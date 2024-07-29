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просьбы, поскольку после болезни моей супруге необходим был покой и неторопливая, спокойная поездка, и наш гид аккуратно водил машину, так что она чувствовала себя чудесно. Виды были невероятные, от красоты захватывало дух, телефон и фотоаппарат из рук просто не выпускались). Маршрут был малонаселенный, что также порадовало. В целом, просто невероятная поездка, отдельная благодарность гиду. Все было чудесно).