7.5 часов
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборДербент с высоты: полет на параплане
Взлетите над Дербентом и морем на параплане. Насладитесь видами крепости Нарын-Кала и огоньками вечернего города. Подходит для всех старше 18 лет
Начало: Определяется пилотом исходя из фактических погодны...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедный Южный Дагестан: природа и история
Отправьтесь в уникальное путешествие по Южному Дагестану. Живописные ущелья, старинные башни и мечети, экраноплан «Лунь» ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
13 авг в 09:00
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Горы, пчёлы и первый университет России
Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
25 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения29 июля 2024Все понравилось,природа великолепна. Наше гиду Рустаму спасибо за гостеприимство, накормил нас вкусными национальными блюда. Водителю Ильшану отдельно спасибо за профессиональное вождение. Всем рекомендую,очень интересно и природа неописуема красива.
- ДДмитрий24 июля 2024Очень приятное путешествие за, несомненно, хорошую стоимость, которая полностью окупает затраты со стороны организатора. Порадовала отзывчивость, готовность прислушиваться и выполнять
- ЕЕкатерина12 июля 2024Водитель 🔥 Все круто я довольна
- ТТатьяна10 июля 2024Всё отлично!
- ААндрей7 июля 2024Очень понравилось. Гид общительный, знает историю. Спасибо. Хотел отправить фото, но интернет практически не работает. Дальнейшее знакомство с Дагестаном планирую только с этой командой.
- ДДмитрий28 июня 2024Полёт был сюрпризом подарком для 2 девушек. Восхитительных эмоций, восторга было огромное количество. Очень понравилось. Огромное спасибо пилоту Рафику за его профессионализм, спокойствие и уверенность.
- ЛЛидия28 марта 2024Полет был отличный, новые эмоции и впечатления. Рекомендую всем попробовать
- ААнастасия8 ноября 2023Спасибо за классные впечатления, супер полёт!!!! За безопасность!!!!! Обязательно буду рекомендовать вас друзьям!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Нескучные экскурсии»
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