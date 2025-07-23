Недавно открытая набережная на берегу Каспийского моря декорирована командой Покраса Лампаса, создавая уникальный колорит. Также туристы увидят ракетный экраноплан «Лунь», символ военной мощи. Это путешествие - шанс прикоснуться к истории и насладиться уникальными видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение крепости Нарын-Кала
- 🕌 Джума-мечеть в старой части города
- 🌊 Прогулка по набережной Каспийского моря
- ✈️ Увидеть экраноплан «Лунь»
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Крепость Нарын-Кала
- Джума-мечеть
- Экраноплан «Лунь»
Описание экскурсии
Приглашение в колоритный город
Что вас ожидает? Обязательно посетите этот уникальный и древний город, который наполнен историей и атмосферой. Здесь вы сможете насладиться великолепием крепости Нарын-Кала — одной из главных достопримечательностей, которая является уникальным памятником истории.
Крепость Нарын-Кала
Цитадель включает в себя несколько объектов, каждый из которых имеет свое описание в списке ЮНЕСКО. Это место не только привлекает туристов своей архитектурой, но и погружает в атмосферу древности и величия.
Крепость «Семи братьев и одной сестры»
В нескольких километрах от Хучни, в живописном местечке Харба-Гуран, расположена крепость «Семи братьев и одной сестры». Эта крепость, обладающая удивительной архитектурой, считается историческим памятником, и её возникновение относят к средневековью.
Хучнинский водопад
Еще одним интересным пунктом нашей остановки станет «Вторая Швейцария» — так туристы называют Хучнинский водопад. Это место поражает своей красотой и умиротворяющей атмосферой, создавая идеальные условия для отдыха и наслаждения природой.
Советский ракетный экраноплан «Лунь»
И, конечно, мы не можем обойти стороной Советский ракетный экраноплан «Лунь» — это фактически корабль с крыльями, который оставляет незабываемые впечатления. Его уникальный дизайн и история вызывают интерес у всех посетителей.
Приготовьтесь к увлекательному путешествию, полному новых открытий и ярких эмоций!
В любой день, в любое время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Каспийского моря
- Крепость Нарын-Кала
- Сосновый бор
- Самолёт Лунь
- Джума-мечеть
- Хучнинский водопад
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед