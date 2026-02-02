Дух Дагестана. Экскурсионный тур на 3 дня
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Чиркейское водохранилище — короткая остановка у крупнейшего водохранилища Северного Кавказа и катание на катере, чтобы почувствовать ветер свободы»
20 фев в 10:00
27 фев в 10:00
от 23 990 ₽ за человека
Молодежный осенне-зимний тур в Дагестан
Начало: Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэро...
«С ветерком пройдем на катере и побегаем по бархану ради той самой, одной, но очень красивой фотки»
Сегодня в 10:00
30 сен в 10:00
48 200 ₽ за человека
13%
Осенний отдых в Дагестане по-кавказски. Все включено
Начало: Республика Дагестан, Махачкала
«Сулакский каньон: покоряя воды на катере»
1 окт в 10:00
8 окт в 10:00
27 100 ₽
31 000 ₽ за человека
