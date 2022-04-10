Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе

Насладиться природой края, испечь чуду, попробовать себя в ковроткачестве и отведать домашнюю кухню

Индивидуальная
В одной из исторических областей Южного Дагестана вы посетите знаменитый 30-метровый водопад, откроете живописные пейзажи зеленых ландшафтов и узнаете о редких местных растениях.

А в селе Хучни гостеприимные хозяева проведут для вас мастер-классы по традиционной выпечке и плетению ковров в древней технике, после чего пригласят на домашний обед из лучших блюд региона.
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
Душевный день в Табасаране: Хучнинский водопад и обед в селе
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Что вас ожидает

Хучнинский, он же Ханагский водопад

Первую часть программы полностью посвятим природе. В окрестностях Хучни вы побываете у «танцующего» водопада с двумя народными именами — по названию села и реки. Познакомитесь с впечатляющей флорой региона, включающей краснокнижную дикую орхидею. А по пути услышите историю всего Южного Дагестана и самого Табасарана.

Душевные мастер-классы в селе Хучни

Затем мы отвезем вас в сельский дом с зеленым садом и видом на горы. Вас пригласят поучаствовать в выпечке южнодагестанского чуду (в разных регионах Дагестана это блюдо немножко отличается). А пока пироги будут в печи, вы пройдете мастер-класс по плетению ковров, которыми столетиями славится край. Табасаранские ковры 18-20 веков хранятся во многих музеях мира и в частных коллекциях, с ними работают мировые бренды, а на аукционах изделия продаются за баснословные суммы. Вы прикоснетесь к древней традиции и попробуете себя в новом увлекательном ремесле.

Домашний обед по-дагестански

Завершится программа уютным обедом, который для вас приготовит хозяйка дома, настоящий гурман и мастер своего дела. Вы попробуете блюда, которыми гордится гостеприимный Южный Дагестан. На «скатерти-самобранке» будут чуду с мясом/тыквой, каша из полбы, домашний сыр и кефир, свежие лепешки из тандыра и золотистые гогалы, закуска из фасоли с орехами, соленья, ягодный компот, фрукты, а еще чай с чабрецом, варенье 2-3 видов, кусковой молочный сахар, который варит мама хозяйки… И все это — за душевными беседами в теплой компании.

Организационные детали

  • Трансфер и полное сопровождение включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается обед и 2 мастер-класса — 500 руб. /человека
  • Желательный возраст детей — от 10 лет
  • Мы можем организовать поездку для большего количества человек, до 9 участников, подробности уточняйте при бронировании

Экскурсию проводит водитель и один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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