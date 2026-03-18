Дагестан на максимум осенью. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Свои чемоданы можете оставить в номерах, а с собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы»
28 сен в 10:00
30 сен в 10:00
43 900 ₽ за человека
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5%
Треккинг в южный Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Насыщенный треккинговый тур по самым красивым локациям Дагестана»
13 сен в 10:00
от 64 030 ₽
67 400 ₽ за человека
Дикий юг на седле
Южные приключения! Конный поход! Добро пожаловать в село Борч
«Мы въезжаем в этот ритм, еще чувствуя в ногах усталость от треккинга, а в душе — легкую грусть»
1 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Треккинг и походы»
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