Первую часть программы полностью посвятим природе. В окрестностях Хучни вы побываете у «танцующего» водопада с двумя народными именами — по названию села и реки. Познакомитесь с впечатляющей флорой региона, включающей краснокнижную дикую орхидею. А по пути услышите историю всего Южного Дагестана и самого Табасарана.
Затем мы отвезем вас в сельский дом с зеленым садом и видом на горы. Вас пригласят поучаствовать в выпечке южнодагестанского чуду (в разных регионах Дагестана это блюдо немножко отличается). А пока пироги будут в печи, вы пройдете мастер-класс по плетению ковров, которыми столетиями славится край. Табасаранские ковры 18-20 веков хранятся во многих музеях мира и в частных коллекциях, с ними работают мировые бренды, а на аукционах изделия продаются за баснословные суммы. Вы прикоснетесь к древней традиции и попробуете себя в новом увлекательном ремесле.
Завершится программа уютным обедом, который для вас приготовит хозяйка дома, настоящий гурман и мастер своего дела. Вы попробуете блюда, которыми гордится гостеприимный Южный Дагестан. На «скатерти-самобранке» будут чуду с мясом/тыквой, каша из полбы, домашний сыр и кефир, свежие лепешки из тандыра и золотистые гогалы, закуска из фасоли с орехами, соленья, ягодный компот, фрукты, а еще чай с чабрецом, варенье 2-3 видов, кусковой молочный сахар, который варит мама хозяйки… И все это — за душевными беседами в теплой компании.
Экскурсию проводит водитель и один из гидов нашей команды.