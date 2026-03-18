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Описание тура

Южные Приключения! Конный Поход!

Добро пожаловать в село Борч, жемчужину Южного Дагестана!

Именно здесь, среди величественных гор и древних ущелий, вас ждут лучшие моменты вашей жизни, проведенные в седле. Мы отправимся с вами в конные походы и прогулки, где каждый поворот тропы открывает новую сказку.

Вы не просто увидите потрясающую панораму Южного Дагестана — вы прочувствуете ее всем сердцем. Под мерный стук копыт по тропам предков вы будете дышать воздухом, напитанный ароматом горных трав и свободы.

Мы проведем вас:

По узким тропам над пропастями, где дух захватывает от высоты и красоты.

Через шумящие горные реки, брызги которых освежат в самый жаркий день.

На альпийские луга, где можно полежать в цветах и слушать тишину.

К секретным смотровым площадкам, откуда видны десятки километров горной страны.

Это путешествие, которое останется в памяти навсегда!!! Борч И Его Горы Ждут Вас!!!