Г Гоар Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид Андрей был в назначенном месте вовремя. Пока ехали к достопримечательностям рассказывал очень много исторических моментов. Качество знаний гида оцениваю отлично. Цена экскурсии приемлемая

С Светлана Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено) Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍

В Валентина Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.

Д Денис Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов читать дальше По пути Рамис также показал несколько обзорных площадок и потрясающими видами. Помимо экскурсии Рамис может подсказать какие есть еще способы провести время и какие места можно посетить. Спасибо за интересную и запоминающуюся экскурсию! Однозначно рекомендуем! Огромное спасибо Рамиусу. На экскурсии были семьей с ребенком 2,5 года. Комфортная машина и комфортная езда. Локации экскурсии ОЧЕНЬ интересные.

K Kalinin. Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов Все было отлично. Спасибо Рамису за комфортную поезду и информативную экскурсию. Все очень понравилось) рекомендовал людям в гостинице. Посетели дополнительно несколько смотровых площадок и вкусно поели.

М Марина Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь» Дагестан- очень красивая атмосферная республика, в которой сильна аутентичность. Религия, культура, архитектура,история, этнос - все очень интересно, необычно. Вас встретят гостеприимные, красивые, добрые люди.

Н Наталья Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь» Мы увидели красоту. Красоту Дагестана, природа, горы, водопад. Все такое яркое, зелёное, гостеприимное. Древняя крепость, водопад и мощный Лунь. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Рустаму. Грамотный, начитанный, эрудированный респект 👍.

С Сергей Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено) Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍

С Светлана Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов Отличный гид,супер локации. Пекоменлую поездку и гида!!!