За последние два года Дагестан превратился в настоящий центр притяжения для туристов со всего света. И неспроста, ведь природа здесь уникальна и есть на что посмотреть. И конечно же я готова познакомить вас с улочками древнего города и достопримечательностями.
Описание экскурсииУзнавать Дербент нужно, несомненно, с его визитной карточки — крепости Нарын-Кала. Вы сможете соприкоснуться с историей и насладиться потрясающим видом, открывающимся на город, который простирается до берега Каспийского моря. Чтобы окунуться в жизнь и быт простых дербенцев, я поведу вас по улочкам старого города — Магалам. Я расскажу вам о национальных блюдах, обычаях и традициях самого старого города страны, расскажу о знаменитостях, посещавших город и живших здесь. Спускаясь с крепости к морю, мы с вами пройдем по отреставрированным улицам и выйдем на улицу счастливых людей — местный Арбат.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Нарын-Кала
- Древняя часть города Магалы
- Джума мечеть
- Улица Мамедбекова
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты в крепость.
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, сувениры).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Крепость Нарын кала
Завершение: Улица Мамедбекова
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
