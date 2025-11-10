Мои заказы

Дубовая роща из Дербента

Ищете яркие впечатления и незабываемые эмоции? Тогда экскурсия на Чиркейское водохранилище и катание на ватрушках в Дубовой роще — это то, что вам нужно! Это уникальная возможность совместить отдых на природе с активным времяпрепровождением и насладиться красотой дагестанских пейзажей.
Дубовая роща из Дербента
Дубовая роща из Дербента
Дубовая роща из Дербента
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Хотите ярких впечатлений и незабываемых эмоций? Отправляйтесь на экскурсию к Чиркейскому водохранилищу с катанием на ватрушках в Дубовой роще — это отличная возможность насладиться природой Дагестана и активно провести время! Экскурсия на Чиркейское водохранилище Чиркейское водохранилище — это одно из самых красивых мест в Дагестане. Оно расположено в живописном ущелье реки Сулак и окружено горами. Во время экскурсии вы сможете насладиться потрясающими видами на горы, леса и реки. Вы посетите смотровые площадки, с которых открываются захватывающие дух виды, а также узнаете много интересного об истории и культуре региона. Катание на ватрушках в Дубовой роще После экскурсии вас ждёт катание на ватрушках в Дубовой роще. Это отличное развлечение для всей семьи, которое подарит вам заряд бодрости и позитива. В Дубовой роще вас ждут уютные трассы, которые подойдут как для начинающих, так и для опытных любителей катания на ватрушках. Важная информация:
Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдать следующие правила:.
не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных • С собой рекомендуется взять:.
не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных • С собой рекомендуется взять:.
удобную обувь • головной убор • солнцезащитный крем • наличные средства • воду Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище, смотровую
  • Смотровую «Дубки»
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Дубовая роща
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед 700 руб. - 750 руб.
  • Ватрушки 300 руб. - 500 руб. (30 мин.)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.Х. Тагиева, 4Я (2ГИС ул. Приморская16/5)
Завершение: УЛ.Х. Тагиева, 4я (рядом ресторан Villa, по Яндекс такси Х. Тагиева, 4А)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдать следующие правила:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобную обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Воду
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Дербента

Похожие экскурсии из Дербента

Магия старинного Дербента
Пешая
2 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Миры старинного Дербента
Пешая
2.5 часа
64 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Орта-капы
Завтра в 13:30
11 ноя в 13:30
1200 ₽ за человека
Дербент: один из древнейших в мире
Пешая
3 часа
84 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
2000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Дербенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дербенте