Увидеть экраноплан «Лунь», крепость над ущельем и Хучнинский водопад
Воистину красив Табасаран! Мы не будем долго убеждать, а просто покажем вам зелёные луга и могучие горы Южного Дагестана — и вы согласитесь.
А ещё вас ждут здешние чудеса: ракетоносец, прозванный монстром, окутанная легендой крепость и красивый водопад. Однако не исключено, что самым незабываемым открытием для вас станет вкус традиционных чуду. Это тоже местное чудо.
А ещё вас ждут здешние чудеса: ракетоносец, прозванный монстром, окутанная легендой крепость и красивый водопад. Однако не исключено, что самым незабываемым открытием для вас станет вкус традиционных чуду. Это тоже местное чудо.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Парк «Патриот». Центральный экспонат парка — единственный в мире экраноплан-ракетоносец «Лунь», он же каспийский монстр. Издалека экраноплан может показаться самолётом необычной конструкции. Но мы подойдём поближе — и вы удивитесь его масштабам.
- Крепость семи братьев и одной сестры на высоком холме над ущельем. Ходит легенда, что в давние времена в этой крепости жили семь удалых братьев-богатырей и их красавица-сестра. Вы погуляете по крепости и сделаете фото с живописными видами горного Табасарана.
- Хучнинский водопад в долине реки Ханагчай — один из самых красивых в республике. 30-метровые потоки воды привлекают не только путешественников, но и местных жителей.
- В конце поездки вас ждёт обед в аутентичном заведении. Во главе стола будет традиционное местное блюдо — табасаранское чуду.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Дербенте на комфортабельном легковом автомобиле, услуги гида.
- Обед оплачивается вами самостоятельно — около 700 руб. с человека.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ренат — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 94 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ренат, я представляю туристическое агентство в Дербенте. У нас большая команда гидов, водителей и менеджеров. С радостью покажем вам любимый Дербент и Дагестан.
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