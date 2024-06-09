Только представьте: вы просыпаетесь в древнем неторопливом Дербенте. А уже через несколько часов перед вами высятся небоскрёбы столицы Чечни. Цель нашей поездки — не только увидеть туристический Грозный. Нет, мы хотим показать вам и повседневную жизнь чеченцев. Поэтому иногда мы будем уклоняться от классического маршрута, чтобы знакомство с краем было полным.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога до Грозного займёт порядка 3,5 часов. За это время вы полюбуетесь видами и пообщаетесь с гидом.

Грозный (3,5 часа). Мы покажем вам туристический и будничный Грозный: небоскрёбы и одну из самых старых улиц бывшей крепости Грозная. Комплекс «Грозный-Сити», храм Архангела Михаила, мечеть «Сердце Чечни», Цветочный парк… Мы погуляем и пообедаем. Сходим на главный рынок столицы, посмотрим, что и как покупают местные жители. Когда стемнеет, поедем на новую смотровую площадку на холмах, которая парит над долиной. А если даты поездки совпадут с днями включения, вы полюбуетесь танцующим музыкальным фонтаном на водохранилище, которое называют Грозненским морем.

Шали и Аргун. Вечером наш путь уведёт нас обратно в Дербент. Но по пути туда, в качестве прощального подарка от Чечни, городки Шали и Аргун встретят вас своими светящими мечетями. В Шали вы оцените самую большую в Европе мечеть — «Гордость мусульман». А в Аргуне — мечеть имени Кадыровой Аймани, или «Сердце матери».

Мы работаем индивидуально с каждой компанией путешественников и выстраиваем маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на минивэне Lada Largus, сопровождение, экскурсия дипломированного гида по Чеченской республике и городу Грозный

Мы можем организовать поездку на 8-местном минивэне Hyundai Starex, условия обсудим в переписке

Экскурсию можно начать не только в Дербенте, но и других городах Дагестана (Избербаш, Махачкала и др.). Стоимость уточняйте в переписке.

Не забудьте про дресс-код для посещения мечетей: женщинам нужно покрыть голову, чтобы не было видно волос, и надеть длинную юбку, мужчинам — быть в штанах

Дополнительные расходы

Обед

Посещение смотровой площадки Грозный-сити — 100 руб. /чел.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.