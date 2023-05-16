Эта увлекательная экскурсия откроет вам потрясающий мир природы и истории, воплощенный в одном захватывающем маршруте.
Ближайшие даты:
16
мая
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17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Искусство природы и исторические сокровища.
- Наше первое приключение начнется с Хучнинского водопада, который с легкостью пленит вас своей величественной красотой. Струящаяся вода, обрамленная зеленью и горными вершинами, создает захватывающий пейзаж, который проникает в каждую клеточку вашей души.
- После восторга от водопада мы отправимся в сторону Крепости семи братьев и одной сестры. Эта историческая крепость, пропитанная легендами и мифами, вас увлечет в мир древней и сказочной эпохи. Ее мощные стены и укрепления расскажут вам историю храбрых защитников и впитают в вас дух их стойкости и решимости. Наше следующее приключение — аэроплан «Лунь». Это уникальная советская разработка, которая была заброшена после развала СССР.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Входные билеты
- Еда и напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Северная автостанция, ДербентЗавершение: Дербент северная автостанция
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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