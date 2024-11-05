Грозный: скрытые жемчужины столицы

Экскурсия по Грозному — это не только возможность увидеть красивые и уникальные места, но и окунуться в атмосферу гостеприимства и традиционного чеченского духа. Эта экскурсия — окно в душу народа, история которого полна испытаний и побед.

Грозный ждёт вас с открытыми объятиями, готовый поделиться своими тайнами, традициями и настоящим чеченским гостеприимством!
5
1 отзыв
Грозный: скрытые жемчужины столицы
Грозный: скрытые жемчужины столицы
Грозный: скрытые жемчужины столицы
Ближайшие даты:
27
апр28
апр30
апр2
мая4
мая5
мая7
мая
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Экскурсия по Кавказу: Путешествие в Чечню

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по настоящей жемчужине Кавказа – Чечне. Это удивительное место, где традиционная архитектура гармонично сочетается с современными небоскребами. В нашем туре вы сможете лучше узнать Грозный, который по праву можно сравнить с кавказским мегаполисом уровня Абу-Даби.

Начало путешествия: Шали

Наше путешествие начнется с посещения небольшого, но значимого города Шали. Здесь расположена крупнейшая мечеть в России – «Гордость мусульман». Это место не только впечатляет своими размерами, но и наполнено духовной атмосферой.

Грозный: Сердце Чечни

Далее наш маршрут приведет нас в Грозный, где мы окажемся в «Сердце Чечни». Здесь вы сможете насладиться уникальной архитектурой и динамикой жизни мегаполиса. Не упустите возможность подняться на обзорную площадку «Грозный Сити», откуда открывается захватывающий вид на город.

Аргун: Уникальная мечеть

Завершим нашу экскурсию в Аргуне, где нас ждет «Сердце Матери» – уникальная мечеть, выполненная в современном эклектичном стиле. Это место станет прекрасным завершением нашего путешествия, оставив в памяти яркие впечатления.

Природа и атмосфера

Эта экскурсия предоставит вам возможность насладиться потрясающими пейзажами и чистым воздухом горных регионов. Не упустите шанс прогуляться по центральной улице города, полюбоваться современными башнями и архитектурным наследием, которое хранит в себе эта удивительная территория.

Важная информация

Обратите внимание, что в связи с погодными условиями, в целях безопасности Туроператор оставляет за собой право изменить экскурсионную программу. Мы стремимся сделать ваше путешествие комфортным и безопасным!

Каждое мгновение этой поездки станет для вас источником вдохновения и восторга. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту Чечни!

В понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Аргун
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Проспект Путина
  • Город Грозный
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Цветочный парк (Парк чудес)
  • Небоскрёбы комплекса «Грозный-Сити» и вертолётная площадка
  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Завтрак
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 26а
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Благодарим вас за бронирование тура с нашей компанией. Мы хотим предоставить вам важную информацию, которая поможет сделать ваше путешествие комфортным и безопасным. Подготовка к туру в Грозный - это важный шаг, который поможет нам максимально насладиться поездкой и избежать неприятных сюрпризов. Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:
  • Учитывайте погодные условия на Кавказе во время вашей поездки и приготовьте соответствующую одежду и обувь. Также возьмите с собой все необходимые личные вещи
  • Если у вас есть хронические заболевания или сильные аллергии, возьмите с собой нужные медикаменты и учтите это при выборе питания и активностей
  • Уделите достаточно времени для подготовки и планирования, чтобы сэкономить себе стресс и неприятности во время поездки. Будьте готовы к новым впечатлениям, открыты новому и наслаждайтесь каждым моментом своего тура в Чечню
  • Если у вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов
  • До начала экскурсии будет создан общий чат с гидом, где будет более подробная информация об экскурсии
  • Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Р
5 ноя 2024
Нам все понравилось, очень много хороших впечатлений, эмоций и открытий. Поразил масштаб строений, насколько с любовью, размахом выполнено строительство мечетей. Здесь и греческий мрамор и чистое золото, особенно поражает мастерство
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строителей. Очень символично - памятник Песочные часы; как Чечня возродилась из руин и превратилась в еше более гордый и величественный город. В Чечне бросается в глаза чистые, ухоженные поля, улицы.
Очень понравился нам профессиональный, интеллигентный гид Роман . Он очень интересно довел нам инормацию и о Дагестане и о Чечне. Спасибо всем за ваш труд. Полезный и просветительный.
С уважением семья Еспановых из Алматы.

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