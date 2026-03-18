Описание тура
Южные Приключения! Конный Поход!
Добро пожаловать в село Борч, жемчужину Южного Дагестана!
Именно здесь, среди величественных гор и древних ущелий, вас ждут лучшие моменты вашей жизни, проведенные в седле. Мы отправимся с вами в конные походы и прогулки, где каждый поворот тропы открывает новую сказку.
Вы не просто увидите потрясающую панораму Южного Дагестана — вы прочувствуете ее всем сердцем. Под мерный стук копыт по тропам предков вы будете дышать воздухом, напитанный ароматом горных трав и свободы.
Мы проведем вас:
По узким тропам над пропастями, где дух захватывает от высоты и красоты.
Через шумящие горные реки, брызги которых освежат в самый жаркий день.
На альпийские луга, где можно полежать в цветах и слушать тишину.
К секретным смотровым площадкам, откуда видны десятки километров горной страны.
Это путешествие, которое останется в памяти навсегда!!! Борч И Его Горы Ждут Вас!!!
Программа тура по дням
Трансфер из Махачкалы на базу Мыцыр
Старт дан! Покидаем Махачкалу и направляемся прямиком в самое сердце горной страны.
Дербент за 15 минут. Останавливаться не будем, но вы узнаете о нем всё самое интересное! Пока за окном мелькают знаменитые стены и цитадель Нарын-Кала, мы перенесемся на тысячи лет назад. История Персидской империи, Великого шелкового пути и сторожевой заставы — у вас будет уникальная возможность увидеть древний город с колес, но понять его глубже, чем многие туристы, которые там застряли в пробках.
Обед, от которого текут слюни. Время гастрономического оргазма! Нас ждет аутентичный обед в местном доме или кафе. Забудьте о фастфуде — только свежее мясо, только что испеченный хинкал, домашний сыр и зелень с огорода. Настроимся на сытое и довольное путешествие.
Ахтынские бани: Встряска для организма. Дальше — экстрим для смелых и расслабление для уставших. Древние термальные бани прямо на бурной горной реке. Сначала вы паритесь в каменном мешке, а потом ныряете в ледяные струи Ахты-чая (или в теплый бассейн под открытым небом, если вы еще не готовк Шаолиню). Эмоции зашкаливают! Это лучший Спа в вашей жизни.
Ночлег на базе Мыцыр. Заселяемся, разбираем вещи и выдыхаем. Уютная база посреди леса станет нашим домом на эту ночь. Можно устроить посиделки с чаем под звездами или сразу упасть в кровать после такого насыщенного дня.
Завтра нас ждут настоящие приключения в горах!
Радиальный поход в Салатавский перевал 2852м
Путь к нему через реки, тропы предков,цветочные поля вдоль ущелья. По пути мы увидим старый заброшенный аул Борч. Аул Борч стоит того чтоб его увидеть, но не стоит того, чтобы оставить после себя следы. Пусть он останется таким же загадочным для тех, кто придет после вас! Далее
Салаватский перевал 2852 м который находится на главном Кавказском хребте, где проходит граница между двумя государствами. Очень красив Солнечный Азербайджан!
Радиальный поход на перевал Цейлахан 3715м
Протяженность 6650 м. Маршрут к нему тропа предков это не метафора, здесь веками ходили люди, перегоняли скот и перевозили кладь. Это маршрут- идеальное сочетание этнографического и экологического туризма. Уже на старте чувствуется дыхание истории: тропа предков. Подъем здесь идет не строго в лоб, а по косогору (траверсом). Это удобно для лошадей и позволяет постепенно набирать высоту, рассматривая окрестности. Вьющиеся лента, уходящая вверх!!! Та самая высокая трава!!! Это буйство зелени, ковровые поля цветущих гор- это самый фотогеничный этап, когда вы выходите на плато или пологие склоны Цейлахана, начинается настоящий пир красок. Местные луга здесь называют коврами не случайно:
Красный: цветут маки, а также кавказские рододендроны.
Синий и фиолетовый: цветут колокольчики, горечавка (типичный цветок высокогорий, алкины, касатки (ирисы).
Желтый: зверобой, девясил, различные лютики.
Белый: анемоны, кашка (клевер). Воздух на этой высоте (2000-3000 м) пьянит - он смешан с ароматами разнотравья и горной прохладой. И наконец вот вершина и вид на Рутул!!! Кульминация маршрута- выход на смотровую точку. Панорама: Внизу как на ладони раскинулся районный центр - село Рутул!!!
Радиальный поход на плато Хет-Турук, высота 2850м
Маршрут к нему вдоль ущелья через реки, старые тропы почти забытые людьми,и поля цветочные и конечно же водопад. Это наша самая дальняя точка в нашей программе тура. Хет- Турук привлекает к себе людей своими просторами на вершине Кавказского хребта и родниками!
Поход на озеро Цудур с ночёвкой в палатках
Поход к нему приключение. Чем выше поднимаемся по ущелью, тем больше захватывает дух: отвесные скалы, крутые тропы, альпийские поля утопающие в зелени, создают ощущение, будто попал в другой мир! В конце маршрута где казалось бы дальше некуда идти красуется озеро Цудур 2900 на самой вершине главного кавказского хребта! Здесь мы останемся на дневку чтобы вновь увидеть красивый закат. Закат его переживают! Он остается не только на фотографиях, но и внутри - как чувство смирения перед масштабом и восторг этой невероятной красоты. Это моменты,ради которых идут в горы!
Медленное счастье у озера Цудур
Сегодня у нас нет цели. Сегодня мы просто есть.
