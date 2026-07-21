Джип-тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«В 8:00 прощальный завтрак, грузим чемоданы в наши верные джипы (или минивэны) и вперед, к новым впечатлениям»
26 авг в 10:00
28 авг в 10:00
61 200 ₽ за человека
-
35%
Семейный тур: отдых в горах и на море, 7 дней/6 ночей, всё включено
Чередуем отдых на море и экскурсии в горы. Комфортная программа. Действует скидка 40%
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
от 53 300 ₽
82 000 ₽ за человека
-
10%
Осенне-зимние молодёжные каникулы в Дагестане: три улётных дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
26 550 ₽
29 500 ₽ за человека
-
29%
Драйвовый максимум для молодежи: 5 дней - всё включено
Самый сок Дагестана для самых активных: ощутите весь спектр эмоций на лучших локациях для молодежи
7 дек в 10:00
30 ноя в 10:00
от 33 000 ₽
46 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «На микроавтобусе»
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