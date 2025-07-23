Лучшее время для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсии возможны, но стоит учесть возможные осадки и низкие температуры.

Знакомство с Дербентом начинается с крепости Нарын-Кала, символа древнего города. В старой части находится Джума-мечеть, одна из старейших в России. Недавно открытая набережная на берегу Каспийского моря декорирована командой Покраса Лампаса, создавая уникальный колорит. Также туристы увидят ракетный экраноплан «Лунь», символ военной мощи. Это путешествие - шанс прикоснуться к истории и насладиться уникальными видами

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Описание экскурсии

Приглашение в колоритный город

Что вас ожидает? Обязательно посетите этот уникальный и древний город, который наполнен историей и атмосферой. Здесь вы сможете насладиться великолепием крепости Нарын-Кала — одной из главных достопримечательностей, которая является уникальным памятником истории.

Крепость Нарын-Кала

Цитадель включает в себя несколько объектов, каждый из которых имеет свое описание в списке ЮНЕСКО. Это место не только привлекает туристов своей архитектурой, но и погружает в атмосферу древности и величия.

Крепость «Семи братьев и одной сестры»

В нескольких километрах от Хучни, в живописном местечке Харба-Гуран, расположена крепость «Семи братьев и одной сестры». Эта крепость, обладающая удивительной архитектурой, считается историческим памятником, и её возникновение относят к средневековью.

Хучнинский водопад

Еще одним интересным пунктом нашей остановки станет «Вторая Швейцария» — так туристы называют Хучнинский водопад. Это место поражает своей красотой и умиротворяющей атмосферой, создавая идеальные условия для отдыха и наслаждения природой.

Советский ракетный экраноплан «Лунь»

И, конечно, мы не можем обойти стороной Советский ракетный экраноплан «Лунь» — это фактически корабль с крыльями, который оставляет незабываемые впечатления. Его уникальный дизайн и история вызывают интерес у всех посетителей.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному новых открытий и ярких эмоций!