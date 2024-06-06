Г Гоар Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид Андрей был в назначенном месте вовремя. Пока ехали к достопримечательностям рассказывал очень много исторических моментов. Качество знаний гида оцениваю отлично. Цена экскурсии приемлемая

С Светлана Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено) Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍

Е Екатерина Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй

В Валентина Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.

С Сергей Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено) Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍

А Анастасия Дагестанская Швейцария: сокровища Табасаранского района (из Дербента) читать дальше нас не только с природными достопримечательностями, которые никого не оставили бы равнодушными, но и рассказал много исторических фактов, легенд, культурных традиций, ценностей и максимально погрузил в жизнь своего края! Волшебная природа, невероятно отзывчивые, гостеприимные люди, насыщенная экскурсия, фантастический гид Рамис! Хочется вернуться сюда еще ни один раз! Очень душевная экскурсия! С такой теплотой и любовью к своему родному краю вряд ли бы кто-то лучше рассказал. Рамис познакомил

С София Из Дербента - на юг Дагестана читать дальше много красот, вкусно поели и все время были заняты увлекательным разговором с нашим гидом)) экскурсия прошла весело, комфортно, мы очень довольны и однозначно рекомендуем 😁💯 Были на экскурсии 2 мая, и день прошел просто отлично! Раик очень интересный гид с прекрасным чувством юмора:) мы увидели

К Константин Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено) Нам понравилась экскурсия с гидом Мурадом. Получили массу впечатлений и интересные истории. Познакомились с культурой Дагестана, посмотрели чудесные виды и природу. Было очень интересно)

В Валерия Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента Шикарный экскурсовод, шикарные локации. Попросили гида уложится в тайминг, потому что хотели успеть на шоу фонтанов, Амрах не только уложился в отведенное время, но и подвез до парки Низами и практически проводил до фонтанов.