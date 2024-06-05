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Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Сулакский каньон с обедом в Дагестане
Вас ждет незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с фотосессией на Бархане Сарыкум и обедом в Глав Рыбе
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
20 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
21 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба»
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
20 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и пещера Нохъо
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Каждый день в 06:30
Завтра в 06:30
20 июня в 06:30
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024На мой взгляд это был лучший тур на Судак, так как есть с чем сравнивать, ездили в прошлом году и
- ТТатьяна4 июня 2024Сулакский каньон, конечно впечатляет!!! Прекрасные виды и панорама. . Форелевое хозяйство отлично облагорожено: водопадики, розы чистота, вид на Сулак. Все очень здорово!!!!
- ВВалерия4 июня 2024Отличная экскурсия! Получился очень насыщенный день, полный массы впечатлений! Рекомендую уточнять у гидов, что вам предстоит и куда едите, что понадобится. Был
- ККристина3 июня 2024Спасибо за Экскурсию. Нам не очень повезло с погодой, но повезло с гидом и компанией. Спасибо гиду Рашиду. Человек,у которого
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Форелевое хозяйство «Главрыба»»
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