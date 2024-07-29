Нескучные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Дербенте, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
На автобусе
На микроавтобусе
15 отзывов
7.5 часов
Групповая
до 19 чел.
Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Самурскому лиановому лесу и пляжу «Чёрный песок». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Дербент с высоты: полет на параплане
Пешая
На параплане
9 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Дербент с высоты: полет на параплане
Взлетите над Дербентом и морем на параплане. Насладитесь видами крепости Нарын-Кала и огоньками вечернего города. Подходит для всех старше 18 лет
Начало: Определяется пилотом исходя из фактических погодны...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Заповедный Южный Дагестан
На машине
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедный Южный Дагестан: природа и история
Отправьтесь в уникальное путешествие по Южному Дагестану. Живописные ущелья, старинные башни и мечети, экраноплан «Лунь» ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
13 авг в 09:00
от 11 000 за всё до 2 чел.
Горы, пчёлы и первый университет России
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Горы, пчёлы и первый университет России
Путешествие из Дербента в горные сёла Ахты, Хрюг и Цахур
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
25 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    29 июля 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Все понравилось,природа великолепна. Наше гиду Рустаму спасибо за гостеприимство, накормил нас вкусными национальными блюда. Водителю Ильшану отдельно спасибо за профессиональное вождение. Всем рекомендую,очень интересно и природа неописуема красива.
  • Д
    Дмитрий
    24 июля 2024
    Заповедный Южный Дагестан
    Очень приятное путешествие за, несомненно, хорошую стоимость, которая полностью окупает затраты со стороны организатора. Порадовала отзывчивость, готовность прислушиваться и выполнять
    читать дальше

    просьбы, поскольку после болезни моей супруге необходим был покой и неторопливая, спокойная поездка, и наш гид аккуратно водил машину, так что она чувствовала себя чудесно. Виды были невероятные, от красоты захватывало дух, телефон и фотоаппарат из рук просто не выпускались). Маршрут был малонаселенный, что также порадовало. В целом, просто невероятная поездка, отдельная благодарность гиду. Все было чудесно).

  • Е
    Екатерина
    12 июля 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Водитель 🔥 Все круто я довольна
  • Т
    Татьяна
    10 июля 2024
    Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
    Всё отлично!
  • А
    Андрей
    7 июля 2024
    Заповедный Южный Дагестан
    Очень понравилось. Гид общительный, знает историю. Спасибо. Хотел отправить фото, но интернет практически не работает. Дальнейшее знакомство с Дагестаном планирую только с этой командой.
  • Д
    Дмитрий
    28 июня 2024
    Дербент с высоты: полет на параплане
    Полёт был сюрпризом подарком для 2 девушек. Восхитительных эмоций, восторга было огромное количество. Очень понравилось. Огромное спасибо пилоту Рафику за его профессионализм, спокойствие и уверенность.
  • Л
    Лидия
    28 марта 2024
    Дербент с высоты: полет на параплане
    Полет был отличный, новые эмоции и впечатления. Рекомендую всем попробовать
  • А
    Анастасия
    8 ноября 2023
    Дербент с высоты: полет на параплане
    Спасибо за классные впечатления, супер полёт!!!! За безопасность!!!!! Обязательно буду рекомендовать вас друзьям!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Джунгли Дагестана: групповая экскурсия в Самурский лиановый лес
  2. Дербент с высоты: полет на параплане
  3. Заповедный Южный Дагестан
  4. Горы, пчёлы и первый университет России
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Сулакский каньон
  6. Девичьи бани
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 25 800. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 26 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам