Старое Филя, расположенное на высоте 1100 метров над уровнем моря, полно мифов и небылиц. Этим оно и манит. Ещё несколько десятков лет назад в урочище Филя кипела жизнь.
Село, образовавшееся в читать дальше
XII веке путём слияния трёх разрозненных поселений: ДепIенар, КIвахъар, ЧIуру хуьр, расположено было на горе выше реки Самур. Аул граничил с селениями Ахниг, Бахцуг, Кючхюр, Гапцах, Гоган. Выше него находилась гора Гетинкиль, на противоположной стороне располагались пастбища. Рядом со старым селом проходит граница с Курахским районом.
Село Старое Филя было основано в XII веке и на сегодняшний день является одним из старейших населённых пунктов в регионе. За свою долгую историю оно пережило множество значительных событий, включая войны и миграции населения. Несмотря на все испытания, село сохранило свою самобытность, что делает его особенно привлекательным для туристов, даже несмотря на то, что оно сейчас заброшено.
Природные красоты
Окружающая природа села Старое Филя заслуживает отдельного внимания. Горные ландшафты, покрытые зелёными лесами, создают неповторимую атмосферу покоя и умиротворения. В окрестностях села можно найти множество пешеходных маршрутов, которые позволяют насладиться красотой природы и открыть для себя уникальные уголки этого замечательного региона.
Пешеходные маршруты
Маршрут через лесные тропы, который подходит для всех уровней подготовки.
Экскурсия к живописным водопадам, где можно насладиться свежим воздухом и природными звуками.
Поход к историческим памятникам, которые рассказывают о богатом прошлом села.
Село Старое Филя — это место, где история встречается с природой, создавая уникальную атмосферу для отдыха и вдохновения. Каждый посетитель сможет найти здесь что-то особенное для себя.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.