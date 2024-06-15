Откройте для себя настоящий Дагестан! Мы с вами отправимся в горное село Гуниб — место, где творилась история. По пути будем делать остановки в самых красивых локациях.
Вы отыщете единственный в республике подземный водопад, почувствуете себя жителями толкиеновского Ривенделла, побываете на вершине Гунибского плато и полюбуетесь видом на горы и долины.
Вы отыщете единственный в республике подземный водопад, почувствуете себя жителями толкиеновского Ривенделла, побываете на вершине Гунибского плато и полюбуетесь видом на горы и долины.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гунибская ГЭС — одна из самых молодых станций в России. Но главная её особенность — место расположения. Стоит слегка дофантазировать, и вы поймёте, что перед вами настоящий толкиеновский Ривенделл. Снимки здесь получаются сказочные
- Комплекс «Андалал» — памятник победе бесстрашного ополчения над иранским шахом. Возле мемориала вы познакомитесь с непростыми страницами истории 18 века и поймёте роль произошедшего здесь события
- Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане. Его высота — 20 метров
- Село Гуниб. Вы увидите места, где проходили последние сражения Имама Шамиля и где практически закончилась Кавказская война
- Памятник «Белые журавли» — мемориальный комплекс памяти павших защитников родины в войну 1941-1945 годов. Создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова
- Смотровая площадка на Гуниб — одно из самых живописных мест в Дагестане, расположенное на вершине Гунибского плато. С площадки открывается потрясающий вид на величественные горы, глубокие ущелья и зелёные долины, которые простираются на многие километры
- Ворота имама Шамиля и Борятинского — памятник архитектуры и истории, символизирующий борьбу горцев за независимость. Ворота были построены в память о знаменитом военачальнике и духовном лидере, который олицетворял стойкость и мужество своего народа
По пути гид расскажет вам о ключевых событиях, которые оказали значительное влияние на судьбы дагестанских народов, об их образе жизни и уникальных особенностях, о культуре и природе. А также с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане Kia. Мы встретим вас у отеля и после экскурсии отвезём обратно
- Программу можно скорректировать по вашему желанию
- В Дагестане женщинам рекомендуется не надевать шорты и одежду с декольте. Шорты у мужчин должны закрывать колено
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — 250–750 руб. /чел
- Экосбор в природном парке «Верхний Гуниб» — 100 руб. /чел.
- Посещение Краеведческого музея (50 руб. /чел.), экскурсия в музее — 300 руб. /группа
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 118 туристов
Привет! Меня зовут Мурад, я организатор и автор своих проектов! Моя любовь — это горы и экстрим. Именно в горах произошла моя колоссальная трансформация души и тела. Данные туры составлялись сЗадать вопрос
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