Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
В мини-группе посетите 30-метровый водопад, насладитесь природой и примите участие в мастер-классах по традиционной выпечке и ковроткачеству
В одной из исторических областей Южного Дагестана, в мини-группе, вы посетите знаменитый 30-метровый водопад, откроете живописные пейзажи зеленых ландшафтов и узнаете о редких местных растениях.
В горном табасаранском селе гостеприимные хозяева читать дальшеуменьшить
проведут для вас мастер-классы по традиционной выпечке и ковроткачеству в древней технике, после чего пригласят на домашний обед из лучших блюд региона.
В окрестностях Хучни вы побываете у «танцующего» водопада с двумя народными именами - по названию села и реки. Познакомитесь с впечатляющей флорой региона. Далее увидите овеянную легендами крепость Семи братьев и одной сестры.
Затем отправитесь в сельский дом с зеленым садом и видом на горы, где вас пригласят поучаствовать в выпечке южнодагестанского чуду и мастер-классе по плетению ковров.
Завершится программа уютным обедом, который для вас приготовит хозяйка дома, настоящий гурман и мастер своего дела. Попробуйте блюда, которыми гордится гостеприимный Южный Дагестан
Лучше всего посетить Хучнинский водопад и насладиться обедом в селе в июне, июле и августе. В это время года природа наиболее красива, а температура воздуха позволяет комфортно проводить время на открытом воздухе и даже купаться в водопаде. В мае и сентябре также приятно, но погода может быть менее предсказуемой, что добавляет определённый шарм путешествию.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Хучнинский водопад
Крепость Семи братьев и одной сестры
Описание экскурсии
Хучнинский, он же Ханагский водопад
Первую часть программы полностью посвятим природе. В окрестностях Хучни вы побываете у «танцующего» водопада с двумя народными именами — по названию села и реки. Познакомитесь с впечатляющей флорой региона. А по пути услышите историю Дагестана и самого Табасарана. В тёплое время года можно искупаться как в бассейне водопада, так и в горных реках вокруг него.
Легендарная крепость
Далее мы увидим овеянную легендами крепость Семи братьев и одной сестры. А так же полюбуемся долиной и селом Хучни со смотровой площадки.
Душевные мастер-классы в горном селе
Затем мы отвезём вас в сельский дом с зеленым садом и видом на горы. Вас пригласят поучаствовать в выпечке южнодагестанского чуду (в разных регионах Дагестана это блюдо немножко отличается). А пока пироги будут в печи, вы пройдёте мастер-класс по плетению ковров, которыми столетиями славится край. Табасаранские ковры 18-20 веков хранятся во многих музеях мира и в частных коллекциях, с ними работают мировые бренды, а на аукционах изделия продаются за баснословные суммы. Вы прикоснётесь к древней традиции и попробуете себя в новом увлекательном ремесле.
Домашний обед по-дагестански
Завершится программа уютным обедом, который для вас приготовит хозяйка дома, настоящий гурман и мастер своего дела. Вы попробуете блюда, которыми гордится гостеприимный Южный Дагестан. На «скатерти-самобранке» будут чуду с мясом/тыквой, каша из полбы, домашний сыр и кефир, свежие лепешки из тандыра и золотистые гогалы, закуска из фасоли с орехами, соленья, ягодный компот, фрукты, а ещё чай с чабрецом, варенье 2-3 видов, кусковой молочный сахар, который варит мама хозяйки… И всё это — за душевными беседами в теплой компании.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается обед
Экскурсию проводит либо гид-водитель, либо с вами будет команда из гида и водителя
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1586 туристов
В нашей команде гиды, которые с детства интересуются природой и историей родного края и работают с энтузиазмом, искренне желая показать всё самое-самое гостям своей Республики. Делаем экскурсии и многодневные путешествия профессионально и с душой, всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям по программе и маршруту. Проводим экскурсии на русском, английском и немецком языках. До встречи на Северном Кавказе!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Я не люблю горы, но красота здешних мест завораживает. 4 января экскурсия в предгорье весьма сомнительная затея, однако все прошло идеально. Эдик виртуоз по вождению на горных дорогах, поведал историю читать дальшеуменьшить
края, показал самые красивые локации и интересные архитектурные строения, это был контраст зимы и лета. Для нашего комфорта было сделано всё и даже много больше. Спасибо ему большое за внимание и за душевный день в его компании.
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М
Мария
Наша поездка в Табасаран была одним из самых приятных дней, проведенных в Дагестане ☀️Гид Арина поведала нам много интересного про этот край, а водитель Заур сделал нашу поездку очень комфортной. Места потрясающе красивые. Всем рекомендую эту программу!
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Валерия
Остались самые приятные впечатления от экскурсии! Гид увлекательно и доступно рассказывал о каждом объекте. Мы увидели все ключевые места.
Особенно понравилась атмосфера: чувствовалась любовь гида к своему делу и городу. Время пролетело незаметно, узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Отдельное спасибо за интерактивность – было много вопросов, и на каждый получили развернутый ответ.
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Елена
С гидом Эдуардом ездили на экскурсии неоднократно. Гид хорошо знает маршрут, аккуратно водит автомобиль, при опасности для жизни туристов меняет маршрут, дает необходимую информацию во время экскурсии, учитывает все пожелания читать дальшеуменьшить
туристов. Хучнинский водопад очень красив и в зимнее и летнее время. Единственное не очень понравился обед (долго ждали и мастер класс не проводили, так как по времени не успевали, мы были длительное время предоставлены сами себе), хотя место колоритное. Рекомендую.
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А
Аннп
Прекрасная поездка с прекрасной Ариной и Камалом! Табасаран теперь в моем сердце благодаря вам:*
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М
Мария
Прекрасные виды! Отличный гид: на любые вопросы ответит, все пожелания учтет. После такой экскурсии и не хочется уезжать в родной город
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