Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов

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Эта увлекательная экскурсия откроет вам потрясающий мир природы и истории, воплощенный в одном захватывающем маршруте.
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Путешествие в мир водопадов, крепостей и небесных полетов
Ближайшие даты:
16
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Описание

Что вас ожидает:

  • Искусство природы и исторические сокровища.
  • Наше первое приключение начнется с Хучнинского водопада, который с легкостью пленит вас своей величественной красотой. Струящаяся вода, обрамленная зеленью и горными вершинами, создает захватывающий пейзаж, который проникает в каждую клеточку вашей души.
  • После восторга от водопада мы отправимся в сторону Крепости семи братьев и одной сестры. Эта историческая крепость, пропитанная легендами и мифами, вас увлечет в мир древней и сказочной эпохи. Ее мощные стены и укрепления расскажут вам историю храбрых защитников и впитают в вас дух их стойкости и решимости. Наше следующее приключение — аэроплан «Лунь». Это уникальная советская разработка, которая была заброшена после развала СССР.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Северная автостанция, Дербент
Завершение: Дербент северная автостанция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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