Старое Филя, расположенное на высоте 1100 метров над уровнем моря, полно мифов и небылиц. Этим оно и манит. Ещё несколько десятков лет назад в урочище Филя кипела жизнь.Село, образовавшееся в

XII веке путём слияния трёх разрозненных поселений: ДепIенар, КIвахъар, ЧIуру хуьр, расположено было на горе выше реки Самур. Аул граничил с селениями Ахниг, Бахцуг, Кючхюр, Гапцах, Гоган. Выше него находилась гора Гетинкиль, на противоположной стороне располагались пастбища. Рядом со старым селом проходит граница с Курахским районом.

Описание экскурсии

История села Старое Филя

Село Старое Филя было основано в XII веке и на сегодняшний день является одним из старейших населённых пунктов в регионе. За свою долгую историю оно пережило множество значительных событий, включая войны и миграции населения. Несмотря на все испытания, село сохранило свою самобытность, что делает его особенно привлекательным для туристов, даже несмотря на то, что оно сейчас заброшено.

Природные красоты

Окружающая природа села Старое Филя заслуживает отдельного внимания. Горные ландшафты, покрытые зелёными лесами, создают неповторимую атмосферу покоя и умиротворения. В окрестностях села можно найти множество пешеходных маршрутов, которые позволяют насладиться красотой природы и открыть для себя уникальные уголки этого замечательного региона.

Пешеходные маршруты

Маршрут через лесные тропы, который подходит для всех уровней подготовки.

Экскурсия к живописным водопадам, где можно насладиться свежим воздухом и природными звуками.

Поход к историческим памятникам, которые рассказывают о богатом прошлом села.

Село Старое Филя — это место, где история встречается с природой, создавая уникальную атмосферу для отдыха и вдохновения. Каждый посетитель сможет найти здесь что-то особенное для себя.