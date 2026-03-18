Треккинг в Дербенте

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» в Дербенте, цены от 43 900 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Дагестан на максимум осенью. Вcё включено
Пешая
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
Джип-туры
Канатная дорога
5 дней
4 отзыва
Дагестан на максимум осенью. Вcё включено
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«Свои чемоданы можете оставить в номерах, а с собой взять немного вещей для легкого треккинга в горы»
28 сен в 10:00
30 сен в 10:00
43 900 ₽ за человека
Треккинг в южный Дагестан
Пешая
На автобусе
7 дней
-
5%
3 отзыва
Треккинг в южный Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Насыщенный треккинговый тур по самым красивым локациям Дагестана»
13 сен в 10:00
от 64 030 ₽67 400 ₽ за человека
Дикий юг на седле
Конные прогулки
7 дней
Дикий юг на седле
Южные приключения! Конный поход! Добро пожаловать в село Борч
«Мы въезжаем в этот ритм, еще чувствуя в ногах усталость от треккинга, а в душе — легкую грусть»
1 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от 58 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Дагестан на максимум осенью. Вcё включено;
  2. Треккинг в южный Дагестан;
  3. Дикий юг на седле.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон;
  2. Бархан Сарыкум;
  3. Водопад Тобот;
  4. Экраноплан «Лунь»;
  5. Язык Тролля.
Сколько стоит тур в Дербенте в августе 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 43 900 до 64 030 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Дербенте на 2026 год по теме «Треккинг и походы», 7 ⭐ отзывов, цены от 43900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь