Исследуйте цитадель Нарын-Кала, пройдитесь по древним кварталам и Джума-мечети, самой старой из действующих в России.
Узнайте о быте и традициях местных жителей, посетив ключевые исторические и культурные достопримечательности.
Описание экскурсии
Экспресс-прогулка по Дербенту
Приглашаем вас на увлекательную экспресс-прогулку по Дербенту – самому древнему городу России, который по праву можно назвать настоящим музеем под открытым небом. Здесь вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру, а также насладиться великолепными архитектурными памятниками.
Цитадель "Нарын-Кала"
Начнем наше путешествие с Цитадели "Нарын-Кала". Это впечатляющее сооружение возвышается над городом и предлагает захватывающие виды на окрестности. Прогулка по крепости позволит вам узнать о ее значении в истории Дербента и увидеть старинные укрепления.
Магалы (старый город)
Далее мы направимся в Магалы – старый город, где каждая улица и дом хранят в себе истории веков. Здесь вы сможете насладиться атмосферой, пропитанной духом старины, и увидеть уникальные образцы архитектуры.
Джума-Мечеть
Следующим пунктом нашего маршрута станет Джума-Мечеть. Это одна из самых старых мечетей в России, и ее величественная архитектура не оставит вас равнодушными. Вы сможете узнать о ее истории и значении для местных жителей.
Улица Мамедбекова
Прогуливаясь по улице Мамедбекова, вы окунетесь в повседневную жизнь горожан. Эта улица полна колорита и местного колорита, где можно встретить дружелюбных людей и попробовать местные угощения.
Улица Казем-Бека
Завершим нашу прогулку на улице Казем-Бека, где вы сможете насладиться атмосферой уюта и красоты. Здесь вы найдете множество интересных мест для фотографий и воспоминаний о вашем путешествии.
Дербент – это не просто город, это настоящая сокровищница истории и культуры. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя все прелести древнего Дербента!
Ежедневно 08:30-09:00/12:30-13:00/16:30-17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель Нарын-Кала
- Магалы (старый город)
- Джума-Мечеть
- улица Мамедбекова
- улица Казем-Бека
Что включено
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды (коренных жителей города)
- Трансфер и билеты на крепость входят в стоимость экскурсии
Что не входит в цену
- Личные покупки
- Сувениры