Мы остаёмся наедине с Цудур — озером, которое отражает небо так чисто, что кажется, будто мы парим между облаками. Палатки на берегу, ленивый дымок костра, и время, растянувшееся как смола на сосне.
Зеркальная гладь, в которую смотрятся седые скалы. Плеск воды, звонкий воздух и чувство абсолютной свободы. Кто-то берёт в руки удочку, кто-то замирает с книгой, а кто-то просто лежит на траве, считая облака.
Вечером угли костра и разговоры шёпотом. Ночь, в которой так много звёзд, что они отражаются в озере вторым Млечным Путём. Этот день мы украли у вечности.
Возвращение в Махачкалу
Утро последнего дня встречает нас особенно прозрачным воздухом и тишиной, которая здесь, в горах, кажется почти осязаемой. Мы собираем рюкзаки, наполненные не только вещами, но и впечатлениями, и в последний раз оглядываем уютную базу Мыцыр — она была нашим домом эти дни, укрывая от ветра и даря спокойный сон после долгих переходов.
Авто трогается, и начинается долгая дорога назад — через перевалы, серпантины и аулы, которые за эти пять дней стали почти родными. Мы петляем по знакомым уже изгибам дорог, и с каждым километром горы становятся чуть ниже, а небо — чуть шире.
Махачкала встречает нас вечерними огнями, шумом проспектов и соленым бризом. После горной тишины город кажется оглушительно живым. Мы въезжаем в этот ритм, еще чувствуя в ногах усталость от треккинга, а в душе — легкую грусть. Пять дней, которые вместили в себя тысячу лет истории, бескрайние просторы и тепло сердец, остались позади.
Мы возвращаемся в цивилизацию, увозя с собой фотографии, счастливую усталость и тихое обещание вернуться. Потому что однажды вдохнув воздух Южного Дагестана, ты уже никогда не сможешь его забыть.
Варианты проживания
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Экскурсии
- Конные прогулки
- Проживание
- 3х разовое питание
- Фотосессии
- Пикники
- Рыбалка
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Ахтынские бани (по желанию) - 500
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Добро пожаловать в настоящее приключение!
Дорогой путешественник!
Дагестан — это не про безупречный сервис пятизвёздочных отелей. Это про аутентичность, силу природы и невероятную душевную теплоту. Мы приглашаем вас в регион, где туризм только набирает обороты, а значит, вас ждёт настоящая, не приукрашенная жизнь горцев.
Забудьте на время о привычных удобствах на каждом углу. В горах может пропадать связь, а вместо стандартных отелей вас ждут уютные гостевые дома со всеми необходимыми условиями. Это — часть опыта. Здесь вы откроете для себя подлинный Кавказ, получите мощнейший заряд эмоций и, мы уверены, уедете отсюда обновлённым человеком.
Также важно помнить: публичные проявления чувств (поцелуи, объятия) не приветствуются. Курение женщинам лучше осуществлять в отведённых местах, спросив у гида. Нецензурная брань может быть воспринята крайне негативно. Будьте вежливы и дружелюбны — и вам ответят тем же!
Когда лучше ехать?
Высокий сезон — с конца мая по начало сентября. Самые тёплые месяцы — июль и август, когда воздух прогревается до +25… +30C
Пожелания к путешественнику
Список Необходимых Вещей В Горах (Высокогорья).
Для высокогорья характерно изменчивость погоды в течении дня, поэтому зашита от холода и ветра и солнца - это основа безопастности.
Вот расширенный и структурированный список самого необходимого, раздельный по категориям.
1: Одежда / Система Слоев
Базовый слой (термобелье - обязательно). Хлопок под запретом он мокнет и холодит. Берите комплект (лонгслив+штаны) из синтетики или мериноса. Отводит влагу, когда вы вспотели.
Средний слой (утеплитель). Это теплая куртка. Лучше всего флисофая кофта или тонкий пуховик / синтепон. Греет, когда вы остановились на привал.
Верхний слой(зашита). Ваш ветро-водозашитный костюм! Важно: куртка должна быть с капюшоном которая надевается на шапку и желательно с усилением на плечах.
Штаны: Трекинговые штаны / не джинсы. Они бывают с отстегивающими штанами, легкие, быстро сохнут. Вторые теплые штаны / флисовые или утепленные для вечера.
Головные уборы: бандана/ бейсболка от солнца днем. Теплая шапка, флис / шерсть на вечер и утро.
Носки: трекинговые (пара). Теплые шерстяные для сна и вечера. Совет: возьмите 3-4 пары, ноги всему голова!
Спальная система (Ночлег) если ночка будет в горах! Спальник: температура комфорта должна быть рассчитана на 0С или даже -5С. Ночью в горах холодно. Вкладыш в спальник/ по желанию, но удобно, чтобы не стирать часто сам спальник и в нем теплее. Каремат-пенка под спальник.
Аптечка своя
Солнцезащита (очки, крем)
Кружка, ложка, миска (небьющиеся). Желательно брать с собой высококалорийные снеки (орехи, шоколад, халва, сухофрукты)
Личные вещи и гигиена:
Влажные салфетки, туалетная бумага, зубная паста/ шетка.
Главный совет по упаковке!!!!!
В горах рюкзак не должен быть тяжелым. Оптимальный вес для похода 5-8 кг. Для конного похода вещи нужно упаковать в мягкие баулы/ не жесткие чемоданы, чтобы удобно было крепить или легко влез в переметную сумку к седлу.
Итог По Вашему Списку:
У вас есть верх, тепло и глаза. Добавьте к этому ноги (удобная обувь, носки), спину (пенка + спальник), свет (фонарь) и вы будете готовы к горам!