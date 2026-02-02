Мои заказы

Туры на лошадях в Дербенте

Найдено 4 тура в категории «Конные прогулки» в Дербенте, цены от 48 200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Молодёжный тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
Джип-туры
Конные туры
5 дней
3 отзыва
Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«прогулка на лошадях с красивыми видами на Матласское плато в сопровождении опытных инструкторов»
2 мар в 10:00
4 мар в 10:00
48 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
Джип-туры
Конные туры
5 дней
8 отзывов
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«прогулка на лошадях с красивыми видами на Матласское плато в сопровождении опытных инструкторов»
Сегодня в 10:00
30 сен в 10:00
48 200 ₽ за человека
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
Джип-туры
Конные туры
5 дней
3 отзыва
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«прогулка на лошадях с красивыми видами на Матласское плато в сопровождении опытных инструкторов»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
48 200 ₽ за человека
Южный Дагестан
Конные прогулки
Конные туры
На автобусе
7 дней
Южный Дагестан
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Позавтракав, мы прогуляемся по селу, прокатимся на лошадях и отправимся заселяться на 2 ночи в отель на берегу Каспийского моря»
от 74 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Конные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Молодёжный тур в Дагестан;
  2. Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан;
  3. Молодежный новогодний тур в Дагестан;
  4. Южный Дагестан.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Сулакский каньон;
  2. Каспийский Монстр;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Экраноплан «Лунь»;
  5. Водопад Тобот;
  6. Язык Тролля;
  7. Крепость Нарын-Кала.
Сколько стоит тур в Дербенте в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Конные прогулки" можно забронировать 4 тура от 48 200 до 74 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Дербенте. Максимально сближение с природой Дербента, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026