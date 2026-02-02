Найдено 4 тура в категории « Конные прогулки » в Дербенте, цены от 48 200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг Конные прогулки Джип-туры Конные туры 5 дней 3 отзыва Молодёжный тур в Дагестан Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро... «прогулка на лошадях с красивыми видами на Матласское плато в сопровождении опытных инструкторов» 48 200 ₽ за человека Джиппинг Конные прогулки На катере Джип-туры Конные туры 5 дней 8 отзывов Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро... «прогулка на лошадях с красивыми видами на Матласское плато в сопровождении опытных инструкторов» 48 200 ₽ за человека Джиппинг Конные прогулки Джип-туры Конные туры 5 дней 3 отзыва Молодежный новогодний тур в Дагестан Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро... «прогулка на лошадях с красивыми видами на Матласское плато в сопровождении опытных инструкторов» 48 200 ₽ за человека Конные прогулки Конные туры На автобусе 7 дней Южный Дагестан Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала «Позавтракав, мы прогуляемся по селу, прокатимся на лошадях и отправимся заселяться на 2 ночи в отель на берегу Каспийского моря» от 74 000 ₽ за человека Все туры Дербента

Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Дербенте. Максимально сближение с природой Дербента, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026