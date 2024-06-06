1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
«Хучнинский водопад (он же Ханагский водопад) — природный памятник южного Дагестана»
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
«Водопад Тобот — грандиозный 70-метровый каскад воды»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 300₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
«Хучнинский (Ханагский) водопад»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
«Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Популярное предложение
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 79007 110₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7.5 часов
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
«Хучнинский, он же Ханагский водопад»
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150₽ за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«И Хучнинский водопад — тому подтверждение»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
«Что вас ожидает: Искусство природы и исторические сокровища Наше первое приключение начнется с Хучнинского водопада, который с легкостью пленит вас своей величественной красотой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
«Главное украшение Хунзахского плато- водопад Тобот»
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
«После этого нас ждет дорога к Хучнинскому водопаду»
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
«Причудливый Салтинский водопад Также, мы посетим причудливый водопад Дагестана, один из немногих легкодоступных подземных водопадов»
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГоар6 июня 2024Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид Андрей был в назначенном месте вовремя. Пока ехали к достопримечательностям рассказывал очень много исторических моментов. Качество знаний гида оцениваю отлично. Цена экскурсии приемлемая
- ССветлана1 июня 2024Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
- ВВалентина30 мая 2024На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
- ДДенис30 мая 2024Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.
- KKalinin.28 мая 2024Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.
- ММарина26 мая 2024Дагестан- очень красивая атмосферная республика, в которой сильна аутентичность. Религия, культура, архитектура,история, этнос - все очень интересно, необычно. Вас встретят гостеприимные, красивые, добрые люди.
- ННаталья24 мая 2024Мы увидели красоту. Красоту Дагестана, природа, горы, водопад. Все такое яркое, зелёное, гостеприимное. Древняя крепость, водопад и мощный Лунь. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Рустаму. Грамотный, начитанный, эрудированный респект 👍.
- ССергей23 мая 2024Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍
- ССветлана20 мая 2024Отличный гид,супер локации. Пекоменлую поездку и гида!!!
- ЖЖанна17 мая 2024Экскурсия понравилась, Экскурсовод 🔥! Обед прекрасный. А также получили массу положительных эмоций от водопада, экраноплана, крепости и даже мини музея. Всю "малину" портила только мерзкая дождливая погода. Хотя и она не смогла испортить впечатление от поездки.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Водопады»
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