Воистину красив Табасаран! Мы не будем долго убеждать, а просто покажем вам зелёные луга и могучие горы Южного Дагестана — и вы согласитесь.



А ещё вас ждут здешние чудеса: ракетоносец, прозванный монстром, окутанная легендой крепость и красивый водопад. Однако не исключено, что самым незабываемым открытием для вас станет вкус традиционных чуду. Это тоже местное чудо.