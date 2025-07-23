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Путешествие по Дербенту и его достопримечательностям

Исследуйте древний Дербент: крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть и экраноплан «Лунь». Уникальная возможность увидеть историю и архитектуру
Знакомство с Дербентом начинается с крепости Нарын-Кала, символа древнего города. В старой части находится Джума-мечеть, одна из старейших в России.

Недавно открытая набережная на берегу Каспийского моря декорирована командой Покраса Лампаса, создавая уникальный колорит. Также туристы увидят ракетный экраноплан «Лунь», символ военной мощи. Это путешествие - шанс прикоснуться к истории и насладиться уникальными видами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение крепости Нарын-Кала
  • 🕌 Джума-мечеть в старой части города
  • 🌊 Прогулка по набережной Каспийского моря
  • ✈️ Увидеть экраноплан «Лунь»
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками и экскурсиями на свежем воздухе. В апреле и октябре также приятно, но может быть прохладнее. Зимой и ранней весной экскурсии возможны, но стоит учесть возможные осадки и низкие температуры.
Сейчас июль — это идеальное время.
Путешествие по Дербенту и его достопримечательностям
Путешествие по Дербенту и его достопримечательностям
Путешествие по Дербенту и его достопримечательностям
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Крепость Нарын-Кала
  • Джума-мечеть
  • Экраноплан «Лунь»

Описание экскурсии

Приглашение в колоритный город

Что вас ожидает? Обязательно посетите этот уникальный и древний город, который наполнен историей и атмосферой. Здесь вы сможете насладиться великолепием крепости Нарын-Кала — одной из главных достопримечательностей, которая является уникальным памятником истории.

Крепость Нарын-Кала

Цитадель включает в себя несколько объектов, каждый из которых имеет свое описание в списке ЮНЕСКО. Это место не только привлекает туристов своей архитектурой, но и погружает в атмосферу древности и величия.

Крепость «Семи братьев и одной сестры»

В нескольких километрах от Хучни, в живописном местечке Харба-Гуран, расположена крепость «Семи братьев и одной сестры». Эта крепость, обладающая удивительной архитектурой, считается историческим памятником, и её возникновение относят к средневековью.

Хучнинский водопад

Еще одним интересным пунктом нашей остановки станет «Вторая Швейцария» — так туристы называют Хучнинский водопад. Это место поражает своей красотой и умиротворяющей атмосферой, создавая идеальные условия для отдыха и наслаждения природой.

Советский ракетный экраноплан «Лунь»

И, конечно, мы не можем обойти стороной Советский ракетный экраноплан «Лунь» — это фактически корабль с крыльями, который оставляет незабываемые впечатления. Его уникальный дизайн и история вызывают интерес у всех посетителей.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному новых открытий и ярких эмоций!

В любой день, в любое время.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Набережная Каспийского моря
  • Крепость Нарын-Кала
  • Сосновый бор
  • Самолёт Лунь
  • Джума-мечеть
  • Хучнинский водопад
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, в любое время.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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