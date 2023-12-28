Каспийский монстр и другие чудеса Табасарана - из Дербента
Индивидуальная экскурсия в Дербенте

Увидеть экраноплан «Лунь», крепость над ущельем и Хучнинский водопад

Воистину красив Табасаран! Мы не будем долго убеждать, а просто покажем вам зелёные луга и могучие горы Южного Дагестана — и вы согласитесь.

А ещё вас ждут здешние чудеса: ракетоносец, прозванный монстром, окутанная легендой крепость и красивый водопад. Однако не исключено, что самым незабываемым открытием для вас станет вкус традиционных чуду. Это тоже местное чудо.
Каспийский монстр и другие чудеса Табасарана - из Дербента
Каспийский монстр и другие чудеса Табасарана - из Дербента
Каспийский монстр и другие чудеса Табасарана - из Дербента
Каспийский монстр и другие чудеса Табасарана - из Дербента
Каспийский монстр и другие чудеса Табасарана - из Дербента
Каспийский монстр и другие чудеса Табасарана - из Дербента
Каспийский монстр и другие чудеса Табасарана - из Дербента
Каспийский монстр и другие чудеса Табасарана - из Дербента
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Описание

Что вас ожидает

  • Парк «Патриот». Центральный экспонат парка — единственный в мире экраноплан-ракетоносец «Лунь», он же каспийский монстр. Издалека экраноплан может показаться самолётом необычной конструкции. Но мы подойдём поближе — и вы удивитесь его масштабам.
  • Крепость семи братьев и одной сестры на высоком холме над ущельем. Ходит легенда, что в давние времена в этой крепости жили семь удалых братьев-богатырей и их красавица-сестра. Вы погуляете по крепости и сделаете фото с живописными видами горного Табасарана.
  • Хучнинский водопад в долине реки Ханагчай — один из самых красивых в республике. 30-метровые потоки воды привлекают не только путешественников, но и местных жителей.
  • В конце поездки вас ждёт обед в аутентичном заведении. Во главе стола будет традиционное местное блюдо — табасаранское чуду.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из вашего отеля в Дербенте на комфортабельном легковом автомобиле, услуги гида.
  • Обед оплачивается вами самостоятельно — около 700 руб. с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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