Начало: Определяется пилотом исходя из фактических погодны...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
7.5 часов
4 отзыва
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150 за человека
Полёт на параплане в тандеме
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал самые лучшие виды на
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    горы и местные достопримечательности. По дороге к каньону с удовольствием отвечал на все вопросы и рассказывал всё новые и новые необычные и интересные факты о Дербенте, каньоне и горах. Чувствовалось, что Ахмед любит историю, свое дело и старается выложиться на полную. Показав туристам самые интересные места и учитывая наши предпочтения. Мы увидели великолепные виды на горы, покатались с ветерком на катере по Сулакскому каньоне, посетили пещеру нохьо, прокатились по канатной дороге и даже покатались на экстремальных качелях. Также Ахмед помог сделать очень красивые фотографии. Никуда не торопил и вдоволь давал насладиться всеми прелестями живописной природы Дагестана. В середине экскурсии был замечательный обед в ресторане, было очень вкусно, местный чуду и паста с лососем выше всяческих похвал! Огромное спасибо Ахмеду за отдачу и огромное количество эмоций и незабываемых впечатлений! С удовольствием будем советовать Ахмеда своим друзьям и коллегам и обязательно вернёмся вновь!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показалПосетили индивидуальную экскурсию по Сулакскому каньону 30.05.24. Гид Ахмед очень интересно рассказывал про историю Дагестана, показал
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Это действительно получилось путешествие мечты! С гидом Ахмедом мечты исполняются 😂 уверенная езда, пунктуальность, насыщенная различными локациями поездка, увлекательное сопровождение
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    фактами, легендами, историями, через которые все больше и больше погружаешься в жизнь этого края. В дороге решили немного поменять маршрут с бархана на пещеру, о чем ни на секунду не пожалели! Ведь там исполнилась еще одна экстремальная мечта - полет на зиплайне)) с Ахмедом можно ехать хоть куда, с ним спокойно, безопасно, интересно и хочется попробовать еще много разных туров и локаций! Спасибо огромное за организацию!

  • А
    Андрей
    14 мая 2024
    Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
    Сказочные водопады, завораживает вид. Гид рассказывает историю региона и мест, весьма познавательно. Обязательно стоит посетить данные локации
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
    Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏 а так быть в Дагестане этот маршрут рекомендую 👍🔥
    Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏Маршрут хороший,много локаций красивых,но в дождь не посоветую,это маршрут высоко в горы: туман и дождь 😏
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
    Ездили на экскурсию в Хунзах с гидом Романом, всё очень понравилось, Роман рассказал многое интересное, про историю Дагестана, очень ему благодарны и всей группе Кавказ Тур!!!
    Ездили на экскурсию в Хунзах с гидом Романом, всё очень понравилось, Роман рассказал многое интересное, про
  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Экскурсия просто бомба. Гид Ахмад интересно рассказал про все локации. Показал даже больше чем было заявлено в программе. Рекомендую, выбирайте гида Ахмада и ваш день пройдёт в прекрасной компании с потрясающими видами!
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  • Л
    Лидия
    28 марта 2024
    Дербент с высоты: полет на параплане
    Полет был отличный, новые эмоции и впечатления. Рекомендую всем попробовать
  • А
    Анастасия
    8 ноября 2023
    Дербент с высоты: полет на параплане
    Спасибо за классные впечатления, супер полёт!!!! За безопасность!!!!! Обязательно буду рекомендовать вас друзьям!!!
  • Г
    Галушкины
    31 октября 2023
    Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
    Прекрасная экскурсия, очень хороший гид! Действительно получился очень душевный день, нам понравились люди, у которых мы гостили, очень вкусная еда, мастер/класс, а уж природа, локации, смотровая площадка! Выше всяких похвал!
  • Н
    Наталья
    26 сентября 2023
    Полёт на параплане в тандеме
    Сегодня совершили полет с Рафиком на параплане. Просто восторг! Какой же это кайф - ощущение свободного полета, виды с высоты!
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    Эмоции не передать! Впечатления на всю жизнь! По поводу организации: очень ответственный подход к безопасности, выбору места и погоды (полететь получилось не в первый день, погода не позволила, но ожидание того стоило), подробный инструктаж. Доброжелательное и заботливое отношение, всё подсказывал Рафик по ходу полета. Огромная благодарность Рафику и Мухаммаду! Счастья и процветания!

    Сегодня совершили полет с Рафиком на параплане. Просто восторг! Какой же это кайф - ощущение свободного

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Путешествие мечты: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  2. Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
  3. Дербент с высоты: полет на параплане
  4. Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
  5. Полёт на параплане в тандеме
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Активности" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 300 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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