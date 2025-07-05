Дербент. Лабиринты времени

Дербент - город, где история оживает на каждом шагу.



Посетители смогут увидеть экраноплан «Лунь», исследовать крепость Нарын-Кала и прогуляться по старинным магалам.



Джума-мечеть впечатлит своей древностью, а прогулка вдоль северной крепостной стены подарит незабываемые виды. Экскурсия включает посещение улицы счастливых людей и обед с блюдами национальной кухни. Узнайте о жизни города сегодня и его роли в Дагестане

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий. В это время город оживает, и туристы могут насладиться всеми его достопримечательностями. В апреле и октябре также можно посетить город, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы экскурсия возможна, но следует учитывать более прохладные условия.

