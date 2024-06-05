Форелевое хозяйство «Главрыба» – экскурсии в Дербенте

Найдено 4 экскурсии в категории «Форелевое хозяйство «Главрыба»» в Дербенте, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легендарный Сулакский каньон
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
33 отзыва
Групповая экскурсия в Сулакский каньон с обедом в Дагестане
Вас ждет незабываемое путешествие по Сулакскому каньону с фотосессией на Бархане Сарыкум и обедом в Глав Рыбе
Начало: Г Дербент. ул. Гагарина 27 (ТЦ РОССИЯ)
Расписание: Каждый день в 7:00
Завтра в 07:00
20 июня в 07:00
3 700 за человека
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
103 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон с катанием на катерах и Бархан Сарыкум, все включено
Путешествие на глубочайший каньон Европы - Сулакский каньон. Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу, обед из свежей форели и посещение Бархана Сарыкум
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Выезд в 06:30, согласно расписанию
Завтра в 06:30
21 июня в 06:30
3 500 за человека
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
22 отзыва
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Хотите увидеть живописные пейзажи Дагестана? Присоединяйтесь к нашей группе и насладитесь видами Сулакского каньона, бархана Сары-кум и турбазы «Главрыба»
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
Расписание: Ежедневно 08:00
Завтра в 08:00
20 июня в 08:00
3 500 за человека
Сулакский каньон и пещера Нохъо
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Сулакский каньон и пещера Нохъо
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
Расписание: Каждый день в 06:30
Завтра в 06:30
20 июня в 06:30
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
    На мой взгляд это был лучший тур на Судак, так как есть с чем сравнивать, ездили в прошлом году и
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    еще до этого! Спасибо большое гиду Зульмире, столько интересной и важной информации я узнала за эту поездку, которая основана и на исторических фактах, и на опыте семейных традиций, и просто веселые истории из жизни народа) спасибо веселому и аккуратному водителю Мураду! Экскурсия продумана до мелочей, ты вроде под чутким контролем гида, но при этом ты можешь гулять и свободно изучать достопримечательности 😍 виды шикарные, природа волшебная! Катание на катерах - это вообще топ 👍

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
    Сулакский каньон, конечно впечатляет!!! Прекрасные виды и панорама. . Форелевое хозяйство отлично облагорожено: водопадики, розы чистота, вид на Сулак. Все очень здорово!!!!
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Легендарный Сулакский каньон
    Отличная экскурсия! Получился очень насыщенный день, полный массы впечатлений! Рекомендую уточнять у гидов, что вам предстоит и куда едите, что понадобится. Был
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    подъем на песчаный бархан, там красиво, но нужно быть форме, чтобы туда подняться (у нас были ребята, которые не поднимались, т. к. им это тяжело из-за веса). Также было катание на катере, очень экстремально, кто не любит подобных вещей, рекомендую просто погулять по берегу. Мне хорошо зашло, было много эмоций, но вот девочка, сидящая рядом, очень испугалась, аж до слез. Было много остановок и красивых видом, где можно насладиться потрясающей природой и сделать бесподобные фотографии. Предлагали и фото в платьях, с павлинами, запись на интерактивную камеру, в общем без красивых фотографий не останетесь.

  • К
    Кристина
    3 июня 2024
    Легендарный Сулакский каньон
    Спасибо за Экскурсию. Нам не очень повезло с погодой, но повезло с гидом и компанией. Спасибо гиду Рашиду. Человек,у которого
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    огромное желание показать все и рассказать обо всем. Из-за погоды нам приходилось менять маршрут посещения объектов, он всегда учитывал наше мнение и с лёгкостью все организовывал. Спасибо большое. Замечательно и познавательно провели время. Дагестан прекрасен!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Форелевое хозяйство «Главрыба»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Легендарный Сулакский каньон
  2. Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и бархан Сары-Кум
  3. Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
  4. Сулакский каньон и пещера Нохъо
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Бархан Сарыкум
  5. Девичьи бани
  6. Экраноплан «Лунь»
  7. Сулакский каньон
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Форелевое хозяйство «Главрыба»" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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