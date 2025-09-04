Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы За последние два года Дагестан превратился в настоящий центр притяжения для туристов со всего света. И неспроста, ведь природа здесь уникальна и есть на что посмотреть. И конечно же я готова познакомить вас с улочками древнего города и достопримечательностями.

Кемаля Ваш гид в Дербенте Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 10:00 6500 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00

Описание экскурсии Узнавать Дербент нужно, несомненно, с его визитной карточки — крепости Нарын-Кала. Вы сможете соприкоснуться с историей и насладиться потрясающим видом, открывающимся на город, который простирается до берега Каспийского моря. Чтобы окунуться в жизнь и быт простых дербенцев, я поведу вас по улочкам старого города — Магалам. Я расскажу вам о национальных блюдах, обычаях и традициях самого старого города страны, расскажу о знаменитостях, посещавших город и живших здесь. Спускаясь с крепости к морю, мы с вами пройдем по отреставрированным улицам и выйдем на улицу счастливых людей — местный Арбат.

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату