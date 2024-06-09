Побывать в столице Республики, а также в городах Шали и Аргун, чтобы увидеть уникальные мечети
Только представьте: вы просыпаетесь в древнем неторопливом Дербенте. А уже через несколько часов перед вами высятся небоскрёбы столицы Чечни. Цель нашей поездки — не только увидеть туристический Грозный. Нет, мы хотим показать вам и повседневную жизнь чеченцев. Поэтому иногда мы будем уклоняться от классического маршрута, чтобы знакомство с краем было полным.
Дорога до Грозного займёт порядка 3,5 часов. За это время вы полюбуетесь видами и пообщаетесь с гидом.
Грозный (3,5 часа). Мы покажем вам туристический и будничный Грозный: небоскрёбы и одну из самых старых улиц бывшей крепости Грозная. Комплекс «Грозный-Сити», храм Архангела Михаила, мечеть «Сердце Чечни», Цветочный парк… Мы погуляем и пообедаем. Сходим на главный рынок столицы, посмотрим, что и как покупают местные жители. Когда стемнеет, поедем на новую смотровую площадку на холмах, которая парит над долиной. А если даты поездки совпадут с днями включения, вы полюбуетесь танцующим музыкальным фонтаном на водохранилище, которое называют Грозненским морем.
Шали и Аргун. Вечером наш путь уведёт нас обратно в Дербент. Но по пути туда, в качестве прощального подарка от Чечни, городки Шали и Аргун встретят вас своими светящими мечетями. В Шали вы оцените самую большую в Европе мечеть — «Гордость мусульман». А в Аргуне — мечеть имени Кадыровой Аймани, или «Сердце матери».
Мы работаем индивидуально с каждой компанией путешественников и выстраиваем маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на минивэне Lada Largus, сопровождение, экскурсия дипломированного гида по Чеченской республике и городу Грозный
Мы можем организовать поездку на 8-местном минивэне Hyundai Starex, условия обсудим в переписке
Экскурсию можно начать не только в Дербенте, но и других городах Дагестана (Избербаш, Махачкала и др.). Стоимость уточняйте в переписке.
Не забудьте про дресс-код для посещения мечетей: женщинам нужно покрыть голову, чтобы не было видно волос, и надеть длинную юбку, мужчинам — быть в штанах
Дополнительные расходы
Обед
Посещение смотровой площадки Грозный-сити — 100 руб. /чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 1023 туристов
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и туры профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!