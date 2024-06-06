1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Дербент - Первая встреча: История в каждом камне
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самурский лес Дербент: Эксклюзивное путешествие в джунгли России
Погрузитесь в зелёные чудеса Самурского леса, где диковинные животные и растения оживают в рассказах гида-биолога
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7.5 часов
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Дербент: живая история в цитадели Нарын-Кала и улочках Старого города
Погрузитесь в вековую историю Дербента, исследуя древние крепости и узкие улочки с нашим гидом
Начало: Возле крепости Нарын-кала
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Дербент с огоньком»: погружение в историю и культуру
Вас ждет незабываемое путешествие по древнему Дербенту с уникальными впечатлениями и теплым гостеприимством
Начало: У крепости Нарын-Кала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Дербент с высоты: полет на параплане
Взлетите над Дербентом и морем на параплане. Насладитесь видами крепости Нарын-Кала и огоньками вечернего города. Подходит для всех старше 18 лет
Начало: Определяется пилотом исходя из фактических погодны...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940₽ за человека
Мини-группа
7.5 часов
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тандемный полёт на параплане в Дербенте: адреналин и красоты
Взлетите над Дербентом, ощутив свободу и восторг от тандемного полёта на параплане с опытным пилотом
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
6 990₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Кубачи из Дербента: секреты мастеров ювелирного искусства
Путешествие в сердце дагестанского ювелирного искусства - аул Кубачи. Встреча с вековыми традициями
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горы, пчёлы и первый университет России
Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРинат6 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность организаторам, и особенно гиду Надиму!!! Великолепная, нет слов, чтоб описать, насколько нам понравилась экскурсия! Рассказал про историю, традиции, отвечал на наши вопросы! Открыли купальный сезон! Божественно пообедали! Однозначно рекомендую организаторов и в частности гида Надима!!!
- ООльга1 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию по Самурскому лесу 01.06.24. Экскурсовод Марта - замечательный рассказчик! Рассказала с душой о каждом растении, деревьях, ручейках
- ЕЕлена27 мая 2024Аида прекрасно провела экскурсию, не было спешки, рассказывала не только про крепость, но и про растения, которые нас окружали. Очень интересно и обстоятельно. Спасибо
- ААлександр27 мая 2024Интересная, познавательная экскурсия, нисколько не пожалели, что ее заказали. Гид Аида.
- ЛЛюдмила23 мая 2024Спасибо, что не отменили экскурсию, хотя все отказались из-за погоды) в результате нам повезло и дождя не было. Казим интересный собеседник.
- ААлеся23 мая 2024Остались очень довольны экскурсией, гид Аида внимательная, очень хорошо знает историю. Она помогла нам быстро сориентироваться на местности, мы остались очень довольны и однозначно рекомендуем.
- ННаталья19 мая 2024Очень понравилась экскурсия в качестве релакса после тяжёлых поездок в горы. Маршрут выстроен так, что совсем не утомляет. Лес просто
- ССветлана17 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Ездили в начале мая с подругой и нашими дочками-подростками. Нам повезло с погодой и отсутствием людей, ходили
- ККаролина11 мая 2024Все прошло отлично, экскурсия длилась 4 часа. Всё это время гид постоянно рассказывал нам интересные факты,легенды. Рекомендую 👍🏻 посоветовал выйти позже,чтобы застать вечерний Дербент и фонтаны.
- ССемченко6 мая 2024Хочу поблагодарить Александру, Марту и Эдика за отличную организацию и незабываемую прогулку по Самурскому лесу. Это был наш заключительный день в Дагестане и по нашим пожеланиям была скорректирована экскурсия и организован трансфер в аэропорт.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Необычные»
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