Хучнинский водопад – экскурсии в Дербенте

Найдено 6 экскурсий в категории «Хучнинский водопад» в Дербенте, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
🚗 На машине
Групповая
4 часа
34 отзыва
Путешествие по Южному Дагестану: природа, история и техника
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
3 000 за человека
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
Раскройте потрясающие места Дагестана: древняя крепость, бурный водопад и советский экраноплан. Узнайте больше о традициях и истории региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
13 отзывов
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетите три уникальные локации в Дагестане: древнюю крепость, живописный водопад и экраноплан «Лунь». Включены трансфер, гид и обед из национальных блюд
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Из Дербента - на юг Дагестана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Из Дербента - на юг Дагестана: экраноплан, крепость, водопад
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по югу Дагестана. Вас ждут экраноплан «Лунь», крепость семи братьев, Ханагский водопад и музей Табасаранского быта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 79007 110 за всё до 6 чел.
Южный Дагестан - за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Южный Дагестан - за один день
Открыть историю Дербента и познакомиться с главными визитными карточками региона
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
24 900 за всё до 6 чел.
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
7.5 часов
4 отзыва
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе (всё включено)
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
Начало: На ул. Ленина
4 июля в 09:00
18 июля в 09:00
6 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гоар
    6 июня 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    Экскурсия прошла на высшем уровне. Гид Андрей был в назначенном месте вовремя. Пока ехали к достопримечательностям рассказывал очень много исторических моментов. Качество знаний гида оцениваю отлично. Цена экскурсии приемлемая
  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
    Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации, сделал кучу шикарных фото👍ну и, конечно, вкусный обед с видом на горы👍👍рекомендуем-👍👍👍👍
    Экскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локацииЭкскурсия очень понравилась👍Надим-профессионал в своём деле на все 100%рассказал много интересныех исторических фактов, показал шикарные локации
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
    Очень приятный мужчина, общительный добрый Показал Дагестан с другой стороны - сочный зеленый и красивый Мощный водопад завораживает своим видом, а горы покрытые зеленью ошеломляют По дороге накормил нас, напоил вкусным чаем и рассказал много разных душевных историй
    Очень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрыйОчень приятный мужчина, общительный добрый
  • В
    Валентина
    30 мая 2024
    Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
    На экскурсии нас сопровождала гид Людмила, которая очень интересно рассказала как об основных локациях так же о Республике Дагестан, его истории и обычаях. Огромное ей спасибо. Мы получили огромное удовольствие от этой поездки.
  • С
    Сергей
    23 мая 2024
    Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
    Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍
    Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍Всё отлично,гид Рустам интересно провел весь маршрут, спасибо 👍
  • С
    София
    16 мая 2024
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Были на экскурсии 2 мая, и день прошел просто отлично! Раик очень интересный гид с прекрасным чувством юмора:) мы увидели
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    много красот, вкусно поели и все время были заняты увлекательным разговором с нашим гидом)) экскурсия прошла весело, комфортно, мы очень довольны и однозначно рекомендуем 😁💯

  • К
    Константин
    14 мая 2024
    Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
    Нам понравилась экскурсия с гидом Мурадом. Получили массу впечатлений и интересные истории. Познакомились с культурой Дагестана, посмотрели чудесные виды и природу. Было очень интересно)
  • В
    Валерия
    9 мая 2024
    Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
    Шикарный экскурсовод, шикарные локации. Попросили гида уложится в тайминг, потому что хотели успеть на шоу фонтанов, Амрах не только уложился в отведенное время, но и подвез до парки Низами и практически проводил до фонтанов.
  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Экскурсия подойдёт тем у кого не очень много времени для знакомства с Дагестаном, но тем не менее вы успеете насладиться
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    его красотами. Посетили Ханагский водопад, где наш гид Раик угостил нас вкусным чаем. Понравился старинный каменный мост в живописном месте. Посетили экскурсию в музее культуры и быта в Крепости семи братьев. Экраноплан на берегу Каспийского моря вызвал у нас невероятные эмоции. Спасибо Раику и его команде за прекрасное настроение и яркие впечатления от поездки.

    Экскурсия подойдёт тем у кого не очень много времени для знакомства с Дагестаном, но тем неЭкскурсия подойдёт тем у кого не очень много времени для знакомства с Дагестаном, но тем неЭкскурсия подойдёт тем у кого не очень много времени для знакомства с Дагестаном, но тем неЭкскурсия подойдёт тем у кого не очень много времени для знакомства с Дагестаном, но тем не
  • В
    Виктория
    1 мая 2024
    Из Дербента - на юг Дагестана
    Все прошло наилучшим образом. Поездка очень комфортная с интересным повествованием. Очень рады,что познакомились с Раиком отличный гид и прекрасный человек. Автомобиль чистый,кондиционер,забрал вовремя. Экскурсия оставила только положительные эмоции. Учтены все пожелания,места локации самые удивительные. Успехов в работе!!!
    Все прошло наилучшим образом. Поездка очень комфортная с интересным повествованием. Очень рады,что познакомились с Раиком отличныйВсе прошло наилучшим образом. Поездка очень комфортная с интересным повествованием. Очень рады,что познакомились с Раиком отличныйВсе прошло наилучшим образом. Поездка очень комфортная с интересным повествованием. Очень рады,что познакомились с Раиком отличный

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Хучнинский водопад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан Лунь
  2. Дагестанская Швейцария: путешествие из Дербента
  3. Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
  4. Из Дербента - на юг Дагестана
  5. Южный Дагестан - за один день
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Самое главное
  4. Девичьи бани
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Старый город
  7. Сулакский каньон
  8. Бархан Сарыкум
  9. Гамсутль
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в июне 2024
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