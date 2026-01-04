Лучше всего посетить Хучнинский водопад и насладиться обедом в селе в июне, июле и августе. В это время года природа наиболее красива, а температура воздуха позволяет комфортно проводить время на открытом воздухе и даже купаться в водопаде. В мае и сентябре также приятно, но погода может быть менее предсказуемой, что добавляет определённый шарм путешествию.

В одной из исторических областей Южного Дагестана, в мини-группе, вы посетите знаменитый 30-метровый водопад, откроете живописные пейзажи зеленых ландшафтов и узнаете о редких местных растениях.В горном табасаранском селе гостеприимные хозяева

проведут для вас мастер-классы по традиционной выпечке и ковроткачеству в древней технике, после чего пригласят на домашний обед из лучших блюд региона. В окрестностях Хучни вы побываете у «танцующего» водопада с двумя народными именами - по названию села и реки. Познакомитесь с впечатляющей флорой региона. Далее увидите овеянную легендами крепость Семи братьев и одной сестры. Затем отправитесь в сельский дом с зеленым садом и видом на горы, где вас пригласят поучаствовать в выпечке южнодагестанского чуду и мастер-классе по плетению ковров. Завершится программа уютным обедом, который для вас приготовит хозяйка дома, настоящий гурман и мастер своего дела. Попробуйте блюда, которыми гордится гостеприимный Южный Дагестан

Описание экскурсии

Хучнинский, он же Ханагский водопад

Первую часть программы полностью посвятим природе. В окрестностях Хучни вы побываете у «танцующего» водопада с двумя народными именами — по названию села и реки. Познакомитесь с впечатляющей флорой региона. А по пути услышите историю Дагестана и самого Табасарана. В тёплое время года можно искупаться как в бассейне водопада, так и в горных реках вокруг него.

Легендарная крепость

Далее мы увидим овеянную легендами крепость Семи братьев и одной сестры. А так же полюбуемся долиной и селом Хучни со смотровой площадки.

Душевные мастер-классы в горном селе

Затем мы отвезём вас в сельский дом с зеленым садом и видом на горы. Вас пригласят поучаствовать в выпечке южнодагестанского чуду (в разных регионах Дагестана это блюдо немножко отличается). А пока пироги будут в печи, вы пройдёте мастер-класс по плетению ковров, которыми столетиями славится край. Табасаранские ковры 18-20 веков хранятся во многих музеях мира и в частных коллекциях, с ними работают мировые бренды, а на аукционах изделия продаются за баснословные суммы. Вы прикоснётесь к древней традиции и попробуете себя в новом увлекательном ремесле.

Домашний обед по-дагестански

Завершится программа уютным обедом, который для вас приготовит хозяйка дома, настоящий гурман и мастер своего дела. Вы попробуете блюда, которыми гордится гостеприимный Южный Дагестан. На «скатерти-самобранке» будут чуду с мясом/тыквой, каша из полбы, домашний сыр и кефир, свежие лепешки из тандыра и золотистые гогалы, закуска из фасоли с орехами, соленья, ягодный компот, фрукты, а ещё чай с чабрецом, варенье 2-3 видов, кусковой молочный сахар, который варит мама хозяйки… И всё это — за душевными беседами в теплой компании.

Организационные детали