Туры на микроавтобусе в Дербенте с гидом по низким ценам

Найдено 4 тура в категории «На микроавтобусе» в Дербенте, цены от 26 550 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Джип-тур в Дагестан
Джиппинг
Конные прогулки
На катере
Сплавы и рафтинг
Джип-туры
На микроавтобусе
На багги
5 дней
7 отзывов
Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«В 8:00 прощальный завтрак, грузим чемоданы в наши верные джипы (или минивэны) и вперед, к новым впечатлениям»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
Семейный тур: отдых в горах и на море, 7 дней/6 ночей, всё включено
На микроавтобусе
7 дней
-
35%
Семейный тур: отдых в горах и на море, 7 дней/6 ночей, всё включено
Чередуем отдых на море и экскурсии в горы. Комфортная программа. Действует скидка 40%
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 53 300 ₽82 000 ₽ за человека
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
На автобусе
Конные прогулки
На катере
Сплавы и рафтинг
На поезде
На микроавтобусе
3 дня
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽29 500 ₽ за человека
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Джиппинг
На автобусе
Конные прогулки
На катере
На квадроциклах
Сплавы и рафтинг
Канатная дорога
Туры на квадроциклах
На микроавтобусе
На багги
5 дней
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽46 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Дербенте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
  1. Джип-тур в Дагестан;
  2. Семейный тур: отдых в горах и на море, 7 дней/6 ночей, всё включено;
  3. Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня;
  4. Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено.
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон;
  2. Джума-Мечеть;
  3. Набережная;
  4. Форелевое хозяйство;
  5. Хунзах;
  6. Старый город;
  7. Крепость Нарын-Кала;
  8. Бархан Сарыкум;
  9. Мосты;
  10. Парк Патриот.
Сколько стоит тур в Дербенте в августе 2026
Сейчас в Дербенте в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 тура от 26 550 до 61 200 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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