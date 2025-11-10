Ищете яркие впечатления и незабываемые эмоции? Тогда экскурсия на Чиркейское водохранилище и катание на ватрушках в Дубовой роще — это то, что вам нужно! Это уникальная возможность совместить отдых на природе с активным времяпрепровождением и насладиться красотой дагестанских пейзажей.
Описание экскурсии
Хотите ярких впечатлений и незабываемых эмоций? Отправляйтесь на экскурсию к Чиркейскому водохранилищу с катанием на ватрушках в Дубовой роще — это отличная возможность насладиться природой Дагестана и активно провести время! Экскурсия на Чиркейское водохранилище Чиркейское водохранилище — это одно из самых красивых мест в Дагестане. Оно расположено в живописном ущелье реки Сулак и окружено горами. Во время экскурсии вы сможете насладиться потрясающими видами на горы, леса и реки. Вы посетите смотровые площадки, с которых открываются захватывающие дух виды, а также узнаете много интересного об истории и культуре региона. Катание на ватрушках в Дубовой роще После экскурсии вас ждёт катание на ватрушках в Дубовой роще. Это отличное развлечение для всей семьи, которое подарит вам заряд бодрости и позитива. В Дубовой роще вас ждут уютные трассы, которые подойдут как для начинающих, так и для опытных любителей катания на ватрушках. Важная информация:
Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдать следующие правила:.
не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных • С собой рекомендуется взять:.
не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно) • плечи, живот и колени должны быть прикрыты • запрещено распитие спиртных напитков во время тура • также нельзя брать с собой животных • С собой рекомендуется взять:.
удобную обувь • головной убор • солнцезащитный крем • наличные средства • воду Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище, смотровую
- Смотровую «Дубки»
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Дубовая роща
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед 700 руб. - 750 руб.
- Ватрушки 300 руб. - 500 руб. (30 мин.)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.Х. Тагиева, 4Я (2ГИС ул. Приморская16/5)
Завершение: УЛ.Х. Тагиева, 4я (рядом ресторан Villa, по Яндекс такси Х. Тагиева, 4А)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн. Не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдать следующие правила:
- Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
- Плечи, живот и колени должны быть прикрыты
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
- Также нельзя брать с собой животных
- С собой рекомендуется взять:
- Удобную обувь
- Головной убор
- Солнцезащитный крем
- Наличные средства
- Воду
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Миры старинного Дербента
Классическая обзорная экскурсия по исторической части города
Начало: У ворот Орта-капы
Завтра в 13:30
11 ноя в 13:30
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дербент: путеводитель по древнейшим достопримечательностям
Познайте Дербент, пройдитесь по историческим местам и услышите уникальные рассказы от местных гидов
Начало: Возле цитадели Нарын-Кала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
2000 ₽ за человека