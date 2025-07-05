Дербент. Лабиринты времени

Дербент - город, где история оживает на каждом шагу.
Посетители смогут увидеть экраноплан «Лунь», исследовать крепость Нарын-Кала и прогуляться по старинным магалам.
Джума-мечеть впечатлит своей древностью, а прогулка вдоль северной крепостной стены подарит незабываемые виды. Экскурсия включает посещение улицы счастливых людей и обед с блюдами национальной кухни. Узнайте о жизни города сегодня и его роли в Дагестане
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть древнюю Джума-мечеть
- 🏰 Исследовать крепость Нарын-Кала
- ✈️ Посетить экраноплан «Лунь»
- 🌳 Прогуляться по живописным магалам
- 🍽️ Насладиться национальной кухней
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время город оживает, и туристы могут насладиться всеми его достопримечательностями. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать более прохладные условия.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Джума-мечеть
- Нарын-Кала
- Экраноплан «Лунь»
- Улица счастливых людей
- Северная крепостная стена
Описание экскурсии
- Отправимся к экраноплану «Лунь» — чуду инженерной мысли
- Заглянем во все уголки старинной крепости Нарын-Кала
- Погуляем по магалам — живописным районам Старого города
- Заглянем в Джума-мечеть — самую древнюю в России
- Пройдём вдоль северной крепостной стены
- И оценим парк с самым большим в стране фонтаном
- Побываем и на улице счастливых людей
- А затем пообедаем блюдами национальной кухни
А ещё мы расскажем:
- о современной жизни города, его развитии и перспективах
- роли Дербента в современном Дагестане
- ключевых событиях, оставивших неизгладимый след в культуре и архитектуре города
- традициях и обычаях народов, населяющих Дербент — от лезгин и азербайджанцев до русских и евреев
И о многом другом!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Дополнительно оплачивается входной билет в Нарын-Кала — 300 ₽ за чел. и обед — по меню
- Экскурсию внутри крепости проводит местный гид
- Пожалуйста, соблюдайте дресс-код республики: это не только проявление уважения к местной культуре, но и залог самого доброго отношения и гостеприимства для вас
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 52 туристов
С нами Дагестан откроется с другой стороны: вы увидите самые красивые места региона, насладитесь национальной кухней и будете поражены гостеприимством горцев. Мы докажем вам, что для отдыха стоит выбирать именно Дагестан!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромная благодарность организаторам экскурсии, переживала что будет сложно с детьми,но получилось просто восхитительно дети слушали затаив дыхание. Отвечает очень быстро,локация Дербент это и правда лабиринт времени,где протекает завораживающая история!!
Я брала экскурсию как ознакомительную, чтобы получше посмотреть Дербент. Мне очень понравилась Крепость, на неё конечно всем рекомендую съездить. Всё остальное не впечатлило. Но это лично для меня, я поняла, что мне нужны красивые виды, горы, а остальное меня не сильно впечатляет. Поэтому, если буду второй раз, то съезжу только на крепость.
Во время экскурсии нас вкусно, по-дагестански покормили.
Спасибо организаторам.
Марат
Ответ организатора:
Спасибо, Ирина, за приятные слова. Ждем вас еще!:)
