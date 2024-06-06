Экскурсии на водопады из Дербента

Найдено 11 экскурсий в категории «Водопады» в Дербенте, цены от 2 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
🚗 На машине
Групповая
4 часа
34 отзыва
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
«Хучнинский водопад (он же Ханагский водопад) — природный памятник южного Дагестана»
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
8 отзывов
Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
Проведите целый день в живописном Хунзахе! Водопады, каньоны, ущелья и экстрим-парк ждут вас. Вкусный обед и комфортный трансфер включены
Начало: На улице Ленина
«Водопад Тобот — грандиозный 70-метровый каскад воды»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 06:00
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
3 300 за человека
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
13 отзывов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
«Хучнинский (Ханагский) водопад»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
12 отзывов
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
«Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Из Дербента - на юг Дагестана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 79007 110 за всё до 6 чел.
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
7.5 часов
4 отзыва
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
«Хучнинский, он же Ханагский водопад»
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150 за человека
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
93 отзыва
Групповая экскурсия: Древняя крепость, Хучнинский водопад, Экраноплан «Лунь»
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«И Хучнинский водопад — тому подтверждение»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Начало: Северная автостанция, Дербент
«Что вас ожидает: Искусство природы и исторические сокровища Наше первое приключение начнется с Хучнинского водопада, который с легкостью пленит вас своей величественной красотой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
Хунзах, водопад Тобот
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Хунзах, водопад Тобот
Начало: Город Дербент, улица Гагарина, 27
«Главное украшение Хунзахского плато- водопад Тобот»
Расписание: Выезд возможен в любой день с 6:00.
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
4 000 за человека
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Водопад Хучни и экраноплан «Лунь» из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
«После этого нас ждет дорога к Хучнинскому водопаду»
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 900 за человека
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Гуниб и Салтинский водопад из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, д. 33б/4
«Причудливый Салтинский водопад Также, мы посетим причудливый водопад Дагестана, один из немногих легкодоступных подземных водопадов»
Расписание: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
12 июня в 06:30
17 июня в 06:30
3 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
  2. Хунзах: водопады Матлас, Тобот, ущелье Каменная чаша - из Дербента
  3. Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
  4. Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
  5. Из Дербента - на юг Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
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