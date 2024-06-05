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подъем на песчаный бархан, там красиво, но нужно быть форме, чтобы туда подняться (у нас были ребята, которые не поднимались, т. к. им это тяжело из-за веса). Также было катание на катере, очень экстремально, кто не любит подобных вещей, рекомендую просто погулять по берегу. Мне хорошо зашло, было много эмоций, но вот девочка, сидящая рядом, очень испугалась, аж до слез. Было много остановок и красивых видом, где можно насладиться потрясающей природой и сделать бесподобные фотографии. Предлагали и фото в платьях, с павлинами, запись на интерактивную камеру, в общем без красивых фотографий не останетесь.