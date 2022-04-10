Что вас ожидает

Хучнинский, он же Ханагский водопад

Первую часть программы полностью посвятим природе. В окрестностях Хучни вы побываете у «танцующего» водопада с двумя народными именами — по названию села и реки. Познакомитесь с впечатляющей флорой региона, включающей краснокнижную дикую орхидею. А по пути услышите историю всего Южного Дагестана и самого Табасарана.

Душевные мастер-классы в селе Хучни

Затем мы отвезем вас в сельский дом с зеленым садом и видом на горы. Вас пригласят поучаствовать в выпечке южнодагестанского чуду (в разных регионах Дагестана это блюдо немножко отличается). А пока пироги будут в печи, вы пройдете мастер-класс по плетению ковров, которыми столетиями славится край. Табасаранские ковры 18-20 веков хранятся во многих музеях мира и в частных коллекциях, с ними работают мировые бренды, а на аукционах изделия продаются за баснословные суммы. Вы прикоснетесь к древней традиции и попробуете себя в новом увлекательном ремесле.

Домашний обед по-дагестански

Завершится программа уютным обедом, который для вас приготовит хозяйка дома, настоящий гурман и мастер своего дела. Вы попробуете блюда, которыми гордится гостеприимный Южный Дагестан. На «скатерти-самобранке» будут чуду с мясом/тыквой, каша из полбы, домашний сыр и кефир, свежие лепешки из тандыра и золотистые гогалы, закуска из фасоли с орехами, соленья, ягодный компот, фрукты, а еще чай с чабрецом, варенье 2-3 видов, кусковой молочный сахар, который варит мама хозяйки… И все это — за душевными беседами в теплой компании.

Организационные детали

Трансфер и полное сопровождение включены в стоимость

Дополнительно оплачивается обед и 2 мастер-класса — 500 руб. /человека

Желательный возраст детей — от 10 лет

Мы можем организовать поездку для большего количества человек, до 9 участников, подробности уточняйте при бронировании

Экскурсию проводит водитель и один из гидов нашей команды.