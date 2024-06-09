Из Дербента - в Чечню

Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Только представьте: вы просыпаетесь в древнем неторопливом Дербенте. А уже через несколько часов перед вами высятся небоскрёбы столицы Чечни. Цель нашей поездки — не только увидеть туристический Грозный. Нет, мы хотим показать вам и повседневную жизнь чеченцев. Поэтому иногда мы будем уклоняться от классического маршрута, чтобы знакомство с краем было полным.
Из Дербента - в Чечню
Из Дербента - в Чечню
Из Дербента - в Чечню
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога до Грозного займёт порядка 3,5 часов. За это время вы полюбуетесь видами и пообщаетесь с гидом.

Грозный (3,5 часа). Мы покажем вам туристический и будничный Грозный: небоскрёбы и одну из самых старых улиц бывшей крепости Грозная. Комплекс «Грозный-Сити», храм Архангела Михаила, мечеть «Сердце Чечни», Цветочный парк… Мы погуляем и пообедаем. Сходим на главный рынок столицы, посмотрим, что и как покупают местные жители. Когда стемнеет, поедем на новую смотровую площадку на холмах, которая парит над долиной. А если даты поездки совпадут с днями включения, вы полюбуетесь танцующим музыкальным фонтаном на водохранилище, которое называют Грозненским морем.

Шали и Аргун. Вечером наш путь уведёт нас обратно в Дербент. Но по пути туда, в качестве прощального подарка от Чечни, городки Шали и Аргун встретят вас своими светящими мечетями. В Шали вы оцените самую большую в Европе мечеть — «Гордость мусульман». А в Аргуне — мечеть имени Кадыровой Аймани, или «Сердце матери».

Мы работаем индивидуально с каждой компанией путешественников и выстраиваем маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на минивэне Lada Largus, сопровождение, экскурсия дипломированного гида по Чеченской республике и городу Грозный
  • Мы можем организовать поездку на 8-местном минивэне Hyundai Starex, условия обсудим в переписке
  • Экскурсию можно начать не только в Дербенте, но и других городах Дагестана (Избербаш, Махачкала и др.). Стоимость уточняйте в переписке.
  • Не забудьте про дресс-код для посещения мечетей: женщинам нужно покрыть голову, чтобы не было видно волос, и надеть длинную юбку, мужчинам — быть в штанах

Дополнительные расходы

  • Обед
  • Посещение смотровой площадки Грозный-сити — 100 руб. /чел.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Дербенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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