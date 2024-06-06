Необычные экскурсии по Дербенту

Найдено 10 экскурсий в категории «Необычные» в Дербенте, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дербент - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
269 отзывов
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Самурский лес: изумрудная сказка России
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
62 отзыва
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200 за всё до 5 чел.
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7.5 часов
11 отзывов
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
45 отзывов
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Дербент с огоньком
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Дербент с высоты: полет на параплане
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Дербент с высоты: полет на параплане
Взлетите над Дербентом и морем на параплане. Насладитесь видами крепости Нарын-Кала и огоньками вечернего города. Подходит для всех старше 18 лет
Начало: Определяется пилотом исходя из фактических погодны...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
7.5 часов
4 отзыва
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150 за человека
Полёт на параплане в тандеме
🚗 На машине
🪂 На параплане
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990 за человека
Из Дербента в Кубачи - на родину знаменитых на весь мир златокузнецов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Кубачи из Дербента: секреты мастеров ювелирного искусства
Путешествие в сердце дагестанского ювелирного искусства - аул Кубачи. Встреча с вековыми традициями
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000 за всё до 6 чел.
Горы, пчёлы и первый университет России
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Горы, пчёлы и первый университет России
Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ринат
    6 июня 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о каждом растении, деревьях, ручейках
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    и озёрах. Приятно было слушать и бродить по разным уголкам леса, с удовольствием наслаждаясь красотой природы. Сразу чувствуется, что гид любит свою родину и рассказывает о ней с гордостью и любовью! Отдельно хочу поблагодарить нашего водителя Эдика. Забрал нас от отеля и всю дорогу рассказывал интересные истории про Дагестан и также как и Марта с удовольствием отвечал на все вопросы))) 6 часов пролетели незаметно и было очень жаль расставаться с таким замечательным лесом и интересными людьми!

    Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой оПосетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой оПосетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.
  • Л
    Людмила
    23 мая 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Спасибо, что не отменили экскурсию, хотя все отказались из-за погоды) в результате нам повезло и дождя не было. Казим интересный собеседник.
  • А
    Алеся
    23 мая 2024
    Дербент - первая встреча
    Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться на местности, мы остались очень довольны и однозначно рекомендуем.
    Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Очень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсем не утомляет. Лес просто
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    роскошен, настоящие джунгли, пляж огромный. В лесу пили ароматный чай, потом обедали в кафе, где всё приготовлено по домашнему. Спасибо организаторам и гиду Роману за приятное общение и интересные рассказы.

    Очень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсемОчень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсемОчень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсемОчень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсемОчень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсем
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Экскурсия очень понравилась! Ездили в начале мая с подругой и нашими дочками-подростками. Нам повезло с погодой и отсутствием людей, ходили
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    везде наслаждались природой в тишине. Лес очень живописный, весь в маленьких речках и озерах. Лианы разных видов обвивают деревья, солнце пробивается сквозь листья, внизу цветут всякие невиданные цветочки! Ходишь как будто по храму природы. Экскурсовод Марта все рассказала, показала все листочки, нагнулась к каждому цветку, видно, что человек знает свой край и относится к нему с большой любовью. Видели лесные орхидеи и нутрию, пили вкусный чай у платана. Потом была фотосессия на закате на черном пляже с кучей маленьких речек и вкуснейший обед у Марты с видом на море и приятной беседой. Отдельно хочу отметить замечательного водителя Эдика. Дорога с ним пролетела незаметно. Всю дорогу он рассказывал нам про Дагестан, его народы, обычаи и повседневную жизнь, интересно и с юмором. Вечером заехали к экраноплану. В темноте на берегу моря он нас просто потряс своей мощью и размерами. Короче, день был незабываемый, экскурсию очень рекомендую.

  • К
    Каролина
    11 мая 2024
    Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
    Все прошло отлично, экскурсия длилась 4 часа. Всё это время гид постоянно рассказывал нам интересные факты,легенды. Рекомендую 👍🏻 посоветовал выйти позже,чтобы застать вечерний Дербент и фонтаны.
  • С
    Семченко
    6 мая 2024
    Самурский лес: изумрудная сказка России
    Хочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. Это был наш заключительный день в Дагестане и по нашим пожеланиям была скорректирована экскурсия и организован трансфер в аэропорт.
    Хочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. ЭтоХочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. ЭтоХочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. ЭтоХочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. Это

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Дербент - первая встреча
  2. Самурский лес: изумрудная сказка России
  3. Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
  4. Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала
  5. Дербент с огоньком
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
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