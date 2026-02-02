Молодёжный тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«прогулка на лошадях с красивыми видами на Матласское плато в сопровождении опытных инструкторов»
2 мар в 10:00
4 мар в 10:00
48 200 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«прогулка на лошадях с красивыми видами на Матласское плато в сопровождении опытных инструкторов»
Сегодня в 10:00
30 сен в 10:00
48 200 ₽ за человека
Молодежный новогодний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«прогулка на лошадях с красивыми видами на Матласское плато в сопровождении опытных инструкторов»
28 дек в 10:00
29 дек в 10:00
48 200 ₽ за человека
Южный Дагестан
Начало: Россия, Республика Дагестан, Махачкала
«Позавтракав, мы прогуляемся по селу, прокатимся на лошадях и отправимся заселяться на 2 ночи в отель на берегу Каспийского моря»
от 74 000 ₽ за человека
