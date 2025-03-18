Дербент: южная жемчужина

Приглашаем вас на экспресс-прогулку по Дербенту – самому древнему городу России, который является настоящим музеем под открытым небом.

Исследуйте цитадель Нарын-Кала, пройдитесь по древним кварталам и Джума-мечети, самой старой из действующих в России.

Узнайте о быте и традициях местных жителей, посетив ключевые исторические и культурные достопримечательности.
Дербент: южная жемчужина
Дербент: южная жемчужина
Дербент: южная жемчужина
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 12:30, 13:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Экспресс-прогулка по Дербенту

Приглашаем вас на увлекательную экспресс-прогулку по Дербенту – самому древнему городу России, который по праву можно назвать настоящим музеем под открытым небом. Здесь вы сможете погрузиться в богатую историю и культуру, а также насладиться великолепными архитектурными памятниками.

Цитадель "Нарын-Кала"

Начнем наше путешествие с Цитадели "Нарын-Кала". Это впечатляющее сооружение возвышается над городом и предлагает захватывающие виды на окрестности. Прогулка по крепости позволит вам узнать о ее значении в истории Дербента и увидеть старинные укрепления.

Магалы (старый город)

Далее мы направимся в Магалы – старый город, где каждая улица и дом хранят в себе истории веков. Здесь вы сможете насладиться атмосферой, пропитанной духом старины, и увидеть уникальные образцы архитектуры.

Джума-Мечеть

Следующим пунктом нашего маршрута станет Джума-Мечеть. Это одна из самых старых мечетей в России, и ее величественная архитектура не оставит вас равнодушными. Вы сможете узнать о ее истории и значении для местных жителей.

Улица Мамедбекова

Прогуливаясь по улице Мамедбекова, вы окунетесь в повседневную жизнь горожан. Эта улица полна колорита и местного колорита, где можно встретить дружелюбных людей и попробовать местные угощения.

Улица Казем-Бека

Завершим нашу прогулку на улице Казем-Бека, где вы сможете насладиться атмосферой уюта и красоты. Здесь вы найдете множество интересных мест для фотографий и воспоминаний о вашем путешествии.

Дербент – это не просто город, это настоящая сокровищница истории и культуры. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя все прелести древнего Дербента!

Ежедневно 08:30-09:00/12:30-13:00/16:30-17:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Цитадель Нарын-Кала
  • ‭ Магалы (старый город)
  • ‭ Джума-Мечеть
  • ‭ улица Мамедбекова
  • ‭ улица Казем-Бека
Что включено
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды (коренных жителей города)
  • Трансфер и билеты на крепость входят в стоимость экскурсии
Что не входит в цену
  • Личные покупки
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хандадаша Тагиева 4А
Завершение: Ул. Казем-Бека
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:30-09:00/12:30-13:00/16:30-17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